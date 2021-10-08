ИЩИ КОМУ ВЫГОДНО. ДЕТЕЙ В РОССИИ ПРЕВРАЩАЮТ В УБИЙЦ

Работа по конструированию агрессивной среды, превращающей наших детей в убийц, ведётся целенаправленно. О проблеме эксперты говорят не первый месяц, пытаясь обратить внимание правоохранительных органов на происходящее.

Лига безопасного интернета проверила музыкальные предпочтения нападавших на школы и вузы и пришла к неожиданному выводу.

После изучения в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, аналитики организации составили список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы или, например, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы, - уточнила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Были выявлены девять музыкантов, композиции которых оказались в плейлистах всех пострадавших и в песнях которых содержались призывы к разжиганию ненависти и к терроризму. Эксперты считают, что такие песни должны быть запрещены на территории нашей страны. Представители Лиги попросили Следственный комитет и МВД проверить композиции и их исполнителей, а после принять соответствующие решения.

Эксперты Лиги безопасного интернета полагают, что распространение подобных произведений должно быть ограничено на территории России, - подчеркнула Екатерина Мизулина.

"Зачистить социальную среду"

В эфире программы "Не могу молчать" на "Первом русском" Екатерина Мизулина ещё более подробно говорила о конструировании мира подростков, наращивании агрессии, из-за которой они и могут пойти на преступления.

Если говорить о том негативе, том деструктиве, который мы видим и в средствах массовой информации, и в социальных сетях, то это, по мнению многих экспертов, целенаправленная работа по дестабилизации вообще всего нашего общества и страны в целом. Детям транслируются определённые интересы, модели поведения. Создаётся культ маньяков и убийц. Мы видим настойчивую, наглую и откровенную героизацию Гитлера, говорила Екатерина Мизулина:

Через соцсети детям навязывается много отрицательного. Где в основном распространяется "Колумбайн"? Через группы в TikTok, в "ВКонтакте", в Telegram-каналах. Здесь это процветает, а потом, к сожалению, происходят трагедии.

Высказывалась на тему конструирования и политолог Яна Амелина. Какова цель такого деструктивного обучения наших ребят? Вполне возможно, речь идёт не просто о единичных акциях, а о целой программе. По этому поводу в экспертной среде идут постоянные споры.

"Я склоняюсь к мысли: делается это для того, чтобы в дальнейшем использовать эту молодёжь для совершения каких-то терактов, которым может придаваться религиозная, политическая или любая другая мотивация. А может и не придаваться.

Ведь по большому счёту "Колумбайн" - это безмотивный теракт, мотива, в классическом понимании, у него нет. Нередко в качестве причины "колумбайнов" называется травля, тем не менее она не является настоящей причиной трагедии.

Сейчас уже понятно, что метод борьбы может быть только один - нужно убирать эту социальную среду, в которой распространяются страшные идеи. То есть зачищать социальные сети. Максимально жёстко их зачищать. Вообще интернет зачищать. Кстати, к этой мысли приходят во всём мире, не только в России. Дальнейшая свобода интернета в нынешнем виде просто невозможна".

Будет ли зачищена среда? Хочется верить, что да.