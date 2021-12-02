БЕСЫ ХОТЯТ ПРАВИТЬ МИРОМ. БАСТРЫКИН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА РАСТЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на днях вскрыл сразу несколько социальных гнойников. Его яркое высказывание о том, что "миром пытаются править бесы", напрямую коснулось проблем образования и тотальной цифровизации. Что творят с нашими детьми?

После выступления Александра Бастрыкина в рамках Московской юридической недели, в котором он осудил "западных коллег", компьютеризацию и "виртуализацию", митинги, "американские технологии", а также блогера Моргенштерна, торгующего наркотиками в соцсетях, последний поспешил покинуть Россию.

Бесы пытаются править миром. Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях! Увлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодёжи, а мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что человек – высшая ценность и права человека нарушать нельзя,

– сказал глава Следкома. И отрицать то, что в его словах много правды, невозможно. Соцсети, а за ними и многие СМИ вольно или невольно, но возводят того же Моргенштерна или Инстасамку в разряд "топов". Неудивительно, что на них начинает равняться юное поколение, ещё не очень понимающее, что такое хорошо, а что такое плохо.

И их восприятие действительности, сформированное на выступлениях различных рэперов и блогеров, становится болезненным. Эту болезнь пора лечить, пока не стало слишком поздно.

https://vk.com/video-75679763_456262212

Вместо мозгов сплошные лайки?

Моргенштерн ляпнул, что России "нечем гордиться" в День Победы в Великой Отечественной войне и нечего тратить деньги на такие праздники. Эти слова моментально упали на "благодатную" почву. И вот уже некий малолетний недоблогер хвастается, как справляет нужду на фото ветерана Великой Отечественной войны. На кадр он также наложил изображение Иисуса Христа, явно подражая художнице Келли Латимор. Радужные нимбы святых – её творчество.

Картины Латимор украшают часовню Девы Марии в Католическом университете в Колумбии. Джордж Флойд, "икона" BLMщины, – в роли Христа. Как только "писающий герой" узнал, что им заинтересовался Следком, он сразу постарался замести следы и удалил свой профиль, в котором разместил свидетельства "креатива". Впрочем, было уже поздно.

А вот на Урале мемориал боевой славы с наступлением зимы стал ледяной горкой. Отца детей, что устроили покатушки, нисколько такое веселье не смущает. Как и школьниц, которые просто греют ноги у Вечного огня в центре Елабуги, или вандала, разгромившего мемориал, посвящённый Великой Отечественной войне, в Подмосковье.

Об этом опасном перевороте, когда святое – уже не память и вовсе не гордость, сказал глава Следкома Бастрыкин. Молодёжь деградирует, блогеры оголяются у православных святынь, потому что, цитируя Бастрыкина, бесы пытаются править миром, в то время как систему образования добивают окончательно.

Сорок минут министр высшего образования убеждал, что нужны миллиарды на цифровизацию высшего образования в нашей стране для создания 30 каких-то территориальных площадок. Мы не должны отдавать нашу молодёжь в виртуальный мир, в котором надо жить, общаться и чуть ли не плодиться. Нельзя переводить наши учебные программы в цифровизацию,

– уверен глава Следственного комитета. Бастрыкин вскрыл сразу несколько гнойников. И учителя, уставшие отмалчиваться, наконец заговорили. Появились десятки обращений, в которых педагоги пишут, что у них уже нет сил терпеть происходящее, ведь школа задушена онлайн-экспериментами:

Когда прекратятся постоянные регистрации! Дайте учителям спокойно учить детей, а родителям не слушать постоянные просьбы где-то регистрироваться. Жалко директоров! Им по шапке дают за низкую статистику регистрации. Когда закончится этот беспредел!

Мало этого: учителей дружно отправляют учиться, чтобы преподавать в TikTok. От таких уроков не то что смеяться, заплакать впору. Но тиктоковый сдвиг – это будущее, которое уже наступило. И как бы никого не настораживает, что именно в TikTok то и дело появляются опасные челенджи, как тот, после которого подростки всей страны как по команде падали камнем вниз.

Чему учат наших детей?

Понятно, что детей надо вытаскивать из соцсетей. Так нет же. Смотрите, что внедряется в школы. Помимо TikTok появилась ещё одна любопытная платформа – "Сферум" от создателей соцсети "ВКонтакте". Её внедряют уже в 15 регионах России. Родителям специалисты советуют внимательно прочесть пользовательское соглашение. Вот что об этом сказал Царьграду эксперт по деструктивному контенту Андрей Афанасьев:

Родителей туда не пустят, и это прописано в пользовательском соглашении. Нам туда заходить нельзя, но ребёнка мы зарегистрировать обязаны. В инструкции к платформе есть пункт, что делать, если ребёнка отказываются регистрировать в "Сферуме".

Ответ – убедить мам и пап, что своим отказом в регистрации они лишают ребёнка доступа к части учебных материалов и выкидывают его из жизни школьного сообщества. А ничего, что эта наглая выходка – навязывание услуги? Ничего, что это прямое нарушение конституционного права на образование? Этот вопрос скорее всего к Минпросвещения.

И так же, как и в ВК, в "Сферуме" можно будет всё. И мы это видим, даже просто листая пользовательское соглашение. Я зачитаю. Пункт 6.6.: "Руководитель сообщества образовательной организации несёт полную ответственность за модерацию и блокировку контента, размещённого на странице подконтрольного ему сообщества". То есть не платформа, а учитель и директор несут ответственность за то, что будут там размещать ученики. А размещать они там будут всё. Согласно пункту 9, там окажется и контент третьих лиц. Под этим они понимают любые ссылки, всё что угодно. И они не будут проверять и нести за это ответственность,

– рассказал Андрей Афанасьев.

Новое "образование" уже среди нас. Так, авторы образовательного портала "Мел" советуют ученикам почитать книгу "Два папы и один Мики". Главный герой – трансгендерный юноша – рассуждает на тему, а каково это, расти в однополой семье в России. Радужная повестка здесь под номером 1.

Заметим, дважды "Мел" становился лауреатом конкурса "Про образование" Минпросвещения России как интернет-сайт, который стоит читать регулярно.

Впрочем, онлайном новое образование не ограничивается. В учебнике обществознания за 11 класс, например, можно найти тему о сексуальном удовлетворении женщины. Там всё в процентах, по науке. Но к профильным министерствам всё равно возникает вопрос: как такое могло попасть в книгу?

Есть надежда, что данные факты проверят соответствующие органы. Раз уж Бастрыкин акцентирует внимание на уничтожении образования и растлении молодёжи. Кто же следующий подастся в бега вслед за Моргенштерном? Покинув Россию, он теперь может не праздновать День Победы и на Новый год отправиться к Санта-Клаусу, которого уже сделали гомосексуалистом.

https://vk.com/video-75679763_456265815