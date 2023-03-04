От губных гармошек до театра. Как детей учат говорить без заикания

22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Заикание чаще всего встречается у детей, хотя страдают от него и взрослые. В Белгороде есть детский сад компенсирующего вида № 12 «Ивушка», где в специализированных группах занимаются детьми с проблемой заикания. Педагог-логопед Жанна Зайцева работает здесь уже 30 лет.

Специалист рассказала «АиФ-Белгород» о том, из-за чего ребенок может заикаться и как логопеды работают с такими детьми.

От неврологии до простого испуга

Татьяна Черных, «АиФ-Белгород»: Жанна Владимировна, отчего вообще возникает заикание? Это врождённый дефект, или он может появиться у каждого?

Жанна Зайцева: Заикание относится к одному из самых распространённых расстройств речи. Обычно оно возникает в раннем детстве и при отсутствии необходимой помощи может сохраняться долгие годы. Заикание проявляется в нарушении ритма и плавности речи. Такие задержки или повторения при произнесении слов возникают из-за судорог мышц речевого аппарата и сопровождаются нарушением дыхания, высоты и силы звукаречи. Учёные до сих пор ещё не разъяснили его глубинных причин.

Но есть причины медицинского характера - это могут быть нарушения или патологии при рождении ребёнка или логоневроз, заболевание речевого нерва. Причиной может быть и испуг, и обстановка в семье. Может быть, это просто такая черта характера у ребёнка - когда он чего-то боится или стесняется, у него возникает нарушение речи. В каждом случае все индивидуально, и одной причины не бывает - это, как правило, комплекс.

- Вы 30 лет занимаетесь с детьми именно с такой проблемой. Как проходят такие занятия?

- Наш детский сад - единственный и в городе, и в области, который занимается этой проблемой. Когда я пришла в эту группу, если честно, плакала - так мне было жалко детей. Я не знала, как им помочь. Начала искать, читать, много консультировалась со специалистами из разных городов, познакомилась с опытом немецких коллег. Мои руководители разрешали мне творить, думать и действовать.

В детский сад закупили одни из первых аппаратовдля коррекции недостатков речи «Монолог», который реально помогал детям. Благодаря победе нашего детского сада в конкурсе на соискание президентского гранта, в мой логопедический кабинет установили специальную компьютерную программу БОС – «биологически обратная связь», которая предназначена конкретно для коррекции заикания. Сердечные и дыхательные датчики крепятся на ребёнка, на мониторе видно, как он дышит, и малыш самостоятельно может себя контролировать. Для каждого ребёнка есть свои параметры, которые определяет специалист.

Администрация нашего детского сада заботится о том, чтобы в кабинете по коррекции заикания было самое действенное, современное оборудование, приобретена и установлена даже специальная релаксационная зона. У детей, посещающих наши специализированные группы, первый диагноз – это неврология, так что такая зона была просто необходима.

Наши дети - самые лучшие, самые красивые и самые правильно говорящие, потому что мы с ними постоянно работаем. В нашей профессиональной команде - воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, старший воспитатель, заведующий. Все наши знания и усилия нацелены на исправление заикания у детей.

Я разработала технологию по формированию плавной речи без заикания и тренажёры с датчиками, которые помогают детям дышать. Они видят на мониторе, правильно ли они дышат. Ребятам такие занятия очень нравится, поскольку всё происходит в форме игры. Работа над ритмом - отхлопывания, оттопывания, бросание мяча, работа с молоточками и палочками -это необъемлемая часть занятий, здесь развивается и речевая, и общая моторика. Для упражнений для дыхания используются дудочки, трубочки и губные гармошки.

Лечение театром

- То есть, получается, в детстве заикание излечить можно?

- Я всегда говорю так: я не врач, я не лечу. Я учитель-логопед и могу научить ребёнка говорить без запинок, но при определённых условиях. Если на это работает вся обстановка вокруг ребёнка, если все вокруг ему помогают - и воспитатели, и родители, и бабушки-дедушки, и те кружки, куда он ходит, и общество в целом. Существуют специальные правила и специальные упражнения, так что всё возможно.

- Есть ли какой-то определённый срок для таких занятий?

- У каждого по-разному, ведь каждый ребёнок индивидуален: кто-то уже через пять занятий лучше говорит, а кому-то нужен и год, и два. Но в школу все наши дети идут, умея говорить без запинок. Я подчёркиваю - мы не избавляем от заикания, мы их учим. У кого-то заикание как пришло, так и ушло, а у кого-то остаётся. Это зависит от неврологии ребёнка, от того, какие у него заболевания, какие нервные центры затронуты.

Работа проходит по этапам: сначала дыхание, потом ритм и затем закрепление свободной связной речи. На этом этапе дети пробуют себя в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевых играх. Как ни странно, в театре дети с заиканием проявляют себя особенно хорошо. Мы ставим спектакли-сказки: «Морозко», «Дюймовочка», «Волк и семеро козлят», «Цирк зажигает огни» и другие. Наш детский сад практически ежегодно участвует в театрализованном конкурсе в детской библиотеке им. Лиханова и даже занимает призовые места. Ведь дети обязательно должны реализовать себя в социуме, почувствовать уверенность в себе. И такие мероприятия им очень помогают. И для них, и для нас, и для родителей это праздник.

Семьи всегда идут нам навстречу. Работа продолжается и дома, родители с большим энтузиазмом и интересом выполняют с детьми предложенные учителем-логопедом различные задания. С большим удовольствием приходят родители и в группу, наблюдают за образовательным процессом, присутствуют на открытых занятиях, чтобы увидеть, набраться опыта общения со своим ребёнком, узнать, как занимается их ребёнок и что с ним нужно делать дома.

Мы все очень любим наших детей, отдаём им душу и сердце. Это действительно так - иначе я бы не работала здесь 30 лет подряд! Многие воспитатели уже долгие годы со мной в команде, так что у нас очень сплочённый коллектив.

- Влияет ли заикание на психическое здоровье ребёнка? Посоветуйте родителям, что нужно делать.

- Безусловно, влияет, и с ним надо бороться. С ребёнком обязательно должен заниматься логопед, причём важно, чтобы он был понимающий специалист и, конечно, знающий психолог. Какой совет родителям? Любите своих детей! Живите жизнью своих детей, берегите их, чтобы потом не приходилось исправлять их речевые нарушения.