ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ: ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЗАСТАВЛЯЕТ РОДИТЕЛЕЙ ЗАБИРАТЬ ДЕТЕЙ ИЗ ШКОЛ

Родительские сообщества кипят. "Принудительные вакцинаторы", начав со взрослых, сегодня пытаются добраться и до детей. Что, естественно, воспринимается большинством родителей как беспрецедентное вторжение в самое святое – в семью и покушение на конституционное право человека на образование.

Уговаривать никого не планируется. Будут принуждать насильно. Ведь дети для любого – слабое место, и, если некие высокопоставленные дяди и тёти решат, что без прививки школьники не будут допущены к образованию (или допущены к самому его "плебейскому" варианту – "дистанционке"), для многих семей это будет сильнейшим выкручиванием рук. В разговоры про "добровольность" после того, что "вакцинаторы" вытворяли со взрослыми, понятно, никто не верит.

Открыто родители говорить боятся, но комментарии в соцсетях близки к паническим. Так, например, Екатерина из Краснодара, будучи сама учителем, в беседе с Первым русским телеканалом Царьград поделилась, что ребёнка своего планирует забрать из школы и перевести на семейное образование:

Если только начнётся тема детской вакцинации независимо от возраста 12 лет, я не буду ждать, когда петух клюнет. Я сразу же подаю на семейное образование.

То, что творится сегодня в системе образования, иначе как антиконституционным беспределом назвать трудно. Не желающие прививаться не до конца проверенной вакциной педагоги массово отстраняются от работы, хотя Министерство просвещения с честными глазами заявляло ещё в середине августа, что принудительная вакцинация учителей недопустима.

Но говорить – одно, дела же свидетельствуют об обратном: со стороны министерства давят на школы, делая "крайними" директоров, которые, выполняя "указание сверху", блокируют педагогам пропуска, вызывают полицию и творят тому подобные противозаконные непотребства. За которые, если что, они же и будут впоследствии назначены "козлами отпущения".

Существует для учебных заведений даже "обязательный список для вакцинирования". И то, что подобные списки противоречат Конституции, никого не волнует: нет прививки – нет работы. Недовольны? Обращайтесь в суд. Где наверняка тоже есть свои "распоряжения сверху" по части продвижения к всеобщей и поголовной вакцинации. Татьяна Алексеева, учитель московского колледжа архитектуры №26 (с 28 августа не допущенная к занятиям), делится:

Формулировка звучит так: "до устранения причин". Ощущение такое, что работодатель ждёт, что люди сломаются и поставят вакцину. Среди сотрудников у нас есть такие люди, и я их лично знаю, которые не хотели ставить вакцину. Но они пошли и поставили себе эти прививки. Кроме всего прочего, в течение лета достаточно сильное давление оказывалось на сотрудников. Присылались письма, напоминания, локальные нормативные акты – заставляли подписывать эти акты, что они обязуются поставить первую и вторую дозу вакцины. Либо получить медотвод.

Единственным выходом в подобной ситуации многие родители (из тех, кто могут себе это позволить) видят переход на домашнее образование. Так, у Кристины Сандаловой, эксперта Национальной ассоциации семейного образования, сын которой уже девять лет учится дома и блестяще сдаёт все ЕГЭ, телефон буквально разрывается. Вопрос один: как перейти на семейное образование? Кристина предполагает:

Вполне возможно, что начнут нагнетать опять, чтобы вакцинировать всех в "добровольно-принудительном" порядке. Хотите ходить в школу – вакцинируйтесь. Ну, а не хотите – переходите на дистанционку. То есть люди уже, глядя на происходящее, волнуются и готовятся заранее, что нужно знать с юридической точки зрения, чтобы иметь пространство для манёвра.

Эксперты уже фиксируют огромный рост спроса на услуги репетиторов и стремительное увеличение популярности семейного образования. Так, например, в Крыму за последние четыре года число детей, обучающихся дома, увеличилось в два раза – с 535 до 1208. Депутат Госдумы Пётр Толстой в своём телеграм-канале написал, что данный факт говорит только об одном – это уже не просто тренд, а это скорее диагноз:

Может быть, хватит ставить эксперименты на наших детях? России нужны свободные, думающие и творческие ребята, а не натасканные на заполнение бланков будущие потребители. Если мы не примем решительные меры, то закончится всё тем, что школы окончательно утратят доверие родителей. А это уже напрямую скажется на будущем всей страны.

Что с того?

Но кому есть дело до детей, когда во главу угла ставится не здоровье и не образованность, а достижение "спущенных сверху" процентов вакцинации? Любым способом, пусть даже вопреки здравому смыслу и интересам страны. Поэтому и звучат тревожные звонки родителей, учителей не допускают к рабочим местам, а покупка фальшивых справок о вакцинации становится самым прибыльным бизнесом.

https://vk.com/video-75679763_456263642

При этом репетиторы и домашнее образование абсолютному большинству граждан сегодня просто не по карману. А значит, у родителей возникает резонный вопрос: "Коль скоро школьное образование у нас бесплатное, то есть финансируется на наши налоги, а детей в школы не пускают, то с какой стати мы эти налоги платим?"

Звучит убедительно, особенно если учесть, что научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявляет, что не видит необходимости для начала вакцинации несовершеннолетних. Необходимости нет. А стало быть, если тотальную вакцинацию детей хотят сделать тотальной и принудительной, значит, это кому-нибудь нужно. Любопытно узнать – кому именно?