Этот кулич без дрожжей — самый вкусный из всех, что я пекла. Идеальное решение, если не любите возиться с дрожжевым тестом. Выпечка получается очень воздушной, несмотря на отсутствие дрожжей. Кулич в меру сладкий и отлично сочетается с шоколадными каплями. Рецепт не требует сложных ингредиентов — всё легко найти в любом магазине.

Привет! Я Дарья Черненко - создатель этого сайта, автор кулинарных блогов в соцсетях, каналов на Ютубе и в Телеграм, а также автор книг, тренингов, мастер-классов и создатель Кулинарной школы хорошей хозяйки.

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Рецепт кулича без дрожжей самого вкусного с пошаговыми фото

Подготовить необходимые ингредиенты для кулича без дрожжей самого вкусного.

Рекомендации по выбору ингредиентов:

Рекомендую использовать пшеничную муку высшего сорта. Она обладает хорошими клейковинными свойствами, что помогает тесту стать пышным и воздушным.

Для приготовления кулича лучше выбрать сливочное масло с содержанием жира не менее 82%. Такое масло придаст тесту необходимую мягкость и богатый вкус.

Идеально подойдут сливки 15–20% жирности. Они придадут тесту нужную влажность и мягкость, не сделав его слишком жирным.

В рецепте использовались сухие кокосовые сливки. Можно взять обычные или сухое молоко.