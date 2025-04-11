Этот кулич без дрожжей — самый вкусный из всех, что я пекла. Идеальное решение, если не любите возиться с дрожжевым тестом. Выпечка получается очень воздушной, несмотря на отсутствие дрожжей. Кулич в меру сладкий и отлично сочетается с шоколадными каплями. Рецепт не требует сложных ингредиентов — всё легко найти в любом магазине.
- Общ.\актив. время готовки:1 час 30 минут\30 минут
- Количество порций:8 порций
- Сложность:Справится новичок
Пищевая ценность
- на 100 г
- Калории345ккал
- Белки8г
- Жиры16.1г
- Углеводы42.1г
Тут все рецепты проверены, им можно доверять. У вас точно получится все приготовить красиво и вкусно. Приятного аппетита!
Как приготовить кулич без дрожжей самый вкусный
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 290 г
- Сахар – 120 г
- Сливки – 200 мл 15%
- Желток яичный – 7 шт. 135 г
- Разрыхлитель теста – 20 г
- Масло сливочное – 60 г
- Шоколад – 50 г дропсы/капли
- Молоко сгущенное – 100 г
- Сливки – 50 г сухие
Приготовление: Шаг 1
Рецепт кулича без дрожжей самого вкусного с пошаговыми фото
Подготовить необходимые ингредиенты для кулича без дрожжей самого вкусного.
Рекомендации по выбору ингредиентов:
Рекомендую использовать пшеничную муку высшего сорта. Она обладает хорошими клейковинными свойствами, что помогает тесту стать пышным и воздушным.
Для приготовления кулича лучше выбрать сливочное масло с содержанием жира не менее 82%. Такое масло придаст тесту необходимую мягкость и богатый вкус.
Идеально подойдут сливки 15–20% жирности. Они придадут тесту нужную влажность и мягкость, не сделав его слишком жирным.
В рецепте использовались сухие кокосовые сливки. Можно взять обычные или сухое молоко.
-
Шаг 2
Пшеничную муку пересыпать в сито с маленькими отверстиями и просеять. Процедуру просеивания можно повторить 2-3 раза, чтобы лучше насытить её кислородом. К просеянной муке всыпать разрыхлитель. Хорошо перемешать до равномерного распределения по всей муке.
-
Шаг 3
В глубокую посуду добавить желтки и сахар.
Можно заменить желтки на 3 крупных или 4 небольших яйца. Дополнительно можно добавить ванильный сахар, цедру цитрусовых или другие ароматизаторы по вкусу. По желанию, можно добавить щепотку соли.
-
Шаг 4
На этом шаге рекомендую использовать миксер. Взбить желтки с сахаром до пышной светлой массы, как для взбивания бисквита. Начать взбивать с маленькой скорости и постепенно увеличить.
-
Шаг 5
Всыпать часть муки. Перемешать на небольшом скорости, чтобы вся мука стала влажной.
-
Шаг 6
Влить часть теплых сливок, перемешать.
-
Шаг 7
Чередовать муку со сливками, пока они не закончатся.
-
Шаг 8
Сливочное масло растопить в микроволновой печи. Влить растопленное масло к остальным ингредиентам. Хорошо перемешать, чтобы оно разошлось по всему тесту.
-
Шаг 9
Всыпать шоколадные дропсы. Вместо них можно взять любые сухофрукты, орехи, цукаты, рубленый шоколад или другие наполнители по вкусу.
-
Шаг 10
Вмешать дропсы в тесто круговыми движениями, используя лопатку. Тесто получается средней густоты. Оно сползает медленной лентой с лопатки.
-
Шаг 11
Подготовить формочки для куличей без дрожжей. У меня силиконовые, диаметром 13 см. Можно использовать бумажные формочки или металлические. Последние нужно смазать сливочным маслом или застелить пергаментом.
Готовое тесто распределить по формочкам. Тесто должно быть примерно половины формы. Разогреть духовку до 170°С. Отправить запекаться на 40-50 минут.
Чтобы проверить готовность, в конце выпекания сделать прокол шпажкой по центру. Если шпажка сухая, значит, кулич пропекся внутри, можно отключать духовку.
-
Шаг 12
Готовые куличи без дрожжей хорошо остудить. Через 8-10 минут извлечь выпечку из формочек.
-
Шаг 13
Приготовить глазурь для вкусных куличей без дрожжей.
Смешать сгущенное молоко и сухие сливки. Консистенцию глазури регулировать добавлением сухих сливок.
-
Шаг 14
Смазать поверхность куличей приготовленной глазурью.
-
Шаг 15
Украсить куличи по своему вкусу. Можно использовать кондитерскую посыпку, сахарные или зефирные цветы, разные тематические фигурки. Оставить на некоторое время, чтобы глазурь схватилась, и можно угощать домочадцев.
-
Шаг 16
Кулич без дрожжей самый вкусный готов. Светлого праздника!
Свежие комментарии