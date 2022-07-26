Чтобы ребенка не ударило током: 6 советов для родителей

Безопасность детей: розетки, провода и электроприборы

Растить детей в XXI веке определённо проще, чем два-три десятилетия назад, ведь всю рутину взяли на себя электрические помощники. Пелёнки стирает стиральная машина, бутылочки моет посудомоечная, уборкой занимается робот-пылесос, кашу варит мультиварка, колыбельную поёт планшет, и даже ежегодное отключение холодной воды не страшно — бойлер нагревает воду для купания всего за 20 минут. У всего этого технологического великолепия есть только одно "но" — провода и розетки невероятно привлекают малышей, подвергая их опасности. О том, как сделать дом максимально безопасным для детей, рассказывают специалисты компании Eaton.

Совет № 1: перекройте доступ к розеткам

Даже если ваш малыш ещё пока не ползает и даже не сидит — поверьте, когда поползёт, будет поздно! Поэтому займитесь розетками как можно скорее: ваша задача — сделать так, чтобы малыш не смог просунуть в отверстие свои пальчики или что-то другое.

Самый простой способ — купить заглушки для розеток. Они сконструированы таким образом, что демонтировать их можно только специальным приспособлением, которое есть в комплекте. Плюс этого решения — в надёжности, минус — в необходимости каждый раз искать это самое приспособление, когда вам потребуется включить тот или иной электроприбор.

Другой вариант — заменить стандартные розетки на модели со шторкой, блокирующей отверстия изнутри. Она открывается только тогда, когда давление оказывается одновременно на оба отверстия — то есть когда в розетку вставляют штекер. Если же малыш решит ткнуть в розетку пальцем или спицей, у него ничего не получится.

Совет № 2: обесточивайте приборы сразу после использования

Чтобы поверить в действенность этого совета, достаточно всего один раз застать малыша за сосредоточенным пережёвыванием включенного в розетку провода. Дети изобретательны и при желании могут добраться даже до шнуров, которые казались вам недоступными, поэтому микроволновка, телевизор, пылесос, зарядки для смартфонов и все остальные провода должны быть обесточены, когда не используются.

Совет № 3: проверьте качество электросети в доме

Все ли розетки надёжно прикручены к стене? Нет ли проводов с повреждённой изоляцией, скрученных, обмотанных изолентой? Не перегреваются ли приборы при эксплуатации? Небрежность может дорого стоить вам и вашим детям, так что любые неполадки должны устраняться тут же.

Совет № 4: установите дифференциальный автоматический выключатель

Даже если все розетки заблокированы, а провода убраны, ещё один уровень защиты не помешает. Дифференциальный автоматический выключатель визуально схож с обычным устройством защитного отключения (УЗО), но, в отличие от последнего, защищает не только от утечек тока, но и от коротких замыканий. Другими словами, дифференциальный автомат мгновенно обесточит сеть, если ребёнок (или взрослый) прикоснётся к оборудованию под напряжением.

Совет № 5: поговорите с детьми

Малыш становится договороспособным примерно с полутора лет — в этом возрасте он уже в состоянии понять, что какие-то вещи лучше не трогать. Продумайте объяснения: самым маленьким достаточно повторять "Ай-яй-яй", показывая на розетку, ребенку постарше можно рассказать про кусачий ток, который бежит оттуда по проводам. Помните, что дети запоминают не только слова, но и интонацию, поэтому ваш голос должен звучать чётко, ясно и строго.

Совет № 6: никаких исключений!

Ребёнок должен чётко понимать, что провода, розетки и штепсели — это табу, безо всяких исключений. Если вы, к примеру, хотите приобщить малыша к уборке и показываете ему, как пользоваться пылесосом, включать его в сеть должны вы сами. Никаких "вместе" — никогда не угадаешь, в какой момент ребёнок решит применить полученные навыки самостоятельно. Не разрешайте детям снимать и ставить на зарядку смартфоны, а если покупаете бизиборд — выбирайте модель без игрушечной розетки и штепселя, чтобы у малыша не создалось ложного ощущения безопасности.

Не так уж и сложно, правда? Все основные действия по обеспечению детской электрической безопасности необходимо произвести всего один раз — и затем лишь контролировать состояние сети и поведение ребёнка. Конечно, стопроцентно безопасным дом может сделать только полное обесточивание (а также полная изоляция от внешнего мира и мягкая обивка стен, но это не точно), однако несколько несложных шагов помогут значительно снизить вероятность несчастного случая.