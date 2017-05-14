ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

Это дело случая

Она может передать любую. Кроме того, у женщин Х-хромосомы, как все парные хромосомы, вступают в кроссинговер, то есть обмен участками. Поэтому переданная ребенку хромосома фактически оказывается «гибридной» — она сочетает в себе фрагменты дедушкиной и бабушкиной хромосом. У мужчин Х-хромосома в кроссинговер не вступает, поскольку у нее нет пары, так что отцы передают ее дочерям без изменений.