ДЕТСКАЯ ПОЧЕМУЧКА

СМЕХ — ЭТО ВРОЖДЕННАЯ ИЛИ ПРИОБРЕТЕННАЯ РЕАКЦИЯ?
Врожденная
Формирование этой реакции не требует обучения. Она проявляется у детей на 2-3-м месяце как выражение удовольствия. Но в дальнейшем люди часто смеются непроизвольно, порой вопреки собственному желанию. Разумеется, причины, способные вызывать смех, могут меняться в течение жизни, и большую роль при определении того, над чем будет смеяться человек, играет его индивидуальный опыт.
У ЖЕНЩИН ДВЕ X-ХРОМОСОМЫ: ОТ ОТЦА И ОТ МАТЕРИ. КАКУЮ ИЗ НИХ МАТЬ ПЕРЕДАЕТ СВОЕМУ РЕБЕНКУ?
Это дело случая
Она может передать любую. Кроме того, у женщин Х-хромосомы, как все парные хромосомы, вступают в кроссинговер, то есть обмен участками. Поэтому переданная ребенку хромосома фактически оказывается «гибридной» — она сочетает в себе фрагменты дедушкиной и бабушкиной хромосом. У мужчин Х-хромосома в кроссинговер не вступает, поскольку у нее нет пары, так что отцы передают ее дочерям без изменений.
ПОЧЕМУ ПРИ ИСПУГЕ СЛУЧАЕТСЯ «МЕДВЕЖЬЯ БОЛЕЗНЬ»?
От расслабления
Большой испуг вызывает стресс: происходит выброс в кровь адреналина, что мобилизует организм для схватки или бегства. При этом угнетаются все несрочные процессы, в частности пищеварение. Гладкая мускулатура кишечника расслабляется. Если стресс- реакция сильна, то прямая кишка может непроизвольно опорожниться. Кстати, многие приматы кидаются в источник угрозы экскрементами. Но это скорее проявление агрессии, а не испуга. «Расстройство желудка» в опасной ситуации не имеет отношения к устрашению врагов.
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