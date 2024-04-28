Туррон – сладкий соблазн, способный вскружить голову любому ценителю вкусной еды. В Италии, Латинской Америке, Испании и Чехии такой десерт традиционно готовят в период новогодних и рождественских праздников. Популярен туррон и во Франции, только больше известен под названием «нуга».

На первый взгляд, туррон - обманчиво простой и незатейливый десерт. Подумаешь, ну что такого - простое сочетание орехов, карамели и мёда. Попробуешь – и ты покорен! Плотный и твердый на вид, туррон буквально тает во рту, погружая вас в водоворот невероятно приятных ощущений. Нежный медовый аромат, вкус с нотками карамели и много, очень много поджаренных орешков – оторваться от соблазнительного кусочка туррона просто невозможно!

Сегодня хочу предложить вам научиться готовить туррон в домашних условиях. Такой простой, но изысканный десерт - отличный способ побаловать близких или эффектный вариант подарка, сделанного своими руками. Попробуйте!

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Подготовьте ингредиенты по списку.

Обычно мы не включаем в состав технику, необходимую для приготовления десерта, но этот случай - исключение. В приготовлении туррона кулинарный термометр - ваш лучший друг и помощник!

Несмотря на внешнюю простоту рецепта, туррон может быть коварен. Переварите медово-сахарный сироп - десерт получится слишком жестким. Не доварите – не застынет так, как нужно.

Приготовить туррон «на глазок», конечно, возможно, но только если вы - опытный кулинар, который уверенно чувствует себя в работе с сахарным сиропом. Или наоборот – везучий новичок, у которого просто удачно все сложится с первого раза. Я не рискую и доверяю всю ответственность термометру.

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Десерт застывает быстро, поэтому заранее подготовьте все компоненты.

Орехи по необходимости очистите. Для приготовления туррона можно использовать самые разные сорта орехов. Наиболее популярные варианты – туррон с миндалем, фундуком, фисташками или различные смеси этих орехов. Мне нравится смешивать эти три варианта в равных пропорциях. Так и каждого сорта орехов не так много нужно, и разрез колоритным получается.

Для того чтобы очистить орехи: миндаль залейте кипятком и оставьте на несколько минут – кожица легко отделится от ореха. Фундук поджарьте на сухой сковороде. Затем заверните орехи в сухое кухонное полотенце, интенсивно потрите - шелуха легко отделится. Фисташки я не обжариваю, чтобы они не потеряли свой красивый цвет.

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Поджарьте орехи на сковороде или в духовке, разогретой до 180-190 градусов, 7-10 минут, до золотистого цвета.

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Подготовьте форму для десерта. Обычно туррон готовят круглой или прямоугольной формы.

Выбранную емкость смажьте тонким слоем растительного масла. Выстелите форму бумагой для запекания и смажьте тонким слоем растительного масла с нейтральным вкусом. Вырежьте из бумаги и смажьте маслом еще один кусочек бумаги по размеру формы – он станет своего рода «крышкой» для формы. Не застывший туррон - очень липкий, и если этого не сделать, позже отделить его от бумаги будет сложно.

На родине десерта вместо бумаги используют специальные тонкие вафельные облатки. Вместо них можно использовать тонкие вафельные коржи, выстелив ими дно формы и верхушку десерта.

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Отмерьте в кастрюлю мед и растопите его на небольшом огне.

Продолжая нагрев, постепенно доведите мед до кипения. Добавьте сахар и тщательно все перемешайте.

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Когда сахар растворится, поместите в емкость кулинарный термометр и продолжайте варить смесь на минимальном огне до достижения температуры 120 градусов.

Обычно процесс занимает около 10-15 минут, за это время влага выпарится, а смесь загустеет.

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Если термометра нет, но вы готовы рискнуть горсткой орехов – можно попробовать поймать нужную температуру без термометра. Следите за консистенцией смеси и периодически проводите простой тест – окуните в кипящую смесь деревянную шпажку, а затем поместите ее в стакан с холодной водой на несколько секунд. Достаньте шпажку из холодной воды и разотрите капельку смеси кончиками пальцев – она должна быть мягкой и упругой.

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Пока варится медово-сахарная смесь, взбейте яичный белок. Отделите яичный белок от желтка, поместите в миску и взбейте до устойчивых пиков. Затем, продолжая взбивать, постепенно добавьте сахарную пудру и еще раз все хорошо взбейте (подробнее смотрите в видео версии рецепта).

Отделите половину взбитого белка – она нам не понадобится, просто отделять и взбивать сразу половину белка неудобно.

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Постепенно, продолжая взбивать смесь на минимальной скорости, тонкой струйкой влейте медово-сахарную смесь. Старайтесь вливать смесь ближе к стенкам чаши – если она попадет на венчики миксера сразу, может застыть нитями.

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Вмешайте теплые поджаренные орехи и выложите смесь в подготовленную форму. Разровняйте смесь ложкой, насколько это возможно.

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Прикройте смесь подготовленной «крышкой» из пекарской бумаги, прижмите и покатайте чем-нибудь тяжелым, чтобы окончательно разровнять смесь.

Поместите десерт в холодильник минимум на 2-3 часа, а еще лучше - на ночь, для окончательного охлаждения.

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Охлажденный туррон извлеките из формы и удалите пекарскую бумагу.

Окуните нож в кипяток на несколько секунд, затем насухо вытрите лезвие и приступайте к нарезке десерта. Горячее лезвие позволит легко разрезать туррон на аккуратные кусочки желаемого размера и формы.

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Туррон готов! Приятных вам чаепитий!

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