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Бульбяники

Вкусное блюдо белорусской кухни, представляющее собой зразы из картофельного пюре с разными начинками (здесь мясной фарш).
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Ингредиенты

Картофель - 1 кг

Фарш мясной - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука пшеничная - 2 ст.л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Растительное масло - для жарки

Получается 6-8 бульбяников
  • 156 кКал
  • 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления бульбяников с мясом понадобятся следующие продукты.

 

Фото 1

 

 

Для начала очистите картофель, поместите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения на сильном огне, посолите, убавьте огонь и варите до готовности.

 

Фото 2

 

 

Пока картошка варится, обжарьте на сковороде с растительным маслом рубленый лук до мягкости.

 

Фото 3

 

 

Выложите мясной фарш, посолите, поперчите.

 

Фото 4

 

 

Обжарьте, помешивая, до готовности, но не пережарьте.

 

Фото 5

 

 

Как только картофель сварится, слейте воду и разомните толкушкой в пюре, остудите, добавьте яйцо и муку, перемешайте.

 

Фото 6

 

 

Выложите фарш, перемешайте и полностью остудите.

 

Фото 7

 

 

Из картофельной массы слепите бульбяники нужного размера, выложите на разогретую сковороду с растительным или сливочным маслом.

 

Фото 8

 

 

Обжарьте с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.

 

Фото 9

 

 

Вкусные, ароматные бульбяники с мясом готовы.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

Бульбяники, рецепт с фото
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