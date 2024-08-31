Для приготовления бульбяников с мясом понадобятся следующие продукты.

Фото 1

Для начала очистите картофель, поместите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения на сильном огне, посолите, убавьте огонь и варите до готовности.

Фото 2

Пока картошка варится, обжарьте на сковороде с растительным маслом рубленый лук до мягкости.

Фото 3

Выложите мясной фарш, посолите, поперчите.

Фото 4

Обжарьте, помешивая, до готовности, но не пережарьте.

Фото 5

Как только картофель сварится, слейте воду и разомните толкушкой в пюре, остудите, добавьте яйцо и муку, перемешайте.

Фото 6

Выложите фарш, перемешайте и полностью остудите.

Фото 7

Из картофельной массы слепите бульбяники нужного размера, выложите на разогретую сковороду с растительным или сливочным маслом.

Фото 8

Обжарьте с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.

Фото 9

Вкусные, ароматные бульбяники с мясом готовы.

Фото 10

Приятного аппетита!