Ингредиенты
Картофель - 1 кг
Фарш мясной - 300 г
Лук репчатый - 1 шт.
Яйцо куриное - 1 шт.
Мука пшеничная - 2 ст.л.
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Растительное масло - для жарки
- 156 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления бульбяников с мясом понадобятся следующие продукты.
Для начала очистите картофель, поместите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения на сильном огне, посолите, убавьте огонь и варите до готовности.
Пока картошка варится, обжарьте на сковороде с растительным маслом рубленый лук до мягкости.
Выложите мясной фарш, посолите, поперчите.
Обжарьте, помешивая, до готовности, но не пережарьте.
Как только картофель сварится, слейте воду и разомните толкушкой в пюре, остудите, добавьте яйцо и муку, перемешайте.
Выложите фарш, перемешайте и полностью остудите.
Из картофельной массы слепите бульбяники нужного размера, выложите на разогретую сковороду с растительным или сливочным маслом.
Обжарьте с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.
Вкусные, ароматные бульбяники с мясом готовы.
Приятного аппетита!
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