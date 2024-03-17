Ребенок «перегулял» и не может уснуть: что делать

С этой проблемой знаком каждый, кто имел дело с маленькими детьми: если малыш слишком мало спал ночью или пропустил дневной сон, он становится капризным, плаксивым, неуправляемым. И, конечно, его невозможно уложить спать: малыш или не может заснуть, или вообще отказывается отправляться в постель.