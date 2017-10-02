Зачем нужна сказкотерапия для детей?

Произнося это слово, мы в мгновение ока переносимся в волшебный мир детства… Какие сказки мы полюбили больше всего? Какие сказки нам читали родители? И какие сказки мы бы хотели подарить нашим детям? Конечно же, прежде всего это должны быть добрые сказки. Мудрые сказки, развивающие правильное восприятие мира. Интересные сказки, полные таинственности и чудес. Красивые сказки, прекрасные и содержанием и иллюстрациями. Сказки, которые учат добру. Сказки, пробуждающие в ребенке все самое лучшее и доброе. Сказки, несущие в себе свет и радость, надежду и веру, загадку и вдохновение.»

Когда мы смотрим на своих детей, мы часто задаемся вопросами: что мы можем сделать для того, чтобы детство их было не только счастливым, но и служило фундаментом для создания счастливой судьбы? На что нужно направить наши усилия, чтобы обеспечить не только физическое, но и психологическое здоровье ребенка? Как воспитать в нем веру в себя и свои возможности, научить его не бояться делать ошибки и исправлять их, вселить в него уважение и чуткость по отношению к окружающим?

От того, насколько грамотно и бережно мы подойдем к этим и другим вопросам воспитания наших детей, зависит их видение мира и своего места в нём. Но как научить ребенка верить в себя, в свои силы, …?

На помощь приходят сказки

Первым делом, давайте подумаем, существует ли что-то, что способно связать воедино язык взрослого и ребенка? Конечно же, это сказка, потому что сказка понятна и взрослым и маленьким.

Вы обращали внимание, как слушают дети искусного рассказчика? Они буквально «входят» в сказку, следуя в ней за своими героями, переживая вместе с ними радость, горе, страх и триумф победы. Дети не просто слышат голос рассказчика, перед их глазами проходят на внутреннем экране образы и картины сюжетной линии рассказа, они физически и эмоционально «проживают» все сюжетные перипетии.

Сказка увлекает, сказка трогает, сказка забавляет. Но при всем этом она неизменно ставит вопросы; сказка хочет, чтобы ребенок думал. Сказка для ребенка, прежде всего, средство познания мира, способ активного мировоззрения. Сказка учит ярким и сильным человеческим чувствам, хранит в себе нравственные постулаты и передает их от сердца к сердцу.

Известно, что примерно до 10-12 лет у детей преобладает «правополушарный» тип мышления. Следовательно, наиболее важная для их развития и социализации информация должна быть передана через яркие образы. Именно поэтому сказочные и мифологические истории являются лучшим способом передачи ребенку знаний о Мире.

Врачующая способность сказки была положена в основу целого направления современной психотерапии, получившего название «сказкотерапия». Есть еще немало людей, у которых этот термин вызывает улыбку, и отношение как несерьезному, «детскому» методу. Но, познакомившись со «сказкотерапией» поближе, большинство из них изменяет свое мнение. Сказкотерапия самый древний в человеческой цивилизации метод практической психологии, и один из самых молодых методов в современной научной практике. Анализом сказок занимались такие выдающиеся психологи как Карл Густав Юнг, Ханс Дикманн, Эрих Фромм, Зигмунд Фрейд, Эрик Берн, Борис Герасимович Ананьев и многие другие. В 1997 году в России в Санкт-Петербурге был открыт первый Институт сказкотерапии под руководством Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. Он представляет собой научно-практический и исследовательский центр, в котором разрабатывается методология комплексной работы со сказкой.

Возможно, у Вас появится вопрос: «Если сказка сама по себе обладает такими терапевтическими свойствами, то зачем тогда нужен психолог?»

Процесс сказкотерапии не исчерпывается только грамотным подбором и сочинением сказок для ребенка. Он должен сопровождаться подробным обсуждением её сюжета после прочтения. Вы спросите, зачем?

Для этого надо понимать, что происходит, когда вы читаете или рассказываете сказочные истории вашему ребенку. В этот момент в его бессознательном формируется своеобразный «банк» жизненных ситуаций. Это набор знаний о динамике внутренних процессов, способов взаимоотношений между людьми, возможностях самореализации, устройстве Мира и прочее. Но если сказочные и мифологические истории не обсуждаются с ребенком, этот «банк», эти знания находятся в ПАССИВНОМ состоянии.

Когда психолог обсуждает с ребенком сказочные истории, он осмысливает вместе с ним ЖИЗНЕННЫЕ УРОКИ, ища параллели с реальными явлениями. Тогда этот «банк» знаний о Мире переходит в АКТИВНОЕ состояние. Что это значит? Ребенок естественным путем формирует способность осознанно действовать, видеть причинно-следственные связи между событиями; размышляет о своем предназначении, исследуя собственные способности и возможности.

Важно ли это для ребенка? Не рано ли ему задумываться о таких «серьезных» вещах? Важно и не рано. Более того, позже может быть уже поздно, считает Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. Если мы оглянемся вокруг, то увидим, к чему привели разрушительные действия взрослого человека, одержимого иллюзией собственной безнаказанности, отрицающего «сказочные» законы взаимодействия с Миром. Может быть, сказки это и «пустяки» и «несерьезность», однако они не разрушают окружающий мир, а взывают к светлым созидательным сторонам души человека. Поэтому сказкотерапия сегодня особенно актуальна.

И в заключение …

Уважаемые родители, помните, пожалуйста, что внутренний мир вашего ребенка очень чувствителен и раним, что детская психика – очень нежный материал, и прежде, чем она сформируется, она должна пройти множество испытаний во взаимодействии с окружающим миром. Помогите Вашим детям пройти через эти испытания с помощью сказки. Успехов Вам!

Рашкова Татьяна

«Все для детей», №3, март-май 2008

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