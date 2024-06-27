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Голландские блины с сыром

Ингредиенты

Мука пшеничная - 200 г

Молоко - 200 мл

Кофе растворимый (или натуральный) - 300 мл

Яйцо - 1 шт.

Соль - по вкусу

Твёрдый сыр - 120 г

Масло подсолнечное - для смазывания

  • 191 кКал
  • 35 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Предлагаю вам приготовить очень необычные сырные блины.

В состав теста для этих блинов входит кофе, что придаём им необыкновенный аромат. Блины готовятся совсем просто. Идеально подойдут для завтрака с чашкой кофе, чая или молока.

Для приготовления голландских блинов с сыром подготовим продукты: молоко, кофе, муку, яйцо, твёрдый сыр и соль.

Ингредиенты для голландских блинов с сыром
Фото 1

В глубокую миску просеять муку, разбить яйцо.

Вбить яйцо в муку
Фото 2

Перемешать с помощью лопатки.

Перемешать яйцо с мукой
Фото 3

Добавить в миску жидкий кофе и молоко. Мешать тщательно, стараясь избавиться от комочков.

Влить кофе и молоко
Фото 4

Разогреть сковороду, смазать маслом и налить половником тесто.

Налить тесто на сковороду
Фото 5

Когда одна сторона поджарится, перевернуть.

Жарить блин с двух сторон
Фото 6

Сыр нарезать пластинками. Разложить сыр на одной половине блинчика.

Положить на блин сыр
Фото 7

Накрыть сыр свободной частью блина.

Накрыть половинкой блина
Фото 8

Обжарить с другой стороны.

Пожарить блин
Фото 9

Выложить голландские блины с сыром на тарелку и можно подавать.

Готовые голландские блины с сыром
Фото 10
Фото голландских блинов с сыром
Фото 11
Рецепт голландских блинов с сыром
Фото 12

Приятного аппетита!

Голландские блины с сыром, рецепт с фото
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