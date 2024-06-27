Ингредиенты
Мука пшеничная - 200 г
Молоко - 200 мл
Кофе растворимый (или натуральный) - 300 мл
Яйцо - 1 шт.
Соль - по вкусу
Твёрдый сыр - 120 г
Масло подсолнечное - для смазывания
- 191 кКал
- 35 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Предлагаю вам приготовить очень необычные сырные блины.
Для приготовления голландских блинов с сыром подготовим продукты: молоко, кофе, муку, яйцо, твёрдый сыр и соль.
В глубокую миску просеять муку, разбить яйцо.
Перемешать с помощью лопатки.
Добавить в миску жидкий кофе и молоко. Мешать тщательно, стараясь избавиться от комочков.
Разогреть сковороду, смазать маслом и налить половником тесто.
Когда одна сторона поджарится, перевернуть.
Сыр нарезать пластинками. Разложить сыр на одной половине блинчика.
Накрыть сыр свободной частью блина.
Обжарить с другой стороны.
Выложить голландские блины с сыром на тарелку и можно подавать.
Приятного аппетита!
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