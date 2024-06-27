Предлагаю вам приготовить очень необычные сырные блины.

В состав теста для этих блинов входит кофе, что придаём им необыкновенный аромат. Блины готовятся совсем просто. Идеально подойдут для завтрака с чашкой кофе, чая или молока.

Для приготовления голландских блинов с сыром подготовим продукты: молоко, кофе, муку, яйцо, твёрдый сыр и соль.

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В глубокую миску просеять муку, разбить яйцо.

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Перемешать с помощью лопатки.

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Добавить в миску жидкий кофе и молоко. Мешать тщательно, стараясь избавиться от комочков.

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Разогреть сковороду, смазать маслом и налить половником тесто.

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Когда одна сторона поджарится, перевернуть.

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Сыр нарезать пластинками. Разложить сыр на одной половине блинчика.

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Накрыть сыр свободной частью блина.

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Обжарить с другой стороны.

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Выложить голландские блины с сыром на тарелку и можно подавать.

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Приятного аппетита!