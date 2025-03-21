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В России подростки массово заражаются вирусом из-за электронных сигарет

В Томске врачи у подростка выявили новую болезнь EVALI, которую вызывают вейпы и электронные сигареты.

Симптомы заболевания, как ранее указали в Минздраве РФ, схожи с коронавирусной инфекцией: температура, слабость, одышка и кашель. Специалисты МЗ указали, что болезнь приводит к патологическим изменениям в легких.

Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что в Томске уже доказаны случаи заболеваний, возникшие у подростков после употребления курительных смесей. Так, у одного пациента стоит диагноз EVALI, у другого выявлено токсическое воздействие курительных смесей на центральную нервную систему (ЦНС).

Медицина сейчас не имеет эффективного лечения указанной формы бронхиолита. Заболевание вызывает ароматизатор диацетил. Он может, как рассказали в Роспотребнадзоре, вызывать болезни легких, если регулярно его вдыхать.

https://rusvesna.su/news/17423...

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здоровье детей
г. Томск
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