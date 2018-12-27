Особенности и методы воспитания детей дошкольного возраста

младший (с 3 до 4)

средний (с 4 до 5)

старший (с 5 до 7)

Для наглядности представим особенности физического и психологического развития детей этих возрастов в виде таблицы.

возраст Психологическое развитие Физическое развитие 3-4 года Возникновение собственного «я», осознание собственного пола Развитие мелкой моторики и координации движений 4-5 лет Осознание себя во времени, развитие самостоятельности, появление логического мышления, формирование характера Интенсивное развитие опорно-двигательной системы, развитие сложных двигательных функций 5-7 лет Интенсивное развитие интеллектуальных навык, осознание своих прав и обязанностей, умение управлять своим поведением, чувствами и эмоциями Период «первого вытяжения» — увеличение роста ребёнка и окружности груди

Понятно, что такое разделение весьма усреднённое: все дети имеют разную скорость эмоционального, психического и даже физического развития. Новости СМИ2

Дошкольный возраст часто называют «возрастом игры» — именно игра в этот период является главным видом деятельности ребёнка. Следовательно, через игру взрослые должны осуществлять развитие и воспитания малыша, причём так, чтобы это случалось не посредством усилий и навязывания, а как бы само собой.

Общие вопросы воспитания детей раннего возраста

Читая материалы по воспитанию, слушая советы педагогов и врачей, родители, как правило, ждут от них конкретных жизненных советов. Как именно воспитывать — строго или со снисхождением? Применять наказания или ни в коем случае не применять? Оказывать давление авторитетом или вести себя с ними по-товарищески? Что важнее в воспитании — чувства или холодная расчётливость?

Эти вопросы, конечно же, важны, но всё-таки не имеют первостепенного значения. Более того — наличие этих вопросов уже свидетельствует о неуверенности родителей в собственных силах, о том, что они ещё сами не разобрались в методах воспитания своих детей.

Воспитание — в широком смысле этого слова — не есть умышленное воздействие на ребёнка. Мы воспитываем его не только тогда, когда делаем ему внушения, замечания, поощрения или наказываем его. Значительно сильнее воздействует на детей личный пример родителей, даже если они сами этого воздействия не осознают. Фразы, слова, жесты и эмоции, которыми в обыденном общении обмениваются между собой родители, зачастую могут оставить в ваших детях более глубокий след и инициировать в них более глубокие психологические трансформации, чем занудные поучения и наставления. Такие же изменения может вызвать и понимающая улыбка, и брошенное как бы невзначай слово.

Исследования показывают, что между детьми, воспитанными в строгости и послушании (с применением наказаний) и детьми, воспитанными мягкими методами нет большой разницы. Вывод — воспитание это не только целенаправленные методики воздействия, а нечто более существенное. Можно назвать это атмосферой родного дома, чувством общности семьи, открытости и доверия родителей друг к другу.

Если в семье царит эмоциональное согласие, тёплая атмосфера, и каждый умеет не только поведать другому о своих мыслях и чувствах, но и выслушать, то такая обстановка будет сама по себе способствовать правильному, гармоничному развития ребёнка — в независимости от способов воспитания.

Характерные особенности методик и принципов, из которых состоит воспитание детей дошкольного возраста, в том, что без любви, без бесконечного терпения никакие практические рекомендации не будут работать.

Основные заповеди воспитания

Сформулируем основные правила, определяющие воспитание детей дошкольного возраста, основанные на современных внутрисоциальных законах, правила, которых нужно придерживаться, как базовой основы для применения тех или иных методик. Не стоит воспринимать эти правила, как инструкцию или руководство к действиям, воспринимайте это, как дружеские советы:

Не ждите, что ваш ребёнок будет таким же, как вы. Или даже таким, как вы хотите. Он свободная личность и будет только самим собой.

Не требуйте от ребёнка «платы» за всё, что вы для него делаете.

Никогда не вымещайте на ребёнке свои обиды, плохо настроение и раздражение.

Не относитесь к проблемам ребёнка свысока и не отмахивайтесь от них, помните, как вам самим в детстве были необходимы поддержка и понимание родителей.

Не упрекайте себя, если вы не можете что-то сделать для ребёнка, но всё, что вы в силах сделать, делайте.

Никогда не унижайте ребёнка в процессе воспитания, это самый плохой метод воздействия на человека вообще.

Умейте любить и ценить не только своего ребёнка, но и других детей. Никогда не делайте чужими детям того, что вы бы не сделали своим.

Любите своего ребёнка любым — не талантливым, не слишком удачливым или не слишком, на ваш взгляд, умным. Любите его просто за то, что он есть, потому что ваш ребёнок — это праздник, который всегда с вами. Цените это каждую минуту.

Дети рождаются не только для того, чтобы вы их воспитывали. Пусть иногда они воспитывают и вас тоже.

Для того, чтобы сделать вашего ребёнка лучше, вам надо быть лучшими самим.

О наказаниях

Ребёнок раннего возраста понимает взрослого тогда, когда ему ясно дают понять, что правильно, а что — неправильно. Ему необходимо признание и поощрение, если он поступил хорошо, но также нужна критика и порицание, если он поступает плохо, неправильно. Те дети, которых хвалят за хорошее поведение и не применяют наказание за плохое, учатся всему медленнее и тяжелее. Наказание или критика всё-таки должны являться частью воспитания, другое дело, что их применение должно быть стопроцентно обоснованным и не наносить ребёнку психологическую травму.

Но нельзя забывать, что положительные эмоции в любых моментах, которые охватывает воспитание детей раннего возраста, должны преобладать над отрицательными: чаще детей следует всё же хвалить, чем ругать. Причём наказание или критика должны следовать непосредственно за проступком. Если дети уже забыли, за что их наказывают или вовсе не понимают причины, то такое наказание бессмысленно и принесёт вред, а не пользу. Конечно же, наказание не должно нарушать контакта между ребёнком и родителями и вызывать эмоционального отчуждения.

Речь здесь идёт о психологическом наказании, а не физическом. Физические воздействия, кроме символических шлепков совсем маленьких детей в случаях их опасного для здоровья поведения, применять не следует. Физические наказания, такие, например, как отцовский ремень, не должны применяться вовсе — они свидетельствуют, скорее, о бессилии родителей, чем об их авторитете. Особенности детской психики таковы, что телесные наказания вызывают у ребёнка, скорее чувства унижения и стыда, чем понимания. Дети, которых наказывают физически, впоследствии ведут себя хорошо лишь под присмотром взрослых. Как только надзор исчезает, их поведение кардинально меняется в худшую сторону.

Именно психологические наказания — когда мы ясно даём понять малышу, что он мы не согласны с его поведением и не одобряем его, вызывают ответственную реакцию. Утрата родительской симпатии, пусть даже временная, действует сильнее, чем физическое воздействие. Пробуждённое в нём чувство вины становится регулятором его поведения даже в отсутствие взрослых.

Во всем следует придерживаться «золотой середины». Хорош и кнут, и пряник. Только вот нужно правильно расставить приоритеты, чтобы справедливо поступить по отношению к любимому чаду. Будьте благоразумны!

Кризис 3-х лет

Ранний дошкольный возраст начинается именно с этого кризиса: осознание ребёнком собственной личности, своего «я» является границей между младенчеством и отрочеством. В это период резко повышается стремление ребёнка быть самостоятельным. У него возникает психологический конфликт, который вызван противоречием между потребностью всё делать самому и физическими возможностями осуществления этой потребности на практике.

Помимо этого повышается требовательность к ребёнку со стороны родителей: они всё чаще говорят ему, что он уже большой и уже должен (или наоборот — не должен) поступать так-то и так-то. Этот кризис можно смягчить, если воспитание детей раннего возраста осуществлять комплексно, учитывая и психологию, и физиологию ребёнка. В этом возрасте важно раскрыть для малыша новые виды деятельности, чтобы благодаря им ребёнок мог как раз и проявить инициативу и воплотить потребность делать всё самому на практике.

Очень важно в этот период следить за правильным и гармоничным физическим развитием детей. В три года у ребёнка значительно улучшается координация движений, укрепляются мышцы и кости, дети становятся подвижнее, быстрее, и умеют уже не только ходить, но и прыгать, бегать, лазать по лестницам. Было бы отлично уже в этом возрасте привить ребёнку основы физического воспитания — научить его получать от физических упражнений удовольствия и следить за своим телом.

Здесь важен личный пример — никакого физического воспитания не получится, если родители все выходные лежат на диване перед телевизором. Особенности психического развития ребёнка в этом возрасте таковы, что он старается подражать взрослым во всём, и в плохом и в хорошем. Если вы учите его утренней гимнастике с самых ранних лет, в будущем вашему малышу будет, во-первых, легче даваться физкультура в школе, во-вторых, он будет развиваться гармоничным и здоровым человеком.

Плюсы и минусы раннего развития

Любой родитель, конечно же, желает своему ребёнку только лучшего, и хочет, чтобы его малыш в будущем стал умным, красивым и обеспеченным человеком. Мамы и папы, работая на перспективу, начинают образовывать ребёнка зачастую с очень раннего возраста — с полутора-двух лет, посещают с ними различные школы и курсы, учат танцам или английскому языку.

Статистических данных о том, способствует ли ранее развитие возникновению у детей выдающихся способностей, не существует. Неизвестно, даёт ли ранее развитие какие-либо преимущества ребёнку в дальнейшем или, наоборот, отвращает от дальнейшего обучения. Курсов и систем образования и развития очень много, но не все они гарантируют качество. Пожалуй, родителям всё-таки лучше не стоит слишком торопиться с ранним обучением малыша всем тем премудростям, которым он в своё время будет обучен в школе. В это время нужно больше внимания уделять физическому развитию и воспитанию ребёнка.

Очень важно в возрасте от 3 до 4 лет заложить в психике ребёнка основы независимой, целеустремлённой и гармонично развитой личности. Но, опять же, успех воспитания зависит от того, какой пример ему будут подавать сами родители.

Воспитание ответственности и самостоятельности у ребёнка

По достижении ребёнком среднего дошкольного возраста необходимо уже сформировать в нём основы сильного, независимого характера. Воспитание полноценного человека невозможно без развития в нём чувства ответственности за себя и свои поступки и самостоятельности в принятии решений. Для достижения этих целей, как и многих других, используйте игровые ситуации. Особенности этого возраста таковы, что дети с удовольствием принимают участие в играх, особенно со взрослыми — и нужно пользоваться этим обстоятельством в практической педагогике. Превращайте ежедневные ситуации при уборке постели или детской комнаты в игры с поощрениями и соревнованиями.

Старайтесь внушить малышу, что все его действия — как положительные, так и негативные — имеют неизбежные последствия. Необходимо, чтобы у детей чётко развивалось понимание связи «поступок-последствие»: это понимание очень поможет ему в дальнейшей подростковой и взрослой жизни.

Никогда не называйте ребёнка непослушным, безответственным, глупым или нерешительным. Подсознательно дети могут следовать нашим представлениям о них и действительно начинают ощущать себя таковыми. Лучше лишний раз похвалить сына или дочь — не стоит обесценивать важность поощрения. Но и в случаях действительно безответственного поведения следует немедленно дать понять, что такое поведение недопустимо.

Чтобы правильно и гармонично осуществлять воспитание детей дошкольного возраста, нужно помнить главную истину — дети всегда верят, что заслуживают нашего к ним отношения. Другими словами — безоговорочно доверяют как проявлениям нашей любви к ним, так и выражению недовольства их поступками.

Воспитание у детей уверенности в себе

Без уверенности в себе ни один человек не обретёт в жизни успеха. Чувство самоуважения возникает у ребёнка раннего возраста тогда, когда он убеждён, что заслуживает любви и уважения. Когда мы дарим детям любовь, они учатся любить и себя и других.

Если мы будем уважать их, уделять им всё своё внимание — играя с ними, обучая их навыкам, вкладывая в общение эмоции, не скупясь на поощрения и похвалы при любых, пусть самых незначительных их успехах, мы создадим прочную основу для уверенной в себе личности. Почаще смейтесь вместе с детьми, чаще ласкайте их, оставаясь с ними наедине, выдумывайте какие-то свои, тайные ритуалы приветствий, общения — любви не бывает слишком много. Запасы родительской любви очень помогут детям в их дальнейшем существовании в социуме.

Умственное развитие и воспитание детей

Всестроннее воспитание детей раннего возраста невозможно без должного внимания к развитию умственных навык ребёнка — в этот период жизни, особенно начиная со среднего дошкольного возраста, центральная нервная система человека развивается очень активно. Представьте себе огромное пустое пространство, которое требует заполнения — это будет мозг маленького ребёнка. В этом возрасте человек нуждается в знаниях о мире также как и в пище — ежедневно и ежечасно.

Соблюдая терпение и выполняя ряд простых рекомендаций, указанных ниже, вы создадите правильное направление умственного развития ребёнка раннего возраста, что очень пригодится ему при дальнейшем обучении в старших группах детского сада и школы:

Отвечайте на все вопросы ребёнка, как бы вы от них не устали. Если родители отмахиваются от вопросов или отделываются формальным «об этом ты узнаешь/прочитаешь потом сам», у детей раннего возраста происходит снижение познавательного интереса.

Поощряйте интерес ребёнка к себе, к своему организму, к своим чувствам и переживаниям.

Поощряйте развитие воображения у ребёнка.

Поощряйте развитие у него трудовых и художественных видов деятельности.

Играйте с ним в развивающие игры.

Уделяйте внимание эстетическому воспитанию.

Формируйте у детей раннего возраста основы нравственного воспитания.

Психологические проблемы детей младшего дошкольного возраста: страхи

Детские психологи и педагоги, занятые вопросами особенностями дошкольного воспитания, считают, что страхи появляются у детей в результате недостатка родительской любви и слишком большого количества всяческих ограничений и запретов. Чтобы не создавать у детей раннего возраста психологических травм, родителям не рекомендуется делать следующее:

закрывать его одного в детской комнате

пугать полицейским или доктором

пугать собакой или другими животными

физически наказывать

наказывать посредством прекращения разговоров с ним

наказывать, заставляя неподвижно стоять или сидеть

Нельзя высмеивать страхи малыша, называть его трусом, наказывать за боязнь темноты или боязнь остаться одному. Если вы хотите избавить сына или дочь от фобий, действуйте мягко и изобретательно. Например, нарисуйте вместе с ним его страхи, а затем сожгите рисунок и выбросьте пепел в окно. Не устраивайте с малышом перед сном слишком возбуждающих игр, не читайте ему на ночь страшных сказок и уж конечно не разрешайте ему смотреть по телевизору «ужастики» и страшные мультфильмы.

Роль общения в воспитании ребёнка раннего возраста

Общение с детьми имеет огромное значение на всех этапах их жизни. Но особенно оно важно при воспитании детей дошкольного возраста.

Потребность во внимании взрослого — это одна из основных детских потребностей. Основные, базовые представления ребёнка о мире формируются именно в этот период, от 3 до 7, и эти представления напрямую зависят от того, что говорит ребёнку взрослый и чему он учит его. С 3-4 лет у малыша возникает не только потребность общаться, но и потребность в уважении со стороны родителей. Простого внимания и сотрудничества уже не достаточно, ему необходимо серьёзное отношение к его вопросам. Ребёнок в этом возрасте начинает обижаться, если взрослые делают ему замечания, но всё время ищет их оценки — конечно, положительной.

В раннем возрасте очень важно использовать различные формы общения с ребёнком — беседы с ним должны быть, в зависимости от ситуации, эмоциональными, серьёзными, игровыми.

В 6-7 лет детей уже интересуют правила человеческого поведения, отношения между людьми, а не только познавательные темы. Важно чтобы взрослый мог терпеливо и доходчиво объяснить малышу все эти сложные вопросы.



Воспитание детей дошкольного возраста в детскому саду

У каждых родителей свой собственный опыт и своё личное мнение о плюсах и минусах воспитания и развития ребёнка в дошкольных учреждениях. Это право родителей — отдавать туда своё дитя или не отдавать. Но как бы родители не относились к детскому саду, у большинства педагогов и медицинских работников мнение о дошкольных учреждениях однозначное: детсады — это положительный фактор в детском развитии их посещение для полноценного воспитания детей раннего возраста абсолютно необходимо.

И педагоги, по большому счёту, правы. Человек — существо коллективное, и навыки общения детей раннего возраста с себе подобными во многом определяют их дальнейшую социальную жизнь. Искусству и правилам общения надо начинать учиться как можно раньше, и никакие няни, бабушки и гувернантки не смогут заменить детский сад.

Педагогических и психологических преимуществ посещения детских садов масса: это и развитие адаптационных способностей детей, и обучение навыкам правильного питания, и привыкание к режиму.

Огромное значение имеет, конечно, личностные характеристики воспитателей — это следующие после родителей по силе воздействия на формирование характера взрослые в жизни ребёнка. От того, какими профессиональными и человеческими качествами обладает воспитатель, во многом зависит полноценное развитие малыша.

Конечно, важны и особенности методик воспитания, принятые в вашем детском саду и образовательные программы, которыми в нём пользуются. Но важнее всего — атмосфера понимания и доброты. Если воспитатель способен выслушать каждого ребёнка, вникнуть в суть всех конфликтов внутри детского коллектива и вынести правильное решение, то родителям не стоит бояться, что посещения детского сада «испортят» их ребёнка.

Успешное воспитание детей младшего школьного возраста и старшего напрямую зависит от успешного психологического и физического развития ребят в дошкольный период.