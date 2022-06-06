"МАМА, Я ГЛУПЫЙ НЕУДАЧНИК": ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ ВЫПУСКНИКОВ ПРЕДЛАГАЮТ ЗА ТРИ ШАГА

Выпускники в России и ЛДНР сейчас в огне: в разгаре Единый государственный экзамен. Дети идут сдавать его в чужие школы, заходят в незнакомые аудитории через рамки-детекторы, и чужие учителя превращаются для них в надсмотрщиков. Школьники приступают к экзамену с одним страшным чувством: это Рубикон, к которому они готовились два года, ради него они отказывались от личной жизни и увлечений, и если они его не перейдут, будущего для них не будет. Царьград в очередной раз расскажет: ЕГЭ пора отменять.

В русском парламенте вроде бы решили немного облегчить детям жизнь: как сообщает ТАСС, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Рособрнадзор с инициативой разрешить сдавать ЕГЭ неограниченное количество раз. Станет ли от этого проще ребятам, которые сейчас задыхаются в душных аудиториях? Вряд ли.

"Я глупый неудачник"

Единый госэкзамен каждый год становится страшным испытанием для миллионов ребят. Истории страданий русских выпускников по-настоящему леденят душу и никого не могут оставить равнодушным. Корреспондент Царьграда пообщался со старшеклассниками из русских школ. То, что некоторые из них рассказали о своих чувствах, просто шокирует.

Я точно знаю, что не сдам ЕГЭ по математике. Мама платила за репетиторов большие деньги, я очень виноват перед ней. Весь год она постоянно спрашивала про экзамены, читала про ЕГЭ в интернете, говорила только о нём. Мне очень стыдно перед мамой, я не хочу быть обузой. Я разработал план: уйду из дома. Ей не придётся меня содержать и стыдиться меня. Одно время я даже думал о суициде, но потом понял, что мама потом тоже что-нибудь себе плохое сделает. Нет, я просто уеду в другой город, устроюсь там официантом, обучусь на баристу. И потом я позвоню маме и скажу ей: "Не расстраивайся, мама, что я глупый неудачник. Я тебя люблю, и со мной всё в порядке". Она к тому моменту соскучится, перестанет сердиться и простит меня,

– поделился планами побега Павел К.

Некоторые ребята вынуждены отказываться не только от хобби, но и от того, что собирались сделать делом своей жизни. Ощущение фрустрации, осознание себя как неудачника – совсем не то, что способствует здоровому старту во взрослую жизнь.

Я мечтал посвятить свою жизнь футболу. Да, чемпионаты мира мне не светили, но чего-то я всё же достиг. Главное, что для меня спорт – это любовь. Но последние два года я практически не мог им заниматься. Потому что единственным смыслом жизни стало ЕГЭ. Я упустил последние шансы попасть в нормальную команду. Многие мои ровесники употребляют энергетики, курят, ходят на "вписки". Но мне это было не нужно, я хотел только играть в футбол. А для моих родителей важнее было ЕГЭ,

– раскрыл свою трагедию Игорь С.

https://vk.com/video-75679763_456273821

Сам принцип тестирования, который дети осваивали для успешной сдачи экзамена, разочаровал многих настолько, что они не уверены в своём желании вообще получать высшее образование. Зачастую после ЕГЭ дети обессилены настолько, что родителям приходится отпаивать несчастных чад успокоительными.

Я думаю, что плохо сдала литературу и не смогу поступить на филфак. С учётом "стобалльников" с олимпиад, которые завалят своими заявлениями приёмные комиссии, шансов точно нет. Значит, я не оправдаю надежд мамы и папы, хотя честно очень старалась. Я зубрила день за днём эти варианты тестов. В них всё устроено тупо! Репетитор ругала меня, предупреждала, что не надо разглагольствовать, надо отвечать, как сказано. Я так не могу. Литература – гуманитарный предмет, её нельзя зазубрить, её нужно понимать. И если в институте меня будут учить так же, то я туда и не хочу. Я не знаю, как и зачем жить дальше, когда получу все результаты. Не вижу будущего и вообще ничего не хочу. Как будто жизнь уже закончилась после этого всего,

– рассказала Маша Ч.

Есть в потоке сдающих ЕГЭ и те, кому не удалось преодолеть этот Рубикон раньше. Двойная сдача сложнейшего экзамена – огромный стресс, помноженный на два.

Я сдаю ЕГЭ второй раз. Ещё не знаю результатов, но уверен, что они плохие. Я старался, вкладывал в учёбу все силы, а родители последние деньги отдавали на репетиторов. Но у меня никогда ничего не получится. Дело в том, что я страдаю от панических атак. Когда волнуюсь – перехватывает дыхание, начинается удушье, доходит до того, что сводит руки. И в этом, и в прошлом году, когда мы сдавали экзамены, в помещениях было очень душно. И мне стало плохо, всё плыло перед глазами. Но из аудитории выходить нельзя. Кругом камеры, как будто мы арестанты, нас всё время подозревают в чём-то. Я плохо помню, как писал эти тесты. Но вряд ли у меня получилось,

– поделился чувствами Александр М.

Решение в три хода?

Истории эти слишком красноречивы, чтобы их не замечать. Замглавы Комитета Госдумы России по просвещению Яна Лантратова уверена: ЕГЭ в том виде, в котором он проводится сейчас, – колоссальный стресс, бьющий по здоровью ребёнка. Кроме того, полученные для сдачи этого экзамена знания слишком поверхностны, а сама система не отвечает национальным интересам. Поэтому Единый государственный экзамен необходимо если не отменить, то хотя бы серьёзно реформировать.

Я проводила парламентские слушания в Госдуме, куда пришли более 150 представителей общественных организаций, родительского сообщества, директора школ, сотрудники вузов, академики. И все выступали за отмену ЕГЭ,

– завявила парламентарий.

ЗАМГЛАВЫ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РОССИИ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ ЯНА ЛАНТРАТОВА. ФОТО: DUMA.GOV.RU

Главный тезис сторонников ЕГЭ – что оно помогло справиться с коррупцией в вузах и якобы сделало справедливым поступление – Лантратова считает безосновательным. Ни о какой справедливости и речи быть не может. Ведь деньги на репетиторов, которые "натаскают" ребёнка нужным для тестирования образом, есть далеко не у всех.

Не слишком убедительным с точки зрения общей ситуации выглядит и аргумент о возможности поступать в столичные вузы для школьников из глубинки.

У меня есть серьёзный вопрос к регионам. А из московских вузов ребята домой возвращаются? У нас есть это распределение? Создавайте в регионах условия, чтобы ребята возвращались и работали там, тогда и поговорим,

– заявила Лантратова.

Безусловно, отказаться от ЕГЭ будет технически сложно. Но необходимо, ведь сейчас вся система школьного образования заточена только под него и практически не учитывает аттестат как таковой. Какой вообще может быть аттестат, если при поступлении он не играет роли, а дети, как заведённые, зубрят лишь профильные направления, ориентируясь на тесты?

Я понимаю, что всё будет непросто. Давайте пойдём поэтапно! Сначала школа, потом подумаем о том, чтобы сделать экзамен добровольным, а третьим этапом, когда мы убедимся, что наша традиционная схема действительно лучше, создадим прозрачные условия сдачи экзаменов. Но нормальные! Без рамок, досмотров, издевательств над детьми,

– изложила план реформы депутат.

К противодействию реформам выпускных экзаменов, по словам Яны Лантратовой, сторонники инициативы готовы:

Я уверена, что замысел будет реализован. Совсем недавно все говорили, что невозможно выйти из Болонской системы. Можно, оказывается! Сложилась такая ситуация в стране, возникла необходимость. Отказаться от ЕГЭ возможно. Нужно бороться за нашу страну.

Но есть в России и более радикально настроенные к ЕГЭ специалисты. Царьград неоднократно интересовался мнением руководителя Всероссийского фонда образования и сопредседателя движения "Образование для всех" Сергея Комкова. Эксперт уже много лет открыто высказывается о необходимости полной отмены ЕГЭ как не оправдавшего себя эксперимента над детьми. Особенно остро собеседник издания реагирует на новости об издевательствах над детьми во время сдачи ЕГЭ. И здесь нельзя быть не солидарным – один из последних случаев и вовсе за гранью добра и зла: представительница Минобразования Карачаево-Черкесии заставляла детей оголяться и показывать, что с собой у них нет шпаргалок. Сказать, что дети были в ужасе, – ничего не сказать. Теперь чиновницу ждёт прокурорская проверка. Но что даст эта одна-единственная мера против всего массива вопиющих случаев, связанных с экзаменом?

Доводить экзамен до идиотизма и до стадии, что сама процедура унижает человеческое достоинство, недопустимо! Если ты хочешь узнать, насколько человек усвоил знания, для этого не нужно ставить рамки и видеокамеры. Для этого нужно проводить творческие занятия, конкурсы. Для этого нужно пошевелить мозгами, а не устраивать вот эту вот дикую охоту за какими-то спецсредствами,

– считает Сергей Комков.

https://vk.com/video-75679763_456266370

Что с того?

Вопрос отмены ЕГЭ поднимается с завидной регулярностью: каждый год в период его проведения, когда страну сотрясают очередные трагедии гибели подростков, не выдержавших эмоционального напряжения. Но впервые этот разговор стал громче фонового шума. Депутаты, эксперты, родители да и сами дети уже в полный голос заявляют о невозможности продолжения этой порочной практики. Сейчас важно не допустить, чтобы инициативы по отмене ЕГЭ остались только на бумаге и были задвинуты под сукно.