СЕКРЕТНАЯ ПРИПРАВА К ЕГЭ: ПРОТИВ ЧЕГО НЕ МОГУТ УСТОЯТЬ ПРЕСТИЖНЫЕ ВУЗЫ

То, что наши школьники завоевали недавно на международных олимпиадах по физике, биологии, химии 13 золотых медалей, не может не радовать. Хоть и без флага России эти результаты говорят, что не перестала, по слову Ломоносова, "Платонов и быстрых разумом Невтонов земля российская рождать". Победителей поздравил Владимир Путин. Однако так ли все хорошо за кулисами этой выставочной витрины? Не становятся ли иные олимпиады просто бизнесом или самоцелью для школ и школьников, подменяя само понятие образования?

Школы "олимпийского резерва"

Сын одного знакомого учится в старших классах "продвинутого" лицея. Когда он только начинал там учёбу, было очень интересно: кроме уроков детей водили на экскурсии в музеи, в театр, выезжали на "практикумы" на природу, а летом даже в археологические лагеря. В олимпиадах желающие тоже участвовали — раз в год без ажиотажа. Но с какого-то времени все переменилось — лицеистов и их родителей школьная администрация стала чуть ли не силком тащить к участию в самых разнообразных олимпиадах. Теперь там никуда не ходят и не ездят, а сидят и готовятся к олимпиадам, так, что и на саму учёбу времени порой не хватает!

А объяснить это рвение не так уж сложно: на сайтах некоторых "олимпиадных" фирм недавно ещё прямо указывалось: за каждого участника-школьника, приведённого учителем, он получает от 10 до 30% комиссионных. Это в отношении "частных олимпиад". Что же касается более серьёзных интеллектуальных состязаний школьников, то в них кровно заинтересованны уже администрации школ: количество "олимпиадников" и полученные ими баллы идут в рейтинг учебного заведения, от которого зависит его финансирование.

А есть и другие известные примеры: в стенах вузов оказываются "стобальники" по ЕГЭ, в портфолио которых лежат дипломы побед в различных олимпиадах, только при этом они даже свою фамилию пишут с грамматическими ошибками. Особенно много подобных "отличников" приходит с Кавказа, но не только. Даже шутка соответствующая появилась: "ЕГэ памагло мине паступить в пристижный масковский ВУЗ".

Ну а поскольку "олимпиадные" баллы в конкуренции на поступление играют значительное, а порой и приоритетное значение перед баллами ЕГЭ по желанной для многих формуле "БВИ"(без вступительных испытаний), то вокруг школьных олимпиад наросла целая "сервисная инфраструктура" со своими тьюторами, коучами, ну и "решалами" — как без этого!

ФОТО: ROSCOSMOS/GLOBALLOOKPRESS

Бег наперегонки

Советские олимпиады имели, как и всё образование, задачу "формирования всесторонне развитого человека". Предлагая задания, в целом соответствующие школьным знаниям, но более изощрённые — на "соображалку", они позволяли выявить научные таланты. При этом давали с некоторым пор преимущества при поступлении в вуз, но отнюдь не отменяли вступительных экзаменов туда. В "старом" Физтехе, например, абитуриента-олимпиадника экзаменатор мог проверить на… знание литературы. И если тот был в этом ни бум-бум — могли не принять: однобокие физики без широко кругозора и внутренней культуры, представьте, были не нужны!

За прошедшие с той поры десятилетия всё сильно поменялось в нашем образовании — и среднем и высшем, ну и в "олимпийском движении", соответственно.

Единый госэкзамен стал псевдопроверкой знаний, полученных в школе. "Псевдо" — поскольку проверяет (особенно в гуманитарных предметах) не то, насколько ты понимаешь и любишь литературу или историю, а то, насколько ты "врубился" в методику и логику составителей вопросов — часто абсолютно дикую. А система олимпиад выродилась в наработку раннего карьерного портфолио ребёнка — в азартные дерби с суперпризом — поступлением в вуз без ЕГЭ и денежными бонусами, частично окупающими вложенные в чадо "инвестиции".

Доходные олимпиады

Начинается всё с младших классов. Помнится, ещё лет десять назад дочь-третьеклассница спросила: "Пап, а можешь перечислить сто рублей — у нас учительница требует поучаствовать в олимпиаде для школьников?". Разумеется, столь небольшие деньги были перечислены на счёт компании-организатора, хоть и с некоторым удивлением "требованию" учительницы. "Олимпиада" эта, кажется, "Русский медвежонок", оказалась полной туфтой и лохотроном: прислали по почте список довольно вычурных вопросов с юмором, на которые ответили вечером всей семьёй с подсказками из сети. Отослав организаторам, получили по почте же "диплом победителя", который сами же распечатали на цветном принтере. Из двадцати человек в её классе в этом, как выяснилось, поучаствовали 15, так же и в параллельных классах. А на круг — сотни школ по Москве и десятки тысячи по всей стране. Недурной бизнес!

И таких "олимпиад" существует куча-могуча: "Золотое руно", "Кенгуру" ,"Отличник», "Синий Бегемот", "Матолимп", "Новая школа", "Рыжий кот" — до "Олимпусика" включительно.

Впрочем, частные школьные олимпиады — это так, "пенки". "Варенье" погуще начинается с так называемых "перечневых" олимпиад, которые проводят центральные и местные вузы. Например, очные и онлайн олимпиады Казанского федерального университета Winkid, проводимые при содействии министерства образования и науки Республики Татарстан. Кроме платы за участие, чтобы победить в таких соревнованиях, советуют заниматься на платных курсах при КФУ. Иначе не факт, что просто поймешь саму логику заданий. Примерно как с ЕГЭ. Интернет полон рекламы подобных курсов при вузах, "выездных летних школ" — это всё, чтобы успешно выступить на олимпиадах. Спрос рождает предложение, как на любом рынке.

https://vk.com/video-75679763_456274250

Всерос: что на выходе?

Вершиной олимпиадной системый является Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), именуемая в народе "Всерос", которую курирует Министерство просвещения. Вот уж кажется, там-то всё должно быть как надо — честный отбор лучших из лучших. Чтобы понять масштабы, достаточно напомнить, что в прошлом году число участников Всероса превысило 7 миллионов человек, финалистами олимпиады стали 6142 старшеклассника. Ставки высоки: финалисты Всероса в Москве получают на руки 300 тысяч, а победители — 500 тысяч рублей (в регионах — кратно меньше). Последним практически гарантируется поступление в выбранный по профилю олимпиады вуз.

То, что в числе финалистов и победителей большинство оказывается москвичами и меньше — питерцами из "непростых" школ, понятно. Менее понятно, почему среди победителей Всероса и международных олимпиад за все эти годы мы не увидели новых Курчатовых с Капицами и Ключевских с Бахтиными. Несмотря на торжественные напутствия высоких лиц. Хотя, впрочем, и вполне объяснимо: нынешняя система образования в целом, как и само государство, не работают на производство действительной, а не мнимой национальной элиты.

В комментарии "Первому русскому" ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), доктор исторических наук, член-корреспондент РАО Алексей Лубков сказал, что, будучи членом оргкомитета Всероса, не видит в системе государственных олимпиад для школьников особых изъянов. Наоборот, нынешние успехи на международных олимпиадах, по его мнению, только подтверждают, что образование в России остаётся на высоте.

Проблемы с олимпиадами надуманы журналистами. Система олимпиад — это если не альтернатива, то существенное дополнение к ЕГЭ. У меня нет данных, что при поступлении в вузы победители олимпиад имели бы абсолютное преимущество перед сдавшими Госэкзамен по профильному предмету с высокими балами — баланс определяет каждый вуз. Другое дело, что система ЕГЭ продолжает выкачивать как пылесосом талантливых ребят из провинции в мегаполисы, прежде всего — в Москву, и вот с этим надо что-то делать,

— сказал Лубков.

Главное — успех

Позволим себе, однако не вполне согласиться с уважаемым ректором. Можно вспомнить про позапрошлогодний громкий скандал со Всеросом, когда из-за коронавируса организаторы отменили заключительный этап олимпиады, автоматически присудив звание призёров всем 11-классникам, победившим на региональном этапе. После чего родители девяти — и десятиклассников, оставшиеся с носом, подняли большую бучу, дойдя до прокуратуры. А дочка одних знакомых, будучи такой "обиженной" олимпиадницей, рвалась даже выйти с гневным плакатом на Красную площадь. Были также скандалы и со сливами заданий на региональном уровне.

Возникает законный вопрос: а зачем такая свистопляска вообще нужна? Что она даёт стране, кроме нескольких десятков выявленных юных "светочей", которые ещё неизвестно, останутся ли в стране или усвистают в дальние края, где мотивация будет "погуще"?

Можно поставить вопрос и по-другому: а зачем тогда нужны два последних класса школы, если дети в них только отбывают: одни штурмуют ЕГЭ, а другие — олимпиады.

Вот, например, что пишет в своём Telegram-канале один старшеклассник, "подсевший" на "олимпиадный кайф":

Право на льготное поступление я уже получил, казалось бы, что ещё нужно? Но для меня олимпиада — это эмоции, интерес, спортивный азарт, возможность заработать денег и, конечно же, приятное осознание, что ты — один из лучших.

Что ж, мотивация вполне "пристойная" в парадигме западнической психологии индивидуального лидерства — по песне "Квинов" "We Are the Champions". Только много ли мы достигли с этой психологией и мотивацией за тридцать лет кривляния под Америку?

https://vk.com/video-75679763_456273821

Что с того

Мы уже столько наворотили за эти десятилетия с образованием, что изначальный смысл этого слова — приведение к "Образу Божьему" — потонул в лабиринтах разных "технологий" и методов. Вернее — не всплыл. Советская школьная система, дававшая более-менее высокое и системное образование всем учащимся, была затоптана ЕГЭ и другими "новинами". А поиск талантов через школьные олимпиады при сохранении внешних форм превратили в некий азартный спорт.

Классическое русское образование не имеет никакого отношения ни к тестовой системе ЕГЭ, ни к состязаниям, в которых рвут жилы, чтобы "обежать" соперников. Чтобы вернуть всю нездоровую систему к национальной норме, нужно прежде всего отказаться от "траекторий личного успеха" всех этих "портфолио", ставки на "избранных", товарно-денежных отношений в сфере образования. Но для этого государству придётся наконец окончательно вылезти из навязанной нам в 1991-м либеральной колеи, ведущей в тупик.