Кому нужно вранье о голодных советских студентах и сытых нынешних?

Наталья Румарчук

Не успел начаться новый 2018 год, как Интернет вновь наводнили тексты про ужасы в СССР. Я думала, в этом году их будет меньше – 100-летие революции ведь прошло. Но – «нет на прорву карантина».

Вот кусочек из массы подобных сочинений:

«Напомню забывшим или не знающим: больше всего анекдотов в СССР было про голодающего студента (сейчас тема совсем забытая). И так как я жил в СССР, а кроме того был тогда студентом и жил в общаге, то для меня эта тема до сих пор близка, несмотря на то, что я давно сыт».

Давайте же припомним в самом деле, как жил советский студент – сравнительно со студентом нынешним.

Студенческая стипендия в СССР была 35-50 рублей в зависимости от вуза. К концу СССР были стипендии в 62 рубля, в 75 рублей (повышенная), например в МФТИ. Стипендию платили в зависимости от успехов в учебе: обычно не давали, если были тройки. Отличники получали повышенную стипендию в 50 рублей. Была еще Ленинская стипендия – 120 рублей, выплачивалась ежемесячно, устанавливалась сроком на 1 год. Назначалась студентам со 2-го курса за отличную учебу и активную общественную деятельность.

Вот что на эти деньги можно было приобрести.

Месячный проездной по Москве на метро стоил для студента-дневника 1,5 рубля.

Обед в столовой – 35-40 копеек.

Чебурек с мясом – 16 копеек.

Снять комнату в коммуналке – от 20 до 30 руб.

Студенческий билет на поезд до Таллинна стоил 6 руб.

Бутылка пива – 37 коп. (тару можно было сдать за 12 коп.).

Литр молока – 32 коп.

Бутылка кефира – 30 коп. (из них 15 коп. – стеклянная посуда, можно было сдать).

Рыба – от 70 коп. за кг.

Мясо – 2 руб. за кг.

Булочки – от 7 до 12 коп.; и вкусные, в отличие от теперешних.

Торт «Фруктовый» – 1 руб. 75 коп.

Проезд на такси – 10 копеек посадка, 10 копеек за километр проезда.

Вино дешевое – 1-1,5 руб., марочное – 2-3 рубля.

Студенческая стипендия в МГУ составляла 40 рублей в месяц, 2,50 из неё вычитали за общежитие. Оставалось больше рубля на день. Билет на концерт в консерваторию стоил от 40 коп. до 1,5 руб., обувь – от 15 до 50 руб.

Можно ли было прожить на эти деньги при таких ценах? Смотря кому.

Например Дмитрий Медведев в свое время говорил: «Если вам кто-нибудь расскажет, что при советской власти стипендия позволяла достойно жить, скажите ему, что это чушь. Максимум, что можно было себе позволить на стипендию в 50 рублей в 1980-е годы – сходить с девушкой в кафе».

У Дмитрия Анатольевича отшибло либо память, либо совесть.

В центральных ресторанах типа Праги, Арагви, Узбекистана горячее блюдо стоило 3.50, в остальных – 2.50. Вдвоем наесть на 50 рублей? Разве с обильным коньяком, битьем витрин и отдыхом в медвытрезвителе (отдых – 10 руб., штраф – 15 руб.).

Вообще же скромный студенческий поход в кафе обходился на двоих в 2-5 руб. (5 руб. – с шампанским, шоколадом и фирменным мороженым).

Большинству студентов помогали родители. Но были и те, которые жили на свои деньги. Они обычно подрабатывали дворниками, почтальонами, нянями, переводчиками, грузчиками, репетиторами. Давала приработок и летняя работа в стройотряде, нередко очень большой – до 600-700 руб.

Анекдоты про голодающих студентов все же были, но в ничтожном количестве – в сравнение с анекдотами про студентов-двоечников.

Теперь давайте посмотрим на те стипендии, что получает студент сегодня.

В 2017 году академическая стипендия: для студентов техникумов и колледжей – 856 рублей, вузов – 1571 рублей.

Минимальная стипендия учащегося в ВУЗе – 1340 руб., в ПТУ – 487 руб. Максимальная стипендия – около 6 тыс. руб.

На что эти деньги можно потратить.

Стоимость проживания в общежитии ВШЭ – от 900 до 1500 рублей в месяц.

Стоимость проживания в общежитиях МГУ зависит от формы обучения и места проживания: бюджетники платят 120 рублей в месяц (5% от стипендии) независимо от общежития, студенты-контрактники – от 3360 рублей в месяц за проживание в пятиместной комнате до 11700 рублей в месяц за проживание в отдельной.

Добавлю еще, что раньше каждый вуз был обязан обеспечить общежитие всем студентам, а сегодня есть вузы вовсе без общежитий, а в других мест на всех не хватает.

Снять комнату в Москве – около 10 тыс. рублей.

Стоимость еды в столовых всем известна. В Москве трудно пообедать меньше чем на 150 рублей.

Стоимость месячного льготного проездного билета без лимита поездок на метро и монорельсе для студентов составляет 380 руб.

Вот и подсчитайте, сколько денег на еду останется у студента, получившего стипендию в 1571 руб., даже если он платит за общежитии будет 120 рублей, как в МГУ.

Про консерваторию (цена одного билета от 2000 руб. и много выше) и кафе можно забыть.

И вспомните, что только 50% студентов сегодня учатся бесплатно. Остальные платят от 25 тысяч в год в каком-то вузе Башкирии до 260 тыс. в год (ВШЭ) и 440 тыс. (МГИМО). Но в большинстве вузов Москвы – где-то в районе 100 тыс.

Возможностей для приработка у студентов не стало больше. Зато трат – на телефон, компьютер, другие учебные принадлежности – сильно прибавилось.

При этом новых анекдотов о голодных студентах нет. Что и понятно: теперь бедные люди не могут вовсе учить своих детей. Вместо образования народу предлагают утешительные байки о советских ужасах – но это даже не рак на безрыбье. Это просто вранье, на котором не уедешь никуда.

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