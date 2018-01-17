Десерты из нашего детства!

Сохрани, чтобы не потерять.

1. Молочный коржик

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Сахар — 200 г

Сливочное масло — 100 г

Мука — 500 г

Разрыхлитель — 10 г

Молоко — 80 мл

Приготовление:

1. Смешать сахар и размягченное сливочное масло. Добавить 1 яйцо, разрыхлитель, молоко и взбить. Добавить муку и замесить мягкое тесто.

2. Из полученного теста раскатать пласт шириной 6–7 мм. Выдавить коржики формой для кекса, выложить на противень (на пекарскую бумагу или на смазанную маслом поверхность противня).

3. Коржики смазать яйцом и выпекать около 15 минут при температуре 190–200 °С. Важно: достать коржики нужно, когда они зарумянятся, иначе будут жесткими.

2. Вафли по рецепту бабушки

Ингредиенты:

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 200 г

Яйца — 3 шт.

Сметана — 80 г

Мука — 2 стак.

Сода — 0,5 ч. л.

Приготовление:

1. Взбить яйца с сахаром. Добавить размягченное масло, сметану, муку и соду. Размешать до получения однородной смеси.

2. Выпекать в вафельнице.

3. Творожная запеканка

Ингредиенты:

Творог — 500 г

Сахар — 3 ст. л.

Манка — 2 ст. л.

Сливочное масло — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Соль — по вкусу

Ванилин — на кончике ножа

Приготовление:

1. Творог смешать с размягченным маслом. Яйца взбить с сахаром.

2. Смешать творог, яйца, щепотку соли, щепотку ванилина и манку до однородной массы.

3. Форму для выпекания смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями.

4. Выложить творожную массу в форму, разровнять, смазать поверхность сметаной, сбрызнуть маслом. Выпекать 30 минут при 180 °С.

4. Орешки с вареной сгущенкой

Ингредиенты:

Мука — 400 г

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 250 г

Яйца — 2 шт.

Ванильный сахар — 1 пакетик

Вареная сгущенка — 1 банка

Грецкие орехи — по вкусу

Приготовление:

1. Отделить белки от желтков. Перемешать сахар с желтками. Перемешать муку с разрыхлителем и ванильным сахаром, добавить мягкое масло и все хорошо замесить.

2. Взбить в пену белки. Добавить желтки с сахаром к тесту. Перемешать. Затем добавить к тесту взбитые белки, осторожно перемешать. Тесто получается некрутое, немного липкое.

3. Разогреть орешницу, немного смазать маслом формочки. Отщипывая от теста кусочки, сформировать шарики и выложить в орешницу. Накрыть крышкой. Готовить 4 минуты.

4. Осторожно достать. Обрезать лишние края.

5. Добавить к вареной сгущенке грецкие орешки и обрезки от теста, перемешать. Наполнить половинки начинкой и соединить вместе.

5. Эклеры с кремом

Ингредиенты:

Тесто:

Мука — 200 г

Сливочное масло — 100 г

Яйца — 6 шт.

Вода — 0,6 стак.

Соль — на кончике ножа

Крем:

Сахар — 275 г

Сливочное масло — 320 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 185 г

Ванилин — 1 пакетик

Приготовление:

1. Положить в кастрюльку масло, соль, налить воду и на огне довести до кипения. Когда смесь закипит и масло полностью растает, всыпать разом муку. Мешать тщательно и быстро, пока вся мука хорошо не заварится. Готовое тесто переложить в чашку и остудить до температуры 60–70 °С.

2. Взбить яйца в отдельной миске. Понемногу добавлять яйца в остывшее тесто, каждый раз тщательно растирая смесь.

3. Выложить тесто с помощью кондитерского шприца на противень, застеленный пергаментом или бумагой для выпечки.

4. Духовку предварительно разогреть до 210 °С. Выпекать пирожные 10 минут при 210 °С, затем еще 25–35 минут при 180 °С.

5. Для приготовления крема смешать молоко с яйцом, добавить сахар. Довести сироп до кипения и кипятить несколько минут, помешивая. Остудить. Размягченное масло взбить с ванилином до пышной светлой массы. Добавить небольшими порциями остывший сироп, продолжая взбивать.

6. Пирожные разрезать пополам, но не до конца, заполнить кремом. По желанию верх можно украсить шоколадной помадкой.

Приятного аппетита!