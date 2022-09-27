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Родом из детства. Как психотравмы ребенка отзываются во взрослом возрасте?

Родом из детства. Как психотравмы ребенка отзываются во взрослом возрасте?
/ Studio Romantic / Shutterstock.com

Психологические травмы у детей встречаются часто. Одних задевают ситуации в семье, другие страдают от проблем в школе. Но кажется, что проходит детство, проходит и напряжение от детских проблем. На деле же это не так, и следствием детских переживаний становятся серьезные проблемы во взрослом возрасте. Какие — aif.ru рассказала психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина.

Психологические травмы, говорит Толоконина, могут возникнуть у ребенка в любом возрасте из-за стрессовой ситуации. Ею могут выступать:

  • потеря близкого родственника;
  • насмешки сверстников;
  • недопонимание с родителями;
  • чрезмерная опека со стороны взрослых.

Специалист рекомендует сразу же оказывать помощь ребенку, который оказался в тяжелой жизненной ситуации, чтобы ему не было трудно в жизни и дальше. Как правило, такие люди часто находятся в плохом настроении и депрессии, им сложно выстраивать отношения с окружающими людьми. В списке психотравм, способных влиять на взрослую жизнь, следующие пункты.

 

Родом из детства. Как психотравмы ребенка отзываются во взрослом возрасте?1. Комплекс неполноценности

На такую психотравму детства обычно указывает стремление человека все время приукрашивать себя и свои достижения, добавлять значимости выполняемым им задачам, говорит психотерапевт Толоконина.

Например, женщина пытается казаться лучше в глазах других людей, постоянно приобретая брендовые вещи, дорогие автомобили и квартиры. Она старается купить все самое дорогое, но на самом деле это не приносит ей удовлетворения и счастья.

Также она может стать карьеристкой, безразлично относиться к своему здоровью, пропадая на работе днем и ночью. Все это со временем становится причиной больших проблем с нервной системой.

Возможно, родители часто сравнивали ее с другими девочками, говорили, что у одних знакомых ребенок учится на одни пятерки, у других — растет настоящий скрипач, а третьи воспитывают будущее отечественного спорта. «Если все время сравнивать ребенка с другими детьми, он может почувствовать себя бесполезным и бесталанным. Помните, то, что для взрослого человека кажется мелочью, глубоко отложится в памяти ребенка и оставит свой след, который проявится в серьезных комплексах», — отмечает психотерапевт Толоконина.

2. Синдром «жертвы»

Этот синдром проявляется в желании манипулировать другими людьми, давить на них или пытаться привлечь всеобщее внимание. Такие люди часто ставят чужие интересы превыше своих, чтобы оказаться в невыгодном положении и вызвать сочувствие окружающих. Также «жертвы» часто притворяются обиженными, даже если на самом деле в той или иной ситуации виноваты именно они, рассказывает психотерапевт.

«Жертвы» достаточно часто болеют, например регулярная ангина или даже бесконечная банальная простуда — этот как раз про них. Ведь в этот период окружающие их жалеют и проявляют заботу.

«Обычно такие люди воспитываются в семье, где взрослые каждый раз требуют благодарности за все, что они делают. Например, мама рассказывает ребенку, как сильно она устает на работе и дома, ведь она все делает для благополучия мужа и детей. В таком случае чадо копирует манеру поведения взрослых и понимает, что можно манипулировать чужими чувствами и вызывать жалость», — поясняет Александра Толоконина.

Родом из детства. Как психотравмы ребенка отзываются во взрослом возрасте?

3. Синдром «отличницы»

Многим людям этот комплекс мешает во взрослой жизни. И мучает он их с того момента, когда они были приучены своими родителями быть первыми и лучшими во всем. Но всегда быть выше, лучше и сильнее невозможно. «Также люди, столкнувшиеся с этой психологической травмой в детстве, могут считать себя лучше других (комплекс превосходства), они искренне верят, что всегда и во всем правы», — рассказывает психотерапевт.

Кроме того, для них характерна ситуация, когда они ставят свои планы в приоритет, не считаясь с мнением других, или добиваются поставленных задач любой ценой. Чаще всего эти люди страдают от заболеваний органов дыхания и проблем с нервной системой.

«Обычно родители таких детей категорически запрещали им ошибаться, ругали за любую мелочь и требовали только наивысших результатов во всем: в учебе, спорте и творчестве», — предупреждает Александра Толоконина.

Каждый взрослый человек должен понимать причины своего поведения и разбираться в проблемах, идущих из глубокого детства, чтобы все его проблемы с пеленок не мешали гармоничной взрослой жизни. Если же не получается самостоятельно найти варианты решения таких проблем и комплексов, стоит обратиться за помощью к специалисту, который поможет найти и проработать психотравму, избавиться от негативных последствий, резюмирует Александра Толоконина.

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воспитание
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