Родом из детства. Как психотравмы ребенка отзываются во взрослом возрасте?

Психологические травмы у детей встречаются часто. Одних задевают ситуации в семье, другие страдают от проблем в школе. Но кажется, что проходит детство, проходит и напряжение от детских проблем. На деле же это не так, и следствием детских переживаний становятся серьезные проблемы во взрослом возрасте. Какие — aif.ru рассказала психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина.

Психологические травмы, говорит Толоконина, могут возникнуть у ребенка в любом возрасте из-за стрессовой ситуации. Ею могут выступать:

потеря близкого родственника;

насмешки сверстников;

недопонимание с родителями;

чрезмерная опека со стороны взрослых.

Специалист рекомендует сразу же оказывать помощь ребенку, который оказался в тяжелой жизненной ситуации, чтобы ему не было трудно в жизни и дальше. Как правило, такие люди часто находятся в плохом настроении и депрессии, им сложно выстраивать отношения с окружающими людьми. В списке психотравм, способных влиять на взрослую жизнь, следующие пункты.

1. Комплекс неполноценности 1.

На такую психотравму детства обычно указывает стремление человека все время приукрашивать себя и свои достижения, добавлять значимости выполняемым им задачам, говорит психотерапевт Толоконина.

Например, женщина пытается казаться лучше в глазах других людей, постоянно приобретая брендовые вещи, дорогие автомобили и квартиры. Она старается купить все самое дорогое, но на самом деле это не приносит ей удовлетворения и счастья.

Также она может стать карьеристкой, безразлично относиться к своему здоровью, пропадая на работе днем и ночью. Все это со временем становится причиной больших проблем с нервной системой.

Возможно, родители часто сравнивали ее с другими девочками, говорили, что у одних знакомых ребенок учится на одни пятерки, у других — растет настоящий скрипач, а третьи воспитывают будущее отечественного спорта. «Если все время сравнивать ребенка с другими детьми, он может почувствовать себя бесполезным и бесталанным. Помните, то, что для взрослого человека кажется мелочью, глубоко отложится в памяти ребенка и оставит свой след, который проявится в серьезных комплексах», — отмечает психотерапевт Толоконина.

2. Синдром «жертвы»

Этот синдром проявляется в желании манипулировать другими людьми, давить на них или пытаться привлечь всеобщее внимание. Такие люди часто ставят чужие интересы превыше своих, чтобы оказаться в невыгодном положении и вызвать сочувствие окружающих. Также «жертвы» часто притворяются обиженными, даже если на самом деле в той или иной ситуации виноваты именно они, рассказывает психотерапевт.

«Жертвы» достаточно часто болеют, например регулярная ангина или даже бесконечная банальная простуда — этот как раз про них. Ведь в этот период окружающие их жалеют и проявляют заботу.

«Обычно такие люди воспитываются в семье, где взрослые каждый раз требуют благодарности за все, что они делают. Например, мама рассказывает ребенку, как сильно она устает на работе и дома, ведь она все делает для благополучия мужа и детей. В таком случае чадо копирует манеру поведения взрослых и понимает, что можно манипулировать чужими чувствами и вызывать жалость», — поясняет Александра Толоконина.

3. Синдром «отличницы»

Многим людям этот комплекс мешает во взрослой жизни. И мучает он их с того момента, когда они были приучены своими родителями быть первыми и лучшими во всем. Но всегда быть выше, лучше и сильнее невозможно. «Также люди, столкнувшиеся с этой психологической травмой в детстве, могут считать себя лучше других (комплекс превосходства), они искренне верят, что всегда и во всем правы», — рассказывает психотерапевт.

Кроме того, для них характерна ситуация, когда они ставят свои планы в приоритет, не считаясь с мнением других, или добиваются поставленных задач любой ценой. Чаще всего эти люди страдают от заболеваний органов дыхания и проблем с нервной системой.

«Обычно родители таких детей категорически запрещали им ошибаться, ругали за любую мелочь и требовали только наивысших результатов во всем: в учебе, спорте и творчестве», — предупреждает Александра Толоконина.

Каждый взрослый человек должен понимать причины своего поведения и разбираться в проблемах, идущих из глубокого детства, чтобы все его проблемы с пеленок не мешали гармоничной взрослой жизни. Если же не получается самостоятельно найти варианты решения таких проблем и комплексов, стоит обратиться за помощью к специалисту, который поможет найти и проработать психотравму, избавиться от негативных последствий, резюмирует Александра Толоконина.