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Меньше соли и печенья. Как правильно кормить детей в школах?

Денис Гришкин / АГН Москва

Здоровое питание важно для роста и развития ребенка. Так как дети половину дня в школе, операторы по организации питания должны обеспечить им и полноценное меню. Свои рекомендации по питанию в школах дает Роспотребнадзор.

Условия для детей

В ведомстве уверены, что необходимо создавать оптимальные условия для питания детей:

  • Для каждого класса важно организовать удобные посадочные места.
  • Оформить зоны для мытья рук с бесперебойной подачей воды, мылом в наличии и сушилками.
  • Столовую необходимо постоянно убирать. Для этого есть специальный график: он включает в себя в том числе и мероприятия по дезинфекции.
  • Перед каждой посадкой детей за стол эти самые столы обязательно, нужно протирать.
  • Сервировка должна быть аккуратной, следует проверять даже наличие салфеток.
  • Перемены, в которые школьники принимают пищу, должны быть достаточно длинными по времени: не меньше 20 минут.

 

Требования к еде

В ведомстве рекомендуют операторам питания о том, что регулярно контролировать вкусовые качества как готовых блюд, так и отдельных продуктов, предназначенных для детей. Кроме того, необходимо внимательно отслеживать вкусовые предпочтения детей, выявлять, что они едят, а что нет, определять причины плохого аппетита. Дальше останется поработать с полученными данными, чтобы создать оптимальный рацион.

Естественно, в ведомстве настаивают на том, что необходимо соблюдать принципы здорового питания: для детей это особенно важно. К ним относят следующие:

  • В меню школьников нужно включать продукты-источники витаминов, микроэлементов, клетчатки, обогащенные варианты.
  • Из детского рациона стоит исключить источники скрытой соли, например колбасы и изделия из них, консервы, как рыбные, так и мясные. Также стоит исключить и продукты с усилителями вкуса.
  • Со стола в школе стоит убрать солонки, чтобы у детей формировалась привычка к рациону с низким содержанием соли.
  • Из меню школьников стоит убрать такие продукты, как конфеты, шоколад, вафли, печенье и иные кондитерские изделия как источник легкоусваиваемых углеводов. Также стоит формировать у школьников привычку есть умеренно сладкие блюда.

 

Конечно же, как отмечают в ведомстве, отвественные за питание школьников люди должны следить за качеством, чтобы в школьную столовую никаким образом не могли поступить фальсифицированные продукты или те, у которых истекает срок годности, а также нарушены условия хранения.

Обязательное условие качественного и здорового питания детей в школе — соблюдение температурного режима блюд. Например, горячее должно быть таким не только на раздаче, но и к моменту употребления блюда ребенком. Нельзя допускать, чтобы дети питались остывшей едой.

Важно вести и просветительскую работу. Необходимо информировать детей и родителей о ключевых принципах здорового питания. Следует регулярно обновлять информационные стенды, посвященные этим нюансам, здоровому поведению и т. д.

Ссылка на первоисточник
здоровье детей
г. Москва

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