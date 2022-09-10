СПЕЦОПЕРАЦИЯ, КОТОРОЙ НЕТ: ГЛАВНАЯ БИТВА РАЗВЕРНУЛАСЬ В РУССКОЙ ШКОЛЕ

Уроки патриотизма, несмотря на попытки их отменить, в школах останутся — с рассказами о подвигах русских воинов в ходе спецоперации на Украине. Как стало известно Царьграду, изменится формат подачи материала.

Пятая колонна празднует "перемогу" и радостно хлопает в ладошки — в патриотических уроках "Разговоры о важном" решено отменить тему спецоперации.

Вот гордится собой фейковый профсоюз "Альянс учителей", сливший недавно СБУ списки педагогов, уехавших преподавать детишкам на освобождённые территории, подняли мы шумиху, и пожалуйста — прогнулся "путинский режим", сдался, отказался рассказывать школьникам об СВО.

Но, как выяснил Царьград, получилась для них полнейшая "зрада". Потому что пресловутой "отмены" не только не будет, но подача материала будет ещё и усилена: её включат во все последующие уроки программы.

Как только стало известно об уроках патриотизма, поднялся вой

О том, что 12 сентября в рамках "Разговоров о важном" — новом еженедельном уроке патриотизма, который введён с наступившего учебного года во всех общеобразовательных учреждениях России, — с учениками средних и старших классов собираются обсуждать тему специальной военной операции, стало известно в конце августа.

Тогда Минпросвещения России опубликовало методические указания, где подробно расписывалось содержание занятия.

И буквально сразу в СМИ Незалежной поднялся вой: "А, мало того, что у них большинство взрослого населения выступает за войну с нами (войны, к слову, никто Украине не объявлял: идёт именно специальная военная операция, чтобы вычистить укронацистов — прим. ЦГ), так они и детям в головы вдалбливают то же самое!"

Ожидаемо истерику подхватили и в России — те, кто изначально был против нашей государственной позиции по этому поводу.

Некий "Альянс учителей" даже опубликовал открытое письмо с требованием отменить урок.

Соответственно, когда ТГ-каналы обратили внимание, что на сайте "Разговоров о важном" из методических указаний, подготовленных к уроку на 12 сентября, исчезли слова о спецоперации, это было воспринято её противниками как победа.

Минпросвещения обновило методички и все материалы к уроку "Разговоры о важном" 12 сентября. Оттуда убрали ВСЕ упоминания Украины, "спецоперации", "защиту русских людей", "не страшно умереть за родину" и пр. пропаганду. Это результат огромного внутреннего сопротивления,

— провозгласил "Альянс учителей".

Мы не поверили: не может государство "прогнуться" под такие "альянсы". Поэтому проверили — и удивились: в нынешней редакции методических рекомендаций действительно нет темы СВО. За полчаса, которые отводятся преподавателю на урок, детям должны поведать о происхождении слова "Родина", дать возможность полюбоваться на изображение берёзки, позаниматься творчеством. Но — без привязки к спецоперации.

Подвиги, которые режут глаза врагам

Изначальный вариант выглядел совсем иначе. Там рассказывалось, например, о том, что

в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик наши солдаты и офицеры совершили подвиги, которые обеспечивают успех наших войск.

И приводились достойные примеры.

В том числе — о лейтенанте Марии Мирошниченко, военвраче, которая вынесла из-под обстрела санитарной машины раненных русских солдат, а сама получила ранение (её потом наградили медалью "За отвагу").

И о капитане Александре Романове, заставившем сдаться группу укронацистов, и о старшем сержанте Марате Халикове, группа которого попала в засаду, он был ранен сам, но вынес с поля боя тяжелораненого товарища, захватил врага в плен и добрался до пункта назначения.

Там объяснялось, почему 24 февраля началась спецоперация, почему президент Владимир Путин принял такое решение. Говорилось и о том, как население Донбасса восемь лет подвергалось "издевательствам и притеснению со стороны киевского режима", и о намерениях НАТО разместить свои военные базы вблизи наших границ.

ВОТ ТАКОЙ МАТЕРИАЛ БЫЛ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ВЕРСИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ К УРОКУ НА 12 СЕНТЯБРЯ. ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ ВЕБ-АРХИВА

Ученикам предлагалось подумать и ответить на серьёзные вопросы: какие действия можно отнести к подвигу и в чём заключается героизм врача Марии Мирошниченко? Как такие поступки связаны с любовью к Родине?

Они должны были написать продолжение фраз: "В России я люблю...", "Я хочу быть полезным своей стране в...", "Я горжусь тем, что Россия...", "В России я уважаю...".

Результаты занятия: понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР — русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные — герои,

— так видели итоги урока разработчики методических рекомендаций.

И что в этих примерах, в этих вопросах, в этих объяснениях не так? Или они просто режут глаза врагам страны?

Предатели, "сдавшие" учителей СБУ: Почему они ещё на свободе?

"Альянс учителей", который думал, что добился "перемоги" над государством, заставив его пойти на уступки, позиционирует себя как профсоюз педагогов. Но в реальности это политический проект, созданный, как и прочие такие "альянсы", командой Навального* для проведения различных акций.

Он был зарегистрирован как общественное объединение в декабре 2018 года в Чебоксарах, его председателем стал некий Семён Кочкин — координатор штаба будущего "берлинского пациента" в столице Чувашии. Активист заработал на собственный проект своей преданностью: он неоднократно призывал людей выходить на незаконные массовые акции, за что несколько раз привлекался к ответственности за подобные нарушения.

"Альянс", отметившийся за время существования в основном провокациями, но не сделавший ничего действительно громкого, был ликвидирован по решению суда 26 апреля нынешнего года.

А вот в конце июля псевдопрофсоюз действительно прогремел: он заявил в соцсетях, что заполучил персональные данные 250 педагогов из России, которые хотят поехать на работу на освобождённые от укронацистов территории.

Новый председатель официально несуществующего "Альянса" Даниил Кен (ранее он возглавлял питерский филиал проекта) признался, что лично скачал список учителей.

ДАНИИЛ КЕН В ЭФИРЕ УКРОТВ РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ОН СЛИЛ СБУ СПИСКИ РУССКИХ УЧИТЕЛЕЙ, РЕШИВШИХ УЧИТЬ ДЕТЕЙ НА ОСВОБОЖДЁННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ ТГ-КАНАЛА "АЛЬЯНС УЧИТЕЛЕЙ"

А потом этот список, о чём "Альянс" сам признался в соцсетях, он передал изданию The Washington Post и... Службе безопасности Украины!

Представляете?

Те, кто позже обвинил государство в политизации учебного процесса, просто сдали своих сограждан и коллег (хотя, собственно, учителей в этом интернет-шапито нет; есть активисты-крикуны) тем, кто может предпринять в отношении них диверсии.

А предательство объяснили просто: мол, раз едут "туда" учить детей — значит, оккупанты, и им плевать на разглашение персональных данных.

Почему наши спецслужбы до сих пор не привлекли их к ответственности, тоже вопрос.

С 19 сентября стартует большой и подробный курс об СВО

Однако, как выяснил Царьград, эта компашка рано принялась радоваться: никакой отмены темы спецоперации на уроках "Разговоры о важном" не будет.

Дело в том, что после первого урока, который состоялся 5 сентября и был посвящён Дню знаний, мы попросили всех участников этого процесса высказать свою точку зрения, что нужно исправить, добавить. У нас четыре направления мониторинга: обратная связь от самих детей (голосуют по QR-коду), от учителей (как прошёл урок), плюс есть горячая линия для родителей (их мнения, оценки), плюс от управленческого уровня. Потом всё это собирается, анализируется. Соответственно, мы делаем выводы, как построить следующий урок,

— объяснил Царьграду директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России Максим Костенко.

Он подтвердил, что в изначальном варианте рекомендаций по проведению урока "Разговоры о важном" на 12 сентября стоял тот самый большой блок, посвящённый теме спецоперации, который мы привели выше. Однако, по словам Костенко, после обработки поступивших предложений "с мест" было решено изменить саму подачу материала об СВО.

Смысл в том, чтобы раскрыть тему спецоперации не в одном занятии, а обсуждать её на протяжении всего цикла программы. Иными словами, делать это поэтапно — и в сентябре, и октябре, и в ноябре, и так далее: рассказывать и о воинах, совершающих подвиги в ходе спецоперации, и о понимании того исторического процесса, который сегодня происходит, о причинах, факторах, смыслах, ситуации в мире и так далее.

К примеру, 8 декабря будет отмечаться День героев Отечества — и мы будем рассказывать школьникам, соответственно, о героях СВО,

— уточнил Костенко.

Фактически решено, напротив, усилить "Разговоры о важном" тематикой спецоперации, чтобы она была историей не одного урока, а присутствовала на каждом уроке,

— отметил он.

И 12 сентября, по его словам, СВО обсуждаться тоже будет, но не в том объёме, который был в методических рекомендациях первоначально.

Этот урок будет посвящён социокультурному и историческому многообразию России. А вот с 19 сентября блок по СВО станет более подробным,

— заверил Максим Костенко.

Обновлённые методические рекомендации на этот урок будут представлены на следующий день после предшествующего ему, то есть 13 сентября.

"Если мы не донесём правду нашим детям, то враги напичкают их ложью"

Народный учитель России, зампред Общественного совета Минпросвещения, профессор РГПУ Сергей Рукшин между тем полагает, что начинать патриотический курс "Разговоров о важном" следовало всё-таки со спецоперации.

Самое ценное, что есть у страны, — это её будущее. То есть дети, молодёжь. И очень хочется, чтобы они воспринимали Родину не просто как место, где им платят деньги и у них есть хорошая квартира, а как то, с чем они связаны неразрывно. Поэтому нам надо обратить их внимание на то, что творится, и какие внешние угрозы встают перед нашим суверенитетом, перед целостностью государства. Поэтому лично моё мнение: социокультурное богатство — оно подождёт, никуда не денется. А когда парни гибнут там за Родину, мы должны воспитывать чувство сопричастности к происходящему у наших детей,

— уверен Рукшин.

Он признаёт, что это — очень трудное дело. Однако государству не нужна равнодушная молодёжь. Пусть, продолжает профессор, дети спорят, задают вопросы: они должны это делать — спрашивать, чтобы у них имелась именно своя собственная, личная точка зрения.

Но избежать этого разговора невозможно! Его нужно начинать. И комментировать. Им следует объяснять, что Россия не могла терпеть, пока где-то рядом прыгает обезьяна с гранатой, которую колют раскалённой палкой, чтобы она напала,

— отмечает в беседе с Царьградом Сергей Рукшин.

Оттого такая разъяснительная работа должна быть: надо говорить с молодёжью — пусть это новое поколения спорит и даже не соглашается, но надо уметь убеждать. Потому что иначе с ними будет говорить не государство, а подворотня — сарафанное радио, ТГ-каналы,

— продолжил он.

Однажды, напоминает он, было сказано: человек, которого государство изолирует от своего влияния, от своей агитации и пропаганды, окажется в плену худших заблуждений, которые ему будут навязывать враги.

А потому — раз у нас есть государственная политика в области образования и воспитания (Путин своим законом, внесённым в Госдуму два года назад, "добавил" это воспитание), то в рамках этой политики, подчёркивает Народный учитель России, мы должны говорить с подрастающим поколением обо всём, что происходит, и исключать, соответственно, то, что выгодно нашим врагам. Иначе тогда в умы молодёжи будет проникать другая точка зрения, которая нужна противнику.

Ведь плесень вносится маленькими иголками в сыр "Рокфор", но потом пронизывает все его головки, резюмирует Рушкин, проводя аналогии со провокационными вбросами.

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* Алексей Навальный — признан в России экстремистом, отбывает наказание в местах лишения свободы.