РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 225 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Депортировать чучмечку с семейством, и заведующую«Узбекская диаспо...
  • Nata
    Вернуть  советскую школьную программу, хватит плодить недорослей.Реформы и политич...
  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...

Чего нельзя делать, если ребенок засунул в нос инородный предмет

И в каких случаях нужно срочно звонить в скорую.

Редактор, мама двух девочек
врачи
Источник: https://ru.freepik.com

Дети могут засунуть в нос что угодно: от ягод рябины до батареек. Оториноларинголог «СМ-Клиника» Алигусейн Алиев рассказал, как вести себя родителям в такой ситуации.

 

По каким признакам можно заподозрить неладное

Чаще всего инородные предметы оказываются в носу детей в возрасте от 2 до 5 лет. 

Первым признаком такого происшествия будет односторонняя заложенность. Затем в течение двух дней нарастает насморк, появляются гнойные выделения из носа и неприятный запах. Такая картина наблюдается в том случае, если материал, из которого сделаны инородные тела, не вызвал ожога слизистой.

Но если вдруг в носу оказалось что-то вроде батарейки, то сразу же возникает дополнительный риск ожога, и как следствие — появления лишнего отверстия в носовой перегородке, а это очень опасная патология, влияющая на рост и развитие лицевого скелета.

Что делать родителям

Ни в коем случае не пытайтесь удалить инородное тело самостоятельно: это очень опасно, поскольку ваши попытки могут привести к тому, что вы только протолкнете предмет глубже и усугубите ситуацию. Такие действия повысят риск попадания инородного тела в горло и гортань, перекрытия дыхательных путей с последующей остановкой дыхания, либо попадания предмета в бронхи и легкие, что тоже очень опасно.

Постарайтесь не паниковать и ограничиться обычным осмотром, а потом как можно скорее посетите оториноларинголога.

Если же вы обнаружили кровянистые выделения и если ребенок жалуется на сильную боль, то, не откладывая, вызывайте бригаду скорой медицинской помощи — она доставит вас в круглосуточный стационар, где врачи окажут помощь.

В целях профилактики постарайтесь исключить из окружения ребенка мелкие предметы, которые он может засунуть себе в нос. Начиная с трех лет, детям нужно как можно доступнее объяснять, что подобные эксперименты опасны.

Ссылка на первоисточник
екатерина мазеина редакторздоровье ребенкаалигусейн алиев
наверх