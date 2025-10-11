Чего нельзя делать, если ребенок засунул в нос инородный предмет

По каким признакам можно заподозрить неладное
Чаще всего инородные предметы оказываются в носу детей в возрасте от 2 до 5 лет.
Но если вдруг в носу оказалось что-то вроде батарейки, то сразу же возникает дополнительный риск ожога, и как следствие — появления лишнего отверстия в носовой перегородке, а это очень опасная патология, влияющая на рост и развитие лицевого скелета.
Что делать родителям
Ни в коем случае не пытайтесь удалить инородное тело самостоятельно: это очень опасно, поскольку ваши попытки могут привести к тому, что вы только протолкнете предмет глубже и усугубите ситуацию. Такие действия повысят риск попадания инородного тела в горло и гортань, перекрытия дыхательных путей с последующей остановкой дыхания, либо попадания предмета в бронхи и легкие, что тоже очень опасно.
Постарайтесь не паниковать и ограничиться обычным осмотром, а потом как можно скорее посетите оториноларинголога.
В целях профилактики постарайтесь исключить из окружения ребенка мелкие предметы, которые он может засунуть себе в нос. Начиная с трех лет, детям нужно как можно доступнее объяснять, что подобные эксперименты опасны.
