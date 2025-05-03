Апокалипсис - нормальный ход ﻿

Андрей МихайловЧестность и объективность
Слово апокалипсис (аpokalypsis) является производным от глагола apokalyptein – «открывать, обнаруживать, снять покров, пелену, занавес». ©
Система - она не только в минпросе система...
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Слово апокалипсис (аpokalypsis) является производным от глагола apokalyptein – «открывать, обнаруживать, снять покров, пелену, занавес». ©
Система - она не только в минпросе система...
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