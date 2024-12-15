Смертельно опасный пар. Что делать, если ребенок курит вейп?

Над решением проблемы вейпинга эксперты, представители власти бьются уже несколько лет: ужесточают законодательство, вводят штрафы. Так, денежное наказание за продажу табачной и никотинсодержащей продукции детям хотят увеличить до 2 млн рублей. Законопроект был внесен в Госдуму недавно.

Необратимый процесс

Однако образумить парящих, а это преимущественно подростки и молодежь, не удается. Как отлучить ребенка от вейпа — в материале tmn.aif.ru.

Поймать парящего подростка — задача не из простых. У вейпов нет знакомого каждому сигаретного запаха, поэтому обнюхивать одежду, просить дыхнуть — бесполезно. Учуять незнакомый запах можно, если подросток покурил дома, но родитель, который не в теме, скорее всего, не поймет, что стоит за сладковатым химозным ароматом. А подросток с легкостью спишет все на пахучую жвачку, конфеты и что-то еще. Неопровержимым доказательством может стать только сам вейп, найденный у ребенка, или если его застали «на месте преступления».

«Так я же не курю сигареты и никогда не буду, потому что они убивают легкие, а вейп не так вреден. Да и зависимости у меня нет, смогу бросить в любой момент, когда захочу», — искренне делится подросток Трофим Макаров.

Уверенность в меньшем вреде — роковая ошибка подростков и результат хорошей работы маркетологов. Именно с их подачи появился миф о том, что вейпы не так губительны для здоровья, как сигареты. И развенчать его, по крайней мере среди молодежи, не удается до сих пор.

На самом деле давно доказано, что электронные сигареты куда опаснее. По словам врача-психиатра Гулялек Бердыевой, пар содержит канцерогены, токсичные химические вещества и тяжелые металлы, такие как свинец и никель, при этом состав жидкостей для вейпов часто не контролируется.

«Никотин в вейпах вызывает быстрое привыкание, особенно у подростков, и может негативно влиять на когнитивные функции, ухудшая память и внимание,» — говорит эксперт.

Есть даже новая болезнь, возникающая из-за вейпинга: EVALI — e-cigarette or vaping use-associated lung injury. В большей степени она связана не с никотином, а с наполнителями системы нагревания или электронной сигареты.

«Это состояние острое, непредсказуемое, может развиться и на второй-третий эпизод курения, и у вейперов со стажем. Симптомы крайне тяжелые — одышка, лихорадка, тахикардия, снижение кровяного давления, посинение губ, кончиков пальцев. Степень тяжести заболевания зависит от объема поражения легких. Достоверный метод визуализации — компьютерная томография. Картинки, которые регулярно видят рентгенологи при EVALI, очень похожи на ковид-ассоциированную пневмонию. Для этих состояний характерен симптом матового стекла — признак острого поражения легких как агрессивным аэрозолем, так и несоразмерной иммунной реакцией», — объясняет кандидат медицинских наук, пульмонолог Марина Иванова.

Врач психиатр-нарколог, психотерапевт Илья Кислер рассказывает, что основной удар при парении вейпов приходится на альвеолы. Вещества в аэрозоле, которые вдыхает вейпер, при попадании в альвеолы повреждают их эпителий. Организм реагирует на это направлением фибробластов, клеток соединительной ткани, которые способны «залатать» повреждения, но не могут выполнять функцию погибших клеток.

«При фиброзе газообмен в легких начинает постепенно ухудшаться, человеку становится сложнее дышать — соединительная ткань начинает замещать ткань легкого. Этот процесс называется пневмофиброз, он необратим. К сожалению, на рентгене, флюорографии это будет видно только на самых запущенных стадиях, когда уже вовсю будет мучить одышка», — делится специалист.

А если проверить?

Если поймать с поличным юного вейпера не получается, а подозрения и сомнения гложут, можно пойти ва-банк и предложить ему пройти тест на никотин. Проверка мочи, крови или слюны выявит никотин и его метаболиты. А понять, поражен ли организм вредным паром, никотином и до какой степени — поможет спирометрия.

«Тест позволяет понять, как работает дыхательная система, не сузились ли бронхи, не сократился ли объем легкого, — рекомендует Марина Иванова. — Никотин, как фактор, провоцирующий нарушение сердечного ритма, тромбозы, эрозивные и язвенные поражения слизистой желудка, содержится и в обычных сигаретах, и в их альтернативных вариантах. План обследования будет строиться индивидуально».

Гулялек Бердыева советует родителям обратить внимание и на такие физические симптомы у ребенка, как сухость во рту, кашель, одышка и усталость, а также изменения в поведении — например, частые отлучки, повышенную тревожность и резкие смены настроения.

Мотивов к отказу нет

Как перетянуть юного парильщика на сторону здоровых легких — вопрос непростой. Уговоры, угрозы, манипуляции с подростками, как правило, не работают. Гулялек Бердыева советует родителям начинать разговор о вреде вейпов без упреков, обвинений и претензий. Этим можно только оттолкнуть ребенка.

«Спросите, что привлекло подростка в курении, что оно ему дает. Предложите альтернативу. Вместо вейпа помогите найти способы справляться со стрессом или чувствовать себя уверенно, например, через спорт, творчество или общение. Полезно обратиться к специалистам — психологам или врачам, которые помогут объяснить подростку вред этой привычки и разработать индивидуальный план отказа от вейпинга, — говорит специалист».

Практикующий психолог, коуч по детско-родительским отношениям Лариса Окулик подчеркивает, что мотивация к отказу от курения у подростков низкая или вообще отсутствует. Все дело в психике — в этом возрасте детей тянет на риски, они недооценивают опасность курения, в том числе вейпов.

Родителям, чьи подростки пристрастились к парению, психолог советует поговорить с ребенком без нравоучений. Но если юный вейпер не желает прислушиваться к словам «ничего не понимающих» мам и пап, нужно найти авторитетного для него человека и попросить его поговорить с подростком. Правда, «засланный казачок» должен раздобыть важную информацию: как давно, часто и в каких ситуациях ребенок курит. Все это поможет понять мотивы и причины вейпинга.

«Устранять причины — самый сложный этап, требующий от родители особой внимательности, чуткости, аналитики. Допустим, если подросток курит из желания выделиться на фоне сверстников, то необходимо вместе с ним подумать, как можно заявить о себе без пагубной привычки. Если причина в низкой самооценке, необходимо принять меры для ее повышения. Причиной также может быть то, что ребенку попросту нечего делать. В этом случае его нужно занять по максимуму интересным досугом. Также можно сходить с подростком в поход или вместе съездить в отпуск, где он не сможет курить, тогда он поймет, что и без вейпа прекрасно можно обходиться», — говорит Лариса Окулик.

Самое главное, как подчеркивают все эксперты, родителям нужно принимать искреннее участие в жизни подростка. Чтобы с переживаниями и проблемами дети могли обратиться к мамам и папам, могли без страха поделиться с ними своими проступками. Но в ответ они должны получить поддержку, а не наказание.