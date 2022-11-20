ПЕРВОКЛАССНИКАМ ПОКАЗАЛИ СИМВОЛ: ИЗВРАЩЕНЦЫ АТАКОВАЛИ КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ 14 НОЯБРЯ

В Калужской области отличились. Первоклашкам в малоярославецской школе № 1 в рамках урока "Разговоры о важном", который, в свою очередь, был приурочен к Международному дню толерантности, дали задание: заполнить некий опросник, где в числе прочего нужно было закрасить "радужный" флаг. Причём совершенно очевидно, что речь в данном случае идёт совсем не о той радуге, которая периодически появляется на небе после дождя.

Инцидент произошёл 14 ноября. О нём сообщили в социальных сетях родители первоклашек упомянутой школы, да ещё и фото самого задания выложили. Оно, в общем-то, не оставляет пространства для двойных толкований. Третьим пунктом в нём детишек просят закрасить в календаре дату, когда отмечается Международный день толерантности, а четвёртым – раскрасить флаг толерантности. Догадываетесь, какой?

На фото хорошо видно, что флаг раскрашен "правильно" – то есть в нём соблюдена последовательность цветов символа движения извращенцев. Как вы думаете, мог ли ученик первого класса знать её? Вряд ли. Значит, вполне логично предположить, что его этому научили.

У кого маразм?

Министерство образования Калужской области отреагировало на ситуацию с олимпийским спокойствием.

Некоторые педагоги самостоятельно уделили внимание Международному дню толерантности, используя материалы из открытых источников. Материалы были направлены исключительно на раскрытие понятия толерантности как уважения и доброжелательности,

Мол, в этот день во всех школах России проходили занятия, которые были посвящены многообразию культур народов нашей страны.

– гласит ответ министерства.

Стоит особо отметить реакцию на событие губернатора Калужской области Владислава Шапши. Ничего плохого в ситуации он, судя по его тону, не видит:

В единственном случае, в одной школе районного центра учительница, скачав где-то из Сети методические материалы, без всякой задней мысли о ЛГБТ-сообществе дала детям раскрасить картинки, в том числе флаг из семи цветов. Но то, что некоторые воспринимают очень болезненно, говорит о том, что люди очень хорошо разбираются в разных сортах гадостей. Женщина, которая предложила эту раскраску, точно не имела это в виду. Коробку с цветными карандашами тоже надо изъять из продажи, потому что они по цвету радуги лежат? Бороться надо с ЛГБТ-пропагандой, митингами, шествиями, которые однополые браки пропагандируют, но превращать свою жизнь в маразм, мне кажется, тоже не нужно.

Вам не кажется, что пассажи о маразме и сортах очень похожи на оскорбление? Впрочем, родители ответили губернатору достойно.

Мы написали о проблеме. У радуги семь цветов, у содомитов – шесть. На рисунке именно шесть цветов. Эти вопросы нужно решать не на уровне отдельно взятой школы, а в государственном масштабе. Пётр Толстой в Думе тоже прошёлся по "флагам". Не думаем, что он сделал это из большого желания ковыряться в отбросах общества. Да и с адекватностью у него все в порядке,

– сказала представитель родительского движения Калужской области Галина Семилетова.

Эта заочная пикировка показывает, что даже губернатору иногда неплохо бы разбираться в сортах той самой субстанции – чтобы не попадать в неудобное положение по причине неосведомлённости. Однако сводить ситуацию к шутке ни в коем случае нельзя. Потому что весёлого в ней очень мало.

Не ведала что творила?

Отреагировал на событие и депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому сообщили о произошедшем родители. Он написал в своём Telegram-канале:

Связался с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Он уже в курсе ситуации, назначена проверка. Слава Богу, этот случай в регионе – единственный, и не факт, кстати, что учительница-пенсионерка из Малярославецкого района понимала вообще, что она распечатывала из интернета. В провинции, в отличие от мегаполисов, не так хорошо разбираются в сортах…,

– и далее смайлик, обозначающий, в сортах чего именно, по мнению парламентария, в провинции разбираются слабовато.

Малоярославец – не глухая тайга, а интернет, как известно, позволяет получать информацию вне зависимости от того, где живёт человек – в мегаполисе или в маленьком провинциальном городе. Это касается и педагогов, и родителей, и даже первоклассников. Пока ясно одно: судя по тому, что флаг в детском опроснике был закрашен "правильно", в провинции прекрасно разбираются не только в сортах, но и в деталях. Даже первоклассники. Или те, кто их этому научил. Возможно как раз те самые пенсионеры, которые "не знали, что скачивали".

Понимаем, что депутат опирается на объяснение губернатора Шапши, который сам теперь оправдывается "пенсионеркой, не знавшей, что творит". Но осадочек неприятный.

Что с того?

Ситуация особенно интересна в свете того, что в Госдуме как раз Александр Хинштейн подготовил закон о полном запрете пропаганды половых извращений. На следующей неделе документ пройдёт второе и третье чтение. Как писал Царьград, его инициаторам приходится сталкиваться с нешуточным сопротивлением мощного содомского лобби, представители которого есть в том числе и в органах власти.

В случае с опросником из малоярославецкой школы произошёл совершенно очевидный casus belli. Детям дали раскрасить именно флаг извращенцев, а не "просто радугу". Причём, судя по всему, научили, как это сделать правильно. Возможно, даже рассказали, что это такое. Вопрос: кто-то даст гарантию, что любознательные первоклашки после этого не отправятся в самостоятельный поиск информации? Поэтому реакция на ситуацию должна быть самой жёсткой, вне зависимости от того, сознательно это было сделано или нет. В конце концов, незнание закона не освобождает от ответственности.