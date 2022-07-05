НАЗВАН ХОЗЯИН В РУССКОМ ДОМЕ: РАЗВОДЫ РЕКЛАМИРУЮТ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Россия вновь среди лидеров по коэффициенту разводов и снижению рождаемости. Ситуация серьёзная. Семьи распадаются, женщины рожать не хотят, многодетность стигматизируется, а в некоторых узких кругах адептов либеральных ценностей и вовсе считается некоей маргинальной и устаревшей традицией. Но вот в России объявили о появлении Дня семьи, любви и верности. Теперь официально. Но как повлиять на статистику разрушения семей? Сейчас семь из десяти браков в России заканчиваются разводом, и эта печальная тенденция усилилась после пандемии. Кто виноват и что делать?

Многодетность не в моде, мужчины – под гнётом скрытого матриархата. И вот мы читаем новость: отныне 8 июля станет официальным праздником, Днём семьи любви и верности. Инициатива весьма своевременна, ведь в Церкви праздник отмечали с 2008 года, и пора бы придать ему официальный статус. Демография – наболевшая, вызревшая проблема нашей страны. В которой все оказались заложниками исторических событий.

Мать всему голова

Начать рассуждать о русской семье и её проблемах стоит с того, что в России уже давно тайно господствуют женщины. Скрытый, неявный матриархат – следствие не только уменьшения численности мужчин после Великой Отечественной, но и планомерно проводимой советским режимом политики искоренения патриархата.

Началось всё ещё в начале XX века, при Ленине. Молодой советской республике патриархальный уклад с правом собственности главы семейства и стремлением защищать свой дом был не нужен. Посыпались "раскрепощающие" декреты: разводы "по письму", легализация гомосексуализма. А в 1920 году было подписано постановление народных комиссариатов здравоохранения и юстиции "Об охране здоровья женщин", легализовавшие аборты по обращению, без согласования с мужем.

Авторы документа всячески оправдывались за свою инициативу – с этого момента женщины могли совершенно бесплатно у врача пройти процедуру. Объясняли инициаторы всё тем, что нелегальные аборты приводят к смертям, и заверяли: это – крайняя и временная мера. Документ стал одним из мощнейших спусковых механизмов по снижению рождаемости, и как следствие – роли семьи в жизни общества.

Рабоче-Крестьянское правительство учитывает все ЗЛО этого явления для коллектива. Путём укрепления социалистического строя и агитации против абортов среди масс трудящегося женского населения оно борется с этим злом и, широко осуществляя принципы Охраны Материнства и Младенчества, предвидит постепенное исчезновение этого явления, – написано в постановлении.

С этого момента многодетность стала вытравляться из жизни русского общества. На это оказывали взаимное влияние растущая независимость женщин и всё большая инертность мужчин. Укреплению скрытых матриархальных тенденций невольно поспособствовала Великая Отечественная война, в период которой женщины научились справляться в тылу с мужскими обязанностями, а после – конкурировать за будущих мужей, ведь тех вернулось с фронта мало.

ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЖЕНЩИНЫ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ МУЖСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ, ВЕДЬ ЧИСЛЕННЫЙ ПЕРЕВЕС БЫЛ СЛИШКОМ ВЕЛИК. ФОТО: ROSSTAT.GOV.RU

Довершили дело 90-е годы с их либеральными ценностями, по которым нести ответственность за семью вообще не обязательно.

Сейчас мы пожинаем плоды этого печального наследия. Женщины не решаются на большую семью, улавливая горькую тенденцию: мужчины порой находятся рядом до момента, пока не окрепнет ребёнок, дальше браки часто распадаются.

Папа может всё что угодно

Директор АНО "Институт демографического развития и репродуктивного потенциала" Руслан Ткаченко много лет занимается вопросами отцовства. Он отмечает: среди представителей сильной половины человечества сейчас идёт ренессанс этого института.

Мужчины не слишком часто, но всё же с радостью соглашаются на декретный отпуск, заботятся, воспитывают детей и даже пытаются забрать своих чад при разводе.

Но в этом вопросе мы встречаем всё ещё довлеющую над семьёй тень советского прошлого: каким бы ни был отец, пусть он даже лучше и благополучнее матери – в случае споров суд встаёт на сторону женщины. Но это не значит, что мужчин притесняют. Фундаментально проблема искоренения патриархата зиждется на проблеме национализации имущества, считает эксперт. Ведь кто такой глава семьи, мужчина? В первую очередь – это владелец наследуемого имущества.

Советский режим – это время, когда всё имущество было общее. Оно было чьё-то до революции, и владельцы, как правило, были мужчины, отцы. Отец был собственником, и поэтому, когда всё отбирали, он мог пойти на конфликт. Поэтому встала проблема – как можно теперь пользоваться имуществом, и поэтому была программа соответствующая – всё советское время отцовство принижалось. Во всём советском законодательстве слово "отец" звучало три раза – в статьях про выплату алиментов, – резюмирует собеседник Царьграда.

По мнению Руслана Ткаченко, всё это в совокупности и обеспечило приход скрытого матриархата в уклад многих семей. Когда мужчина глобально перестал быть владельцем имущества и везде стали возвышать только женскую роль: мать-героиня воспитывала детей, а мужчина был на вторых ролях.

Но эксперт считает, что мужчины в состоянии сами поправить ситуацию и отцовство не нуждается в какой-то дополнительной защите. Однажды его спросили, почему в название Комиссии по защите материнства и детства не включено понятие отцовства. Ответ был прост: отец в любом случае защищает мать и детей, поэтому сама по себе эта комиссия и есть – квинтессенция отцовства. Единственное, что мужчины сейчас ждут от общества – чтобы не принижалась роль отцов.

Не так страшен чёрт

По мнению эксперта, сейчас есть явная положительная динамика – ведь уже с 93-го года слово "отцовство" было введено в конституцию. Этот жест инициировали в Союзе женщин России – женщины просто поняли, что дальше так продолжаться не может и необходимо вернуть мужчинам их прежний статус. Но, увы, положительные тенденции не отменяют мужские проблемы на пути к счастливой семье.

В юридическом плане пока ещё есть много несоответствий. Ну, допустим, только сейчас пошёл разговор, что материнский капитал по закону называется "семейный". Раньше его выдавали только женщинам, и понадобилось разработать отдельный закон, позволяющий получить выплату и мужчине. Немало проблем и после разводов, ведь 90% женщин получают право проживания с ребёнком не потому, что мужчины не хотят, а потому, что именно так решает суд почти во всех случаях.

Проблема разводов, по мнению специалиста, заключается в том, что общество относится к этой юридической практике сверхтолерантно: любая пара, вступающая в брак, заранее знает, что если что – можно будет его прервать.

Знаете, в православии есть понятие смертного греха. Так вот, развод можно отнести именно к смертным грехам, потому что он приводит к разрушению жизни и жены, и мужа, и детей. Разводов много, потому что у нас в принципе сложилось представление, что разводиться – это нормально. Вспомним, опять же, о том, что сразу после революции разрешили аборты и разводы, причём разводы исключительно по желанию женщины. Женщина могла ткнуть рукой на любого мужика и сказать: это отец моего ребёнка, и никто это не проверял, – напомнил Руслан Ткаченко.

Ещё одна деталь, останавливающая некоторых мужчин в шаге от отцовства – многократно тиражируемые истории про алименты. Встречаются и женщины, спекулирующие этим своим правом и обдирающие мужчин как липку. Всё это в совокупности не делает чести участникам этих событий, ведь ни один повзрослевший ребёнок не обрадуется, узнав, что отец жалел денег на его воспитание или что мать манипулировала папой ради денег. Ситуация с алиментами напоминает детектив – у приставов по факту развязаны руки, они наделены почти безграничными возможностями. Мужчину могут, например, остановить на трассе и, пробив по базе, узнать, что тот – "алиментщик". Далее последует арест счетов или даже автомобиля, который для мужчин некоторых профессий является средством заработка. Практика навязывания отцовских чувств из-под пинка – далеко не лучшее изобретение в борьбе за сохранность семьи.

Ломать – не строить

Доступность такой юридической процедуры, как развод, заставляет людей решаться на браки от легкомысленных связей. Если бы новобрачные ещё "на берегу" понимали, что это – человек на всю жизнь, вряд ли бы такие браки были так распространены. И уж понятно, что супружеская пара всячески пыталась бы находить компомиссы, не конфликтовать и сохранять баланс в отношениях.

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Ткаченко возмущён: сведения о разводе содержатся в школьном учебнике обществознания за 7-й класс. Получается, разводы "рекламируются" среди подрастающего поколения, будущих мужей и жён на государственном уровне. И способ выровнять и улучшить ситуацию с семьями, снизить число бракоразводных процессов один – начать информационную кампанию. На уровне общества нужен массированный пиар о том, что развод – это плохо, это крайняя мера, на которую лучше не решаться до последнего. При этом эксперт в некоторых случаях положительно оценивает практику брачных контрактов. Если уж разводиться, то по уму, считает собеседник Царьграда.

Брачный контракт, как мне кажется, приемлем только в случае, если это какой-то династический брак, где есть что делить. Когда идёт речь о серьёзных династических браках и деньгах, наличие этих денег будет довлеть над супругами. То есть там включаются другие механизмы, и как раз для того, чтобы эти деньги и силы, которые стоят за родственниками такой семьи, не давили на отношения новоявленных супругов – брачный контракт вполне резонен, – сказал Ткаченко.

Сильно вредят семейным ценностям и разнообразные мифы. Расхожее мнение о том, что институт брака изжил себя – это всего лишь частное мнение, далёкое от истины и даже опасное для государственного строя.

Семья – это основа государства. Семья без государства сможет, а обратная схема невозможна. То есть это воздух для человечества. Есть целое движение революционное – неомарксистская франкфуртская школа. Они сознательно выступают против и ведут целенаправленную кампанию по уничтожению семьи. На мой взгляд, это деградация. А мнение о том, что семья изжила себя, – это конструкт, который нам вкладывают в голову, а мы в него иногда верим. Семья не изменилась, – резюмировал спикер.

ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕГО МУЖЧИНЫ СЕЙЧАС ЖДУТ ОТ ОБЩЕСТВА – ЧТОБЫ НЕ ПРИНИЖАЛАСЬ РОЛЬ ОТЦОВ. ФОТО: ДМИТРИЙ ЧАСОВИТИН / GLOBAL LOOK PRESS

О лебединой верности

Отдельной строкой в обсуждении нового праздника стоит упомянуть тему верности и моногамии. Человечество на определённом этапе своего цивилизационного развития пришло к союзу именно с одним партнёром не просто так – это было продиктовано многими причинами, среди которых вопросы гигиены, чистоты рода и многие другие. Сейчас в обществе активно муссируется ещё один западный миф – что мужчины (да порой и женщины) полигамны, и верность – ещё один атавизм и пережиток прошлого. Практикующий психолог и сексолог Александра Миллер рассказала Царьграду: полигамность – не что-то модное, просто это свойство определённых, конкретных людей.

Как мужчины, так и женщины могут быть как полигамны, так и моногамны. И тут дело вообще абсолютно не в том, что нам пытаются навязать эту историю о том, что этим свойством обладают мужчины. Это всё сугубо индивидуально. По большому счёту полигамия – это некая форма узаконенного промискуитета. Это всё идёт от того, что некоторым людям выгодно говорить про изживание института семьи и брака, – считает сексолог.

Эти новшества, по мнению специалиста, нам диктуют Америка и Европа, и для того, чтобы наладить ситуацию с разводами, вернуть гармонию в русские семьи, нужно снизить культурное влияние Запада на Россию.

Немаловажное влияние на институт семьи и крепость отношений оказывают всё новые соблазны – излишества порно-индустрии, доступность секса и сайтов знакомств. Но глобально всё же, считает Александра, такой диагноз, как сексоголизм, а в народе – просто банальная "озабоченность", встречается нечасто.

Сексоголизм – неконтролируемое половое влечение, это заболевание, очень тяжёлое, у него сложная схема лечения, связанная с применением лекарственных препаратов. А история с обычным промискуитетом, когда условной полигамией пытаются замаскировать свои похождения, – это просто красивые сказки, – сказала Александра Миллер.

https://vk.com/video-75679763_456256741

Ещё один губительный миф для семей, фактически мем – "любовь живёт три года". Есть даже одноимённый этому термину роман Бегбедера, настолько эта идея вколочена людям в головы. Александра Миллер как эксперт заявляет: любовь может жить всю жизнь, но для этого от пары потребуются некоторые усилия.

То, о чём все постепенно забывают, – нужно очень чётко соблюдать личные границы партнёра для того, чтобы вот эти роднулечки друг другу не опротивели со временем. Когда женщина почему-то вдруг считает, что может при муже ходить в бигуди, плохо выглядеть, когда оба партнёра не дают свободы для личных дел друг друга – всё это приводит к краху отношений. Становиться друг другу родными можно, но всё-таки стоит сохранять некую интригу. И конечно, уделять внимание сексу, ведь нормальной семьи без секса не может быть, – высказывает экспертное мнение психолог.

Что с того?

Как бы ни прикрывались любители блуда своими "особенностями", всё же есть норма, в которой один человек любит и несёт ответственность за одного партнёра. На этом зиждется гармония человеческих отношений, это и есть – основа здоровой семьи. Попытка раздвинуть эти рамки, открыть окно Овертона – попытка уничтожить институт семьи.

У нас настолько размыт сейчас уровень нормы, развита вседозволенность, повальная толерантность ко всему – она пагубно влияет вообще на всё. Я считаю, что термин "толерантность" в последнее время извратили настолько, что он перестал обладать изначальным положительным смыслом. Поощрять измены, людей с лишним весом и небритыми подмышками – совсем не то, что планировалось изначально. Развивая и наращивая пропаганду толерантности, постепенно мы можем скатиться к такому скотскому уровню жизни, – считает эксперт.

Пытаясь построить семью, важно помнить: отношения мужчины и женщины проходят трансформацию, меняются со временем. Сначала любовью движет страсть, затем наступает этап более сдержанных отношений – дружбы и взаимного уважения. Далее приходит самая глубокая привязанность, которую не смогут потревожить бури бытовых проблем и внешних обстоятельств. И вот именно для такой пары и их детей День семьи, любви и верности всегда будет наполнен смыслом и радостью на долгие годы.