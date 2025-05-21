Грибные «Пеньки» из багета и шампиньонов

Перед вами продукты, которые потребуются для приготовления грибных «Пеньков» из багета и шампиньонов.

Вместо шампиньонов можно взять и другие грибы, например, вешенки или лесные. Вешенки нужно будет приготовить так же, как и шампиньоны, а вот лесные перед обжаркой обязательно необходимо почистить и отварить.

В начинку к грибам можно добавить болгарский перец (обжарить на сковороде вместе с шампиньонами), помидоры, баклажаны, курицу.

Сметану можно заменить жирными сливками.

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Нарежьте багет поперек на одинаковые по длине кусочки (около 4-6 см, можно меньше).

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В центре каждого кусочка багета вдавите мякиш чайной ложкой (мне в этом деле очень пригодился пестик от ступки для измельчения специй), чтобы получились «стаканчики».

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Теперь можно перейти к приготовлению начинки. Мелко порубите репчатый лук.

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Помойте, обсушите и порежьте маленьким кубиком шампиньоны.

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Нагрейте в сковороде достаточное количество растительного масла и всыпьте лук. Помешивая, обжарьте его до полупрозрачности.

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Затем всыпьте к луку грибы и готовьте на среднем огне, пока не выпарится вся жидкость.

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Обжаренные шампиньоны с луком посолите, поперчите и приправьте измельченным чесноком.

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Добавьте сметану.

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Перемешайте.

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Половину сыра натрите на крупной терке и добавьте в грибную начинку. Перемешайте и прогревайте на среднем огне еще около минуты.

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Заполните полости в багете начинкой с небольшой горочкой.

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Вторую половину сыра натрите на мелкой терке и посыпьте «пеньки» сверху.

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Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до расплавления сырной «шапочки», то есть примерно 7 минут.

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Грибные «Пеньки» из багета и шампиньонов готовы, подавайте их сразу, пока не остыли. Перед подачей можно посыпать зеленью.

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Приятного аппетита!