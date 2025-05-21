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Грибные «Пеньки» из багета и шампиньонов

Тарталетки или горячие бутерброды? Предлагаю не выбирать, а приготовить закуску 2 в 1 – грибные «Пеньки» из багета и шампиньонов. На столе она смотрится оригинально, а готовится элементарно. В начинку к грибам добавим немного сыра, лука, сметаны и, конечно же, чеснока (очень уж шампиньоны «уважают» эту специю).

Ингредиенты

Багет – 230 г

Свежие шампиньоны – 250 г

Репчатый лук – 100 г

Чеснок – 1-2 зубчика

Полутвердый сыр – 100 г

Сметана – 2 ст.л.

Рафинированное подсолнечное масло – 3-4 ст.л.

Черный молотый перец – 1/3 ч.л.

Соль – 1/4 ч.л. (по вкусу)

Получается 9-12 «пеньков»
  • 191 кКал
  • 25 мин.
  • Б: 7.22
  • Ж: 10.26
  • У: 17.46

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Перед вами продукты, которые потребуются для приготовления грибных «Пеньков» из багета и шампиньонов.

 

Вместо шампиньонов можно взять и другие грибы, например, вешенки или лесные. Вешенки нужно будет приготовить так же, как и шампиньоны, а вот лесные перед обжаркой обязательно необходимо почистить и отварить.

 

В начинку к грибам можно добавить болгарский перец (обжарить на сковороде вместе с шампиньонами), помидоры, баклажаны, курицу.

 

Сметану можно заменить жирными сливками.

 

Фото 1

 

 

Нарежьте багет поперек на одинаковые по длине кусочки (около 4-6 см, можно меньше).

 

Фото 2

 

 

В центре каждого кусочка багета вдавите мякиш чайной ложкой (мне в этом деле очень пригодился пестик от ступки для измельчения специй), чтобы получились «стаканчики».

 

Фото 3

 

 

Теперь можно перейти к приготовлению начинки. Мелко порубите репчатый лук.

 

Фото 4

 

 

Помойте, обсушите и порежьте маленьким кубиком шампиньоны.

 

Фото 5

 

 

Нагрейте в сковороде достаточное количество растительного масла и всыпьте лук. Помешивая, обжарьте его до полупрозрачности.

 

Фото 6

 

 

Затем всыпьте к луку грибы и готовьте на среднем огне, пока не выпарится вся жидкость.

 

Фото 7

 

 

Обжаренные шампиньоны с луком посолите, поперчите и приправьте измельченным чесноком.

 

Фото 8

 

 

Добавьте сметану.

 

Фото 9

 

 

Перемешайте.

 

Фото 10

 

 

Половину сыра натрите на крупной терке и добавьте в грибную начинку. Перемешайте и прогревайте на среднем огне еще около минуты.

 

Фото 11

 

 

Заполните полости в багете начинкой с небольшой горочкой.

 

Фото 12

 

 

Вторую половину сыра натрите на мелкой терке и посыпьте «пеньки» сверху.

 

Фото 13

 

 

Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до расплавления сырной «шапочки», то есть примерно 7 минут.

 

Фото 14

 

 

Грибные «Пеньки» из багета и шампиньонов готовы, подавайте их сразу, пока не остыли. Перед подачей можно посыпать зеленью.

 

Фото 15

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 16

 

 

Грибные «Пеньки» из багета и шампиньонов, рецепт с фото
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