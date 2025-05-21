Ингредиенты
Багет – 230 г
Свежие шампиньоны – 250 г
Репчатый лук – 100 г
Чеснок – 1-2 зубчика
Полутвердый сыр – 100 г
Сметана – 2 ст.л.
Рафинированное подсолнечное масло – 3-4 ст.л.
Черный молотый перец – 1/3 ч.л.
Соль – 1/4 ч.л. (по вкусу)
- 191 кКал
- 25 мин.
- Б: 7.22
- Ж: 10.26
- У: 17.46
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Перед вами продукты, которые потребуются для приготовления грибных «Пеньков» из багета и шампиньонов.
Вместо шампиньонов можно взять и другие грибы, например, вешенки или лесные. Вешенки нужно будет приготовить так же, как и шампиньоны, а вот лесные перед обжаркой обязательно необходимо почистить и отварить.
В начинку к грибам можно добавить болгарский перец (обжарить на сковороде вместе с шампиньонами), помидоры, баклажаны, курицу.
Сметану можно заменить жирными сливками.
Нарежьте багет поперек на одинаковые по длине кусочки (около 4-6 см, можно меньше).
В центре каждого кусочка багета вдавите мякиш чайной ложкой (мне в этом деле очень пригодился пестик от ступки для измельчения специй), чтобы получились «стаканчики».
Теперь можно перейти к приготовлению начинки. Мелко порубите репчатый лук.
Помойте, обсушите и порежьте маленьким кубиком шампиньоны.
Нагрейте в сковороде достаточное количество растительного масла и всыпьте лук. Помешивая, обжарьте его до полупрозрачности.
Затем всыпьте к луку грибы и готовьте на среднем огне, пока не выпарится вся жидкость.
Обжаренные шампиньоны с луком посолите, поперчите и приправьте измельченным чесноком.
Добавьте сметану.
Перемешайте.
Половину сыра натрите на крупной терке и добавьте в грибную начинку. Перемешайте и прогревайте на среднем огне еще около минуты.
Заполните полости в багете начинкой с небольшой горочкой.
Вторую половину сыра натрите на мелкой терке и посыпьте «пеньки» сверху.
Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до расплавления сырной «шапочки», то есть примерно 7 минут.
Грибные «Пеньки» из багета и шампиньонов готовы, подавайте их сразу, пока не остыли. Перед подачей можно посыпать зеленью.
Приятного аппетита!
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