Отличники тоже плачут. Как воспитывать успешного ученика

Родители гордятся успехами своих детей, но не всегда до конца осознают, как дорого обходятся эти победы ребёнку.

Любовь и внимание родителей помогут ребёнку преодолеть любые трудности. © / Игорь Харитонов / АиФ

Психологи считают, что отличникам требуются повышенное внимание и забота, а иногда и помощь.

Мама или дрессировщик?

«Каждый день, как в том анекдоте: «Уроки сделаны. Мать охрипла, сын оглох, соседи всё выучили наизусть, собака пересказала!» Но зато мы отличники, - с гордостью говорит Вера Комлева, мама третьеклассника - 9-летнего Антона. - В общем-то, я всем довольна. Но беспокоит, что сын всё чаще бывает раздражительным. Может, это уже переходный возраст даёт о себе знать?»

Екатерину Тихонову, маму 13-летней Маши, волнует другой вопрос: «Гонка вечная, работа, дом, вечером проверить все уроки, позвонить репетиторам, узнать у них, как дела у дочери. Маша у нас отличница, мы для её развития стараемся делать всё возможное. А тут я приболела, была дома две недели и заметила, что Маша подавлена. Чуть что - сразу ударяется в слёзы. Дочь сказала мне, что терпеть не может и школу, и студию танцев, и курсы английского. А учебный год-то только ещё начался. Как избежать таких капризов?»

Практика показывает, что ни сами отличники, ни их родители к школьным психологам не обращаются. Мамы и папы считают колонку пятёрок в табеле успеваемости главным показателем того, что всё в порядке, а дети не всегда и понимают, что им требуется помощь специалиста.

Просто любить непросто

У психологов есть даже специальный термин - «синдром отличника», объединяющий целый ряд комплексов и психологических проблем. Возникая в школьном возрасте, они остаются с человеком и во взрослой жизни.

«Идёт ребёнок в школу. Это уже стресс для детской психики, - говорит психолог Анна Пономаренко. - Но оказывается, что малыш хорошо справляется с нагрузкой, его успехи радуют и учителей, и родителей. И вот тут важно не проглядеть самого ребёнка за оценками. Вы ведь любите не пятёрки, а своего сына или дочь. Приглядитесь, насколько тяжело даются такие результаты ребёнку. Подбодрите его. И главное - дайте ему шанс на четвёрку. Да, ваш малыш должен быть уверен, что его любят не за оценки!»

По наблюдениям психологов, к пятёркам любой ценой стремятся дети, которые хотят «заслужить» любовь родителей. Они уверены, что их могут любить исключительно за что-то, только при выполнении каких-то условий. Во взрослой жизни это будет провоцировать зависимость от друзей и супругов, а любая, даже самая мелкая неудача будет выбивать из колеи и снижать самооценку.

Таким людям, как хлеб, нужна похвала. Они из кожи вон лезут, лишь бы услышать слова одобрения начальника. Нередко в коллективе таких людей недолюбливают.

Не ставьте рамки!

«Конечно, отличник отличнику рознь. Есть гениально одарённые дети, таких единицы. А есть те, кто загнан в угол родителями и учителями, и выход из этого угла ребёнку оставляют один - отличную учёбу, - объясняет Марина Лисина, репетитор по химии. - По-человечески мне таких ребят жаль. Им может легко даваться часть школьных дисциплин, а другие предметы требуют огромных усилий. Но чем больше пятёрок, тем выше общий балл, тем больше шансов попасть именно в тот вуз, о котором мечтаешь. То есть проблема не только в родителях и учителях - дело в самой системе образования. Но в неё не бросил камень только ленивый! Родители как самые заинтересованные люди в том, чтобы дети были здоровы физически и психологически, должны найти для своего чада золотую середину».

По мнению Марины Лисиной, установка на одни пятёрки на корню губит в ребёнке желание по-настоящему узнать предмет.

«Чаще всего отличники зажаты, - считает эксперт. - Я занималась как-то с троечником. Химию он считал нудным и непонятным предметом. Через несколько занятий удалось его заинтересовать, и он начал искать варианты решения простой задачи совершенно неожиданным, неординарным методом! Через год для этого парня химия стала любимым предметом. Понимая, что на химфак с таким количеством троек в аттестате поступить будет трудно, он самостоятельно начал «подтягивать» и другие дисциплины. Боязнь получить не пятёрку лишает ребёнка возможности искать свой путь решения задачи. Поэтому не надо настаивать именно на оценке «отлично», этим вы загоняете ребёнка в рамки и лишаете творческой активности».

По мнению Анны Пономаренко, в первую очередь важно уметь «слышать» своего ребёнка.

«Но отличные оценки - далеко не всегда повод бить тревогу и бежать к психологу, - считает психолог. - Если школьник учится на пятёрки не из страха и не за вознаграждение, а потому что ему интересно узнавать новое, то просто поддерживайте с ним доверительные отношения. В случае излишнего перенапряжения вы просто поможете ребёнку сделать паузу. Доводить школьника до стресса нельзя, потому что стресс может провоцировать различные заболевания. В результате, кроме психолога, ребёнку понадобится ещё и врач. Надо уважать и любить детей не только за пятёрки. И тогда ваш ребёнок сможет достичь многого, и главное - он будет счастлив».

Как учились великие люди?

Александр Пушкин. Учителя «солнца русской поэзии» в Имперском Царскосельском лицее сумели раскрыть в юном даровании поэтический дар, но отличником будущий великий поэт не был. Из 29 выпускников лицея он по успеваемости был на 26-м месте. Большие успехи Пушкин проявил в русской и французской словесности и фехтовании.

Альберт Эйнштейн не отличался особой прилежностью к учёбе. Даже стоял вопрос об его исключении из школы. Став уже известным учёным, Эйнштейн вспоминал: «Я был готов стерпеть любое наказание, лишь бы не учить на память бессвязный вздор».

Дмитрий Менделеев. Будущий создатель периодической системы химических элементов в начале обучения в гимназии был троечником. Он не мог заставить себя вызубрить что-то наизусть. Но ближе к выпуску «подтянул» многие предметы.

Агата Кристи. Мастер детективного жанра, книгами которой зачитывается мир, читать научилась очень рано, но учёбе это не помогло. В парижском пансионе будущая королева детектива потрясла преподавателей 25 орфографическими ошибками в небольшом и несложном диктанте.