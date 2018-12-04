Раннее развитие детей: достоинства и недостатки самых популярных методик

Ранний возраст оптимален для приобретения ребёнком интеллектуальных навыков – на сегодняшний день это убеждение разделяет, пожалуй, большинство педагогов-психологов во всем мире. И, несмотря на то, что активное внедрение методик раннего развития и сегодня вызывает в профессиональной среде немало разногласий, нужно признать: наибольшую эффективность обучение имеет тогда, когда мозг ребенка особенно восприимчив к новой информации.
Методики раннего развития, применяемые с учетом индивидуальных особенностей ребенка, позволяют наиболее полно задействовать его природный потенциал, ускорить нервно психическое развитие детей раннего возраста, а также раскрыть задатки, способные в дальнейшем перерасти в способности, и даже таланты.Раннее развитие ребенка — за и против
Попробуем рассмотреть наиболее популярные на сегодняшний день методики, благодаря которым раннее развитие ребенка будет происходить успешнее.
Методики физического развития ребенка
Основной акцент в этом методике нпр делается на физическом развитии ребенка. Оно, по мнению специалистов, играет наиболее важную роль в становлении личности ребенка, а также формировании его характера.
Методика Никитиных
Желание познавать мир присуще каждому ребенку с самого рождения. И едва научившись ползать, он уже готовится активно с ним взаимодействовать. Задача родителей – не погасить природную любознательность ребенка, а создать наиболее благоприятные условия для ее развития.Раннее развитие — методика Никитиных
В соответствии с этим, супруги Никитины сформулировали следующие принципы, на которых должно основываться раннее развитие детей до года:
- Полный отказ от манежей, колясок, способных так или иначе ограничить свободу ребенка в перемещении.
- Отсутствие элементов контроля, а также принуждения, предоставление ребенку максимальной самостоятельности и свободы.
- Обеспечение ребенку беспрепятственного доступа к спортивным снарядам и тренажерам. Создание среды, располагающей к активному образу жизни.
- Активное использование методов поощрений; эмоциональные отклики на достижения ребенка.
Существенными плюсами методики Никитиных является:
- Доступность; легкость в осуществлении, позволяющая освоить ее родителям, имеющим даже поверхностные представления о педагогике и развивающих системах.
- Возможность уделять внимание как интеллектуальному, так и физическому развитию ребенка.
К числу недостатков методики можно отнести:
- Ребенок до года может болезненно реагировать на излишне жесткие методы работы.
- Недостаточное внимание, уделяемое творческому развитию ребенка, отсутствие должного внимания мелкой моторике.
- Невозможность осуществлять индивидуальный подход к ребенку.
Развивающая динамическая гимнастика
В основе динамической развивающей гимнастики лежит практика, используемая в Древней Руси: она заключается в том, что родитель, поддерживая ребенка за подмышки, слегка подбрасывал его. по мере взросления ребенка, гимнастика усложнялась, к ней добавлялись новые движения – к примеру, более старших детей можно было вращать вокруг себя, придерживая за руки и ноги.
На сегодняшний день основоположниками динамической развивающей гимнастики являются Л.Китаева и М.Трунова.
По их мнению, развивающая система позволяет:
- Развивать врожденные двигательные рефлексы новорожденного.
- Предоставлять ребенку возможность двигаться даже при отсутствии необходимых для этого навыков.
- Совершенствовать вестибулярный аппарат ребенка.
- Возможность переносить приобретенные навыки на спортивные упражнения.
Дополнительно, динамическая развивающая гимнастика может включать в себя закаливание, плавание, игры на свежем воздухе. Очень хорошо сопровождать такие занятия музыкой. И если раньше большинство родителей относились к этой системе с недоверием, сегодня она приобретает все больше сторонников.Динамическая гимнастика подходит не всем детям
Сторонники развивающей гимнастики также акцентируют внимание на том, что она:
- Укрепляет и разрабатывает мышцы и суставы ребенка.
- Позволяет ребенку эффективнее ориентироваться в пространстве.
- Способствует укреплению иммунитета ребенка.
- Может компенсировать недостаток родового опыта у детей, родившихся в результате кесарева сечения.
- Улучшает сон и аппетит ребенка.
- Делает организм более натренированным.
- Способствует моральному развитию ребенка, формируя у него такие качества, как способность к доверию, готовность к взаимодействию с окружающими.
Тем не менее, делая выбор в пользу динамической гимнастики необходимо учесть, что несоблюдение технологии, непоследовательность или чрезмерные нагрузки при ее осуществлении могут привести к ряду негативных для ребенка последствий:
- Повышенная стрессовая нагрузка. Учитывая то, что большинство специалистов рекомендуют использовать динамическую гимнастику уже в первые недели после рождения ребенка, это может спровоцировать чрезмерный выброс в кровь гормона стресса. Последствием этого могут стать двигательная расторможенность, гиперактивность и т.д.
- Динамическая гимнастика базируется на врожденных рефлексах, в частности тех, что должны угаснуть со временем (например, рефлекс Моро). Искусственная стимуляция этих рефлексов может иметь негативные последствия для ребенка.
- Не обладая достаточным пониманием детской физиологии, родитель рискует не рассчитать нагрузку. Это может стать причиной травм в будущем.
- Частые взлеты и падения могут притупить у ребенка страх высоты.
Именно поэтому прежде чем приступать к динамической развивающей гимнастике, необходимо проконсультироваться со специалистом и убедиться в отсутствии противопоказаний. начинать следует с четырехнедельного возраста, выбирая самую простую и щадящую для ребенка программу.
Системы общего раннего развития
Основной задачей систем общего развития является развитие у ребёнка интеллектуальных навыков, к которым можно отнести способность к обучению, навыки чтения и письма, совершенствование высших психических функций.
Педагогика Монтессори
Малыш должен расти и развиваться самостоятельно – вот основополагающий принцип, которым руководствуются сторонники педагогики М.Монтессори.
Задача родителя при этом – обеспечить ребенка средой, которая будет максимально благоприятствовать этому – а именно, в распоряжении ребенка всегда должны быть необходимые материалы для творчества, развивающие игры и игрушки и т.д.Развивающий уголок Монтессори
- Не менее важными принципами педагогики Монтессори являются:
- Предоставление ребенку возможность самостоятельно выбирать вид деятельности.
- Родитель, как наставник, помощник, который будет направлять ребенка и его деятельность, давать ему только необходимые подсказки.
- Предоставление ребенку самостоятельности, не имеющей при этом ничего общего со вседозволенностью и потаканию капризам ребёнка.
К достоинствам системы Монтессори можно отнести:
- Возможность воспитать в ребёнке самостоятельность, готовность к активному обучению и осознанной деятельности.
- Развитие внимания и дисциплинированности.
- Максимальное удовлетворение познавательных интересов и потребностей ребенка.
- Максимальный учет индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей и т.д.).
- Акцент не только на интеллектуальных, но социальных, творческих, эстетических качествах ребенка, которые развиваются гармонично и естественно.
Минусами системы являются:
- Недостаточное внимание, уделяемое развитию правого полушария.
- Недостаточное внимание, уделяемое творческому развитию ребенка.
- Дети, отличающие повышенной двигательной активностью, могут некомфортно чувствовать себя на занятиях.
Методика Глена Домана
Известный педагог Г.Доман полагал, что развитие интеллектуальных способностей к обучению осуществляется наиболее интенсивно в период роста головного мозга ребенка, а именно – до семи лет. Поэтому в этот период нужно уделять ему особое внимание. При этом педагогика Г.Домана включает в себя четыре основных направления:
- Физическое развитие.
- Навыки чтения.
- Навыки счета.
- Общая осведомленность.
Формирование навыков по системе Г.Домана базируется на использовании специальных карточек, на которых, в зависимости от целей обучения, нарисованы те или иные картинки: точки (при изучении цифр), буквы (для обучения алфавиту), рисунки (при изучении окружающего мира), слова (для овладения иностранными языками). Демонстрация изображения подкрепляется небольшим рассказом об изучаемом объекте. Аналогичным образом может осуществляться и раннее музыкальное развитие (в этом случае на карточках изображаются музыкальные символы и т.д.).
Благодаря методике Г.Домана ребенок получает возможность:
- Легко усваивать и запоминать большие объемы информации.
- Самостоятельно структурировать материал, выделяя в нем значимые связи.
- Овладеть значимыми для обучения навыки.
- Развивать природные задатки ребенка.
- Позволяет заниматься творческими видами деятельности (например, осуществлять музыкальное развитие детей раннего возраста).
Недостатками методики является то, что она:
- Нагружая ребенка фактами, не обучает его их практическому применению.
- Во время обучения чтению ребенок может акцентировать внимание на картинке в ущерб буквам и слогам.
- Необходимо тщательно следить за тем, готова ли психика ребенка к таким нагрузкам.
Изучив принципы, а также достоинства и недостатки тех или иных развивающих методик, вы легко сможете выбрать ту, которая сможет подойти именно вашему ребенку.
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