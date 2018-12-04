Раннее развитие детей: достоинства и недостатки самых популярных методик

Ранний возраст оптимален для приобретения ребёнком интеллектуальных навыков – на сегодняшний день это убеждение разделяет, пожалуй, большинство педагогов-психологов во всем мире. И, несмотря на то, что активное внедрение методик раннего развития и сегодня вызывает в профессиональной среде немало разногласий, нужно признать: наибольшую эффективность обучение имеет тогда, когда мозг ребенка особенно восприимчив к новой информации. Новости СМИ2

Методики раннего развития, применяемые с учетом индивидуальных особенностей ребенка, позволяют наиболее полно задействовать его природный потенциал, ускорить нервно психическое развитие детей раннего возраста, а также раскрыть задатки, способные в дальнейшем перерасти в способности, и даже таланты.

Раннее развитие ребенка — за и против

Попробуем рассмотреть наиболее популярные на сегодняшний день методики, благодаря которым раннее развитие ребенка будет происходить успешнее.

Методики физического развития ребенка

Основной акцент в этом методике нпр делается на физическом развитии ребенка. Оно, по мнению специалистов, играет наиболее важную роль в становлении личности ребенка, а также формировании его характера.

Методика Никитиных

Желание познавать мир присуще каждому ребенку с самого рождения. И едва научившись ползать, он уже готовится активно с ним взаимодействовать. Задача родителей – не погасить природную любознательность ребенка, а создать наиболее благоприятные условия для ее развития.

Раннее развитие — методика Никитиных

В соответствии с этим, супруги Никитины сформулировали следующие принципы, на которых должно основываться раннее развитие детей до года:

Полный отказ от манежей, колясок, способных так или иначе ограничить свободу ребенка в перемещении. Отсутствие элементов контроля, а также принуждения, предоставление ребенку максимальной самостоятельности и свободы. Обеспечение ребенку беспрепятственного доступа к спортивным снарядам и тренажерам. Создание среды, располагающей к активному образу жизни. Активное использование методов поощрений; эмоциональные отклики на достижения ребенка.

Существенными плюсами методики Никитиных является:

Доступность; легкость в осуществлении, позволяющая освоить ее родителям, имеющим даже поверхностные представления о педагогике и развивающих системах.

Возможность уделять внимание как интеллектуальному, так и физическому развитию ребенка.

Физическое развитие по Никитиным предполагает наличие спортивного уголка у каждого ребенка

К числу недостатков методики можно отнести:

Ребенок до года может болезненно реагировать на излишне жесткие методы работы.

Недостаточное внимание, уделяемое творческому развитию ребенка, отсутствие должного внимания мелкой моторике.

Невозможность осуществлять индивидуальный подход к ребенку.

Развивающая динамическая гимнастика

В основе динамической развивающей гимнастики лежит практика, используемая в Древней Руси: она заключается в том, что родитель, поддерживая ребенка за подмышки, слегка подбрасывал его. по мере взросления ребенка, гимнастика усложнялась, к ней добавлялись новые движения – к примеру, более старших детей можно было вращать вокруг себя, придерживая за руки и ноги.

Что такое динамическая гимнастика — описание

На сегодняшний день основоположниками динамической развивающей гимнастики являются Л.Китаева и М.Трунова.

По их мнению, развивающая система позволяет:

Развивать врожденные двигательные рефлексы новорожденного. Предоставлять ребенку возможность двигаться даже при отсутствии необходимых для этого навыков. Совершенствовать вестибулярный аппарат ребенка. Возможность переносить приобретенные навыки на спортивные упражнения.

Дополнительно, динамическая развивающая гимнастика может включать в себя закаливание, плавание, игры на свежем воздухе. Очень хорошо сопровождать такие занятия музыкой. И если раньше большинство родителей относились к этой системе с недоверием, сегодня она приобретает все больше сторонников.

Динамическая гимнастика подходит не всем детям

Сторонники развивающей гимнастики также акцентируют внимание на том, что она:

Укрепляет и разрабатывает мышцы и суставы ребенка.

Позволяет ребенку эффективнее ориентироваться в пространстве.

Способствует укреплению иммунитета ребенка.

Может компенсировать недостаток родового опыта у детей, родившихся в результате кесарева сечения.

Улучшает сон и аппетит ребенка.

Делает организм более натренированным.

Способствует моральному развитию ребенка, формируя у него такие качества, как способность к доверию, готовность к взаимодействию с окружающими.

Динамическая гимнастика кажется немного жесткой

Тем не менее, делая выбор в пользу динамической гимнастики необходимо учесть, что несоблюдение технологии, непоследовательность или чрезмерные нагрузки при ее осуществлении могут привести к ряду негативных для ребенка последствий:

Повышенная стрессовая нагрузка. Учитывая то, что большинство специалистов рекомендуют использовать динамическую гимнастику уже в первые недели после рождения ребенка, это может спровоцировать чрезмерный выброс в кровь гормона стресса. Последствием этого могут стать двигательная расторможенность, гиперактивность и т.д.

Динамическая гимнастика базируется на врожденных рефлексах, в частности тех, что должны угаснуть со временем (например, рефлекс Моро). Искусственная стимуляция этих рефлексов может иметь негативные последствия для ребенка.

Не обладая достаточным пониманием детской физиологии, родитель рискует не рассчитать нагрузку. Это может стать причиной травм в будущем.

Частые взлеты и падения могут притупить у ребенка страх высоты.

Именно поэтому прежде чем приступать к динамической развивающей гимнастике, необходимо проконсультироваться со специалистом и убедиться в отсутствии противопоказаний. начинать следует с четырехнедельного возраста, выбирая самую простую и щадящую для ребенка программу.



Системы общего раннего развития

Основной задачей систем общего развития является развитие у ребёнка интеллектуальных навыков, к которым можно отнести способность к обучению, навыки чтения и письма, совершенствование высших психических функций.

Педагогика Монтессори

Малыш должен расти и развиваться самостоятельно – вот основополагающий принцип, которым руководствуются сторонники педагогики М.Монтессори.

Задача родителя при этом – обеспечить ребенка средой, которая будет максимально благоприятствовать этому – а именно, в распоряжении ребенка всегда должны быть необходимые материалы для творчества, развивающие игры и игрушки и т.д.

Развивающий уголок Монтессори

Не менее важными принципами педагогики Монтессори являются: Предоставление ребенку возможность самостоятельно выбирать вид деятельности. Родитель, как наставник, помощник, который будет направлять ребенка и его деятельность, давать ему только необходимые подсказки. Предоставление ребенку самостоятельности, не имеющей при этом ничего общего со вседозволенностью и потаканию капризам ребёнка.

К достоинствам системы Монтессори можно отнести:

Возможность воспитать в ребёнке самостоятельность, готовность к активному обучению и осознанной деятельности.

Развитие внимания и дисциплинированности.

Максимальное удовлетворение познавательных интересов и потребностей ребенка.

Максимальный учет индивидуальных особенностей ребенка (интересов, способностей и т.д.).

Акцент не только на интеллектуальных, но социальных, творческих, эстетических качествах ребенка, которые развиваются гармонично и естественно.

Развивающая панель для детей

Минусами системы являются:

Недостаточное внимание, уделяемое развитию правого полушария.

Недостаточное внимание, уделяемое творческому развитию ребенка.

Дети, отличающие повышенной двигательной активностью, могут некомфортно чувствовать себя на занятиях.

Методика Глена Домана

Известный педагог Г.Доман полагал, что развитие интеллектуальных способностей к обучению осуществляется наиболее интенсивно в период роста головного мозга ребенка, а именно – до семи лет. Поэтому в этот период нужно уделять ему особое внимание. При этом педагогика Г.Домана включает в себя четыре основных направления:

Физическое развитие. Навыки чтения. Навыки счета. Общая осведомленность.

Методика Г.Домана — принципы

Формирование навыков по системе Г.Домана базируется на использовании специальных карточек, на которых, в зависимости от целей обучения, нарисованы те или иные картинки: точки (при изучении цифр), буквы (для обучения алфавиту), рисунки (при изучении окружающего мира), слова (для овладения иностранными языками). Демонстрация изображения подкрепляется небольшим рассказом об изучаемом объекте. Аналогичным образом может осуществляться и раннее музыкальное развитие (в этом случае на карточках изображаются музыкальные символы и т.д.).

Благодаря методике Г.Домана ребенок получает возможность:

Легко усваивать и запоминать большие объемы информации.

Самостоятельно структурировать материал, выделяя в нем значимые связи.

Овладеть значимыми для обучения навыки.

Развивать природные задатки ребенка.

Позволяет заниматься творческими видами деятельности (например, осуществлять музыкальное развитие детей раннего возраста).

Раннее чтение по Доману — с трех лет

Недостатками методики является то, что она:

Нагружая ребенка фактами, не обучает его их практическому применению.

Во время обучения чтению ребенок может акцентировать внимание на картинке в ущерб буквам и слогам.

Необходимо тщательно следить за тем, готова ли психика ребенка к таким нагрузкам.

Изучив принципы, а также достоинства и недостатки тех или иных развивающих методик, вы легко сможете выбрать ту, которая сможет подойти именно вашему ребенку.

