Власти Петербурга просят родителей проголосовать за коронавирусные ограничения в школах

Если вы читаете новости, смотрите телевизор или пользуетесь интернетом, то знаете, какая сегодня в городе эпидемиологическая обстановка. Да что греха таить, все всё видят и знают. Однако у городских властей что-то не так со зрением. В профильном комитете образования и вовсе смотрят на мир сквозь какой-то фильтр. По крайней мере, на все касающееся коронавирусной инфекции.

Ирина Потехина, отвечающая за образование в Петербурге, опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» опрос. Родителям и педагогам предлагается сделать выбор между ранним уходом на каникулы, дистанционкой, онлайн-уроками для средней и старшей школы и цикличным обучением.

Забавно, не правда ли? Люди ждут грамотного решения от городских властей. Что мы, жители Петербурга, получаем в ответ? Голосование в соцсетях. Я конечно не политик, но происходящее больно напоминает перекладывание ответственности с больной головы на здоровую. Удаленку не введут и скажут, мол, горожане сами так проголосовали, пусть не жалуются. К тому же, накрутить подобные «опрос» легче легкого. Даже не нужно обладать такими ресурсами, как у Потехиной.

Она поняла, что дело попахивает жареным.

Сначала на удаленное обучение перешло 60 классов. Показатель? Да, но только не для неё. Она продолжала утверждать, что все у нас хорошо и ни о какой удаленке речи быть не может.

Что дальше? Дальше на удаленку переходит 100 школ по всей стране, 80 классов - в нашем городе. Для г-жи Потехиной ровным счетом ничего не изменилось. Все также нормально и хорошо. Люди уже губернатору Беглову пишут, жалуются. Страшно ведь за детей. А она, видите ли, опросы «ВКонтакте» проводит.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id...