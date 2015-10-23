Что делать, если ребенок боится темноты

Я не буду долго и подробно останавливаться на причинах и механизмах возникновения таких детских страхов. Моя цель – дать конкретные рекомендации о том, как можно помочь ребенку справиться со страхом темноты.

Итак, первое и самое важное – обратить внимание на то, что Вы делаете, когда малыш кричит из своей комнаты и зовет на помощь. Обычная реакция родителей: включить свет и постараться внушить ребенку, что никаких чудищ нет. Однако здесь важно обратить внимание на то, что ребенок испытывает страх именно в темноте. Поэтому и развеивать этот страх так же важно в темноте, при выключенном свете. Важно так же не внушать отсутствие злодеев, важно научить ребенка проверять реальность, отделяя ее от ярких фантазий.

Можно, например, совместно с ребенком исследовать темную комнату, проверяя наличие злодеев. Такую совместную игру-проверку можно делать регулярно. Со временем ребенок станет смелее в этой игре. Поощряйте его инициативу, давайте как можно больше пространства для его самостоятельных действий, поддерживайте его.

Второй способ развеять страх – нарисовать, а еще лучше слепить его из пластилина. Когда ребенок творит своими руками то, чего боится, он получает новый опыт – происходит присвоение собственной силы, с помощью которой он может справляться с тем, что его пугает. Он сам творит этих чудовищ, а значит, он сам же может управлять ими. Именно поэтому дети часто в играх разыгрывают пугающие родителей сюжеты – это естественный способ снять напряжение, прожить то, что волнует и найти способ справиться с трудностями.

Нарисуйте, а еще лучше слепите пугающих персонажей или просто страх как таковой. Поддержите ребенка в том, чтобы он самостоятельно создал то, что его пугает, и расспросите его о том, что это за персонаж, где он живет, чем питается, какой у него характер. А затем помогите придумать ребенку, как этого персонажа можно сделать добрым или смешным – что ему можно дорисовать или долепить, чтоб из страшного злодея он превратился в безобидное существо.

Придумайте вместе с ребенком сказку о том, как этот персонаж жил, и что с ним произошло, что он стал добрым и безобидным.

Мир малыша наполнен яркими фантазиями и сказочными образами, и, часто бывает достаточно всего лишь показать новые возможности направления его творческой энергии, для того, что бы он смог использовать ее с пользой для себя.

Источник: Журнал практикующего психолога