Как правильно делать с ребенком домашнее задание и нужно ли помогать: советы психолога

Многие родители не понимают, нужно ли помогать ребенку делать домашнее задание, и если да, то как это правильно делать. Как мотивировать чадо самостоятельно решать задачи и не бояться ошибиться?

Начальная школа – это период, когда дети учатся самостоятельности, и не стоит этому мешать.

Разберем подробнее, как правильно делать уроки с чадом.

Определитесь со временем для уроков

Многие родители считают, что уроки нужно учить сразу после возвращения со школы, а потом спокойно отдыхать.

Но, нужно понимать, что со школы малыш приходит уставшим и он хочет отдохнуть.

Желательно подобрать оптимальный для него вариант. Для этого нужно попробовать несколько графиков и выбрать оптимальный.

Правильный выбор предмета для начала

Начинать выполнять домашнее задание рекомендуется с самого легкого.

Справившись с первым заданием, ребенок получит дозу мотивации продолжать . Так он почувствует, что он справляется.

Помощь в составлении алгоритма

Не нужно выполнять задание за ребенка, но и лишать его помощи совсем тоже неправильно. Рекомендуется составить алгоритм выполнения задания.

Если у чада не получается, то стоит помочь ему, объяснить задачу, и попросить принести тетрадь на проверку.

Но, если ошибок нет, то не просите приносить на проверку, учите чадо ответственности.

Итоги недели

Желательно в конце каждой недели подводить итоги, выделять задачи, с которыми ребенок справился, хвалить за то, что разобрался в новых темах. Такой подход будет мотивировать ребенка и повышать его самооценку.

Он будет понимать, что он может со всем справится самостоятельно, а его родители всегда его поддержат.

Также рекомендуется составлять план на следующую неделю, и интересоваться идеями и планами чада. Не стоит думать, что малыш сам должен хотеть делать уроки, ведь ответственность появляется со временем.

Не стоит кричать, упрекать и наказывать, иначе ребенок будет делать уроки исключительно из-за страха.

Это отобьет его интерес к учебе и испортит ваши отношения.

Необходимо давать возможность чаду самостоятельно делать уроки. Не стоит все контролировать и стоять у него над душой.

Так вы воспитаете инфантильного человека, который будет думать, что сам ни с чем не справится.

Нужно давать свободу, но при этом оказывать поддержку, направлять, временами мониторить ситуацию. Нужно дать чаду ощущение, что он может все сам, и что ошибки – это нормально.