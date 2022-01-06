Как правильно делать с ребенком домашнее задание и нужно ли помогать: советы психолога

Начальная школа – это период, когда дети учатся самостоятельности, и не стоит этому мешать.
Разберем подробнее, как правильно делать уроки с чадом.
Определитесь со временем для уроков
Многие родители считают, что уроки нужно учить сразу после возвращения со школы, а потом спокойно отдыхать.
Но, нужно понимать, что со школы малыш приходит уставшим и он хочет отдохнуть.
Желательно подобрать оптимальный для него вариант. Для этого нужно попробовать несколько графиков и выбрать оптимальный.
Правильный выбор предмета для начала
- Начинать выполнять домашнее задание рекомендуется с самого легкого.
- Справившись с первым заданием, ребенок получит дозу мотивации продолжать. Так он почувствует, что он справляется.
Помощь в составлении алгоритма
Не нужно выполнять задание за ребенка, но и лишать его помощи совсем тоже неправильно. Рекомендуется составить алгоритм выполнения задания.
Если у чада не получается, то стоит помочь ему, объяснить задачу, и попросить принести тетрадь на проверку.
Но, если ошибок нет, то не просите приносить на проверку, учите чадо ответственности.
Итоги недели
- Желательно в конце каждой недели подводить итоги, выделять задачи, с которыми ребенок справился, хвалить за то, что разобрался в новых темах. Такой подход будет мотивировать ребенка и повышать его самооценку.
Он будет понимать, что он может со всем справится самостоятельно, а его родители всегда его поддержат.
- Также рекомендуется составлять план на следующую неделю, и интересоваться идеями и планами чада. Не стоит думать, что малыш сам должен хотеть делать уроки, ведь ответственность появляется со временем.
Не стоит кричать, упрекать и наказывать, иначе ребенок будет делать уроки исключительно из-за страха.
Это отобьет его интерес к учебе и испортит ваши отношения.
Необходимо давать возможность чаду самостоятельно делать уроки. Не стоит все контролировать и стоять у него над душой.
Так вы воспитаете инфантильного человека, который будет думать, что сам ни с чем не справится.
Нужно давать свободу, но при этом оказывать поддержку, направлять, временами мониторить ситуацию. Нужно дать чаду ощущение, что он может все сам, и что ошибки – это нормально.
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