РЕБЁНОК.РУ

1 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Уважаемый Автор! Статья на Мой Взгляд слишком "заумная!"!!! Не ведаю, что за Психолог давал РЕКОМЕНДАЦИИ, но Он СЛИШК...Как убедить подро...
  • Briz Bazelik
    Дааа, с таким "прогрессом" иностранным спецслужбам, проблем уменьшится на 60-70%!!! Т.ч., "верной дорогой" идёте това...«Образование-2030...
  • Виктор Попов
    Уважаемые! Что Болезнь есть - это ФАКТ!!! Но! Самое поганое(!) в Этой Ситуации - то, что Власть не оставляет АЛЬТЕРНА...QR-КАТАСТРОФА ОБР...

Как правильно делать с ребенком домашнее задание и нужно ли помогать: советы психолога

Многие родители не понимают, нужно ли помогать ребенку делать домашнее задание, и если да, то как это правильно делать. Как мотивировать чадо самостоятельно решать задачи и не бояться ошибиться?
Начальная школа – это период, когда дети учатся самостоятельности, и не стоит этому мешать.

Разберем подробнее, как правильно делать уроки с чадом.

Определитесь со временем для уроков

Многие родители считают, что уроки нужно учить сразу после возвращения со школы, а потом спокойно отдыхать.

Как правильно делать с ребенком домашнее задание и нужно ли помогать: советы психолога
Но, нужно понимать, что со школы малыш приходит уставшим и он хочет отдохнуть.

Желательно подобрать оптимальный для него вариант. Для этого нужно попробовать несколько графиков и выбрать оптимальный.

Правильный выбор предмета для начала

  • Начинать выполнять домашнее задание рекомендуется с самого легкого.
  • Справившись с первым заданием, ребенок получит дозу мотивации продолжать. Так он почувствует, что он справляется.

Помощь в составлении алгоритма

Не нужно выполнять задание за ребенка, но и лишать его помощи совсем тоже неправильно. Рекомендуется составить алгоритм выполнения задания.

Если у чада не получается, то стоит помочь ему, объяснить задачу, и попросить принести тетрадь на проверку.

Но, если ошибок нет, то не просите приносить на проверку, учите чадо ответственности.

Итоги недели

  • Желательно в конце каждой недели подводить итоги, выделять задачи, с которыми ребенок справился, хвалить за то, что разобрался в новых темах. Такой подход будет мотивировать ребенка и повышать его самооценку.
Он будет понимать, что он может со всем справится самостоятельно, а его родители всегда его поддержат.
Как правильно делать с ребенком домашнее задание и нужно ли помогать: советы психолога
  • Также рекомендуется составлять план на следующую неделю, и интересоваться идеями и планами чада. Не стоит думать, что малыш сам должен хотеть делать уроки, ведь ответственность появляется со временем.
Не стоит кричать, упрекать и наказывать, иначе ребенок будет делать уроки исключительно из-за страха.

Это отобьет его интерес к учебе и испортит ваши отношения.

Необходимо давать возможность чаду самостоятельно делать уроки. Не стоит все контролировать и стоять у него над душой.

Так вы воспитаете инфантильного человека, который будет думать, что сам ни с чем не справится.

Нужно давать свободу, но при этом оказывать поддержку, направлять, временами мониторить ситуацию. Нужно дать чаду ощущение, что он может все сам, и что ошибки – это нормально.

Ссылка на первоисточник
образование
Обсудить

Картина дня

наверх