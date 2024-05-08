Безе классическое

Ингредиенты
Яичные белки - 3 шт.
Сахарная пудра - 180 г
Лимонный сок - 1 ч.л.
- 289 кКал
- 1 ч. 40 мин.
- Б: 2.99
- У: 69.41
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Безе, меренга - от французского baiser - поцелуй. Нежный десерт, так любимый многими. Но такой коварный... потому что очень калорийный.
Сегодня готовим обычное, самое простое безе. Все что нужно - запастись терпением, потому как взбивать будем долго и упорно :-) Самое главное для нас - ХОРОШО взбить яичные белки!!!
Я уже писала в одном из рецептов, что белки у меня взбиваются всегда, даже если в них попал желток, даже если яйца комнатной температуры (как сегодня, например), даже если яйца не первой свежести, даже если я не использую соль... даже если сегодня солнечное и лунное затмение :-)
Если вы не уверены в своих силах, то лучше используйте свежайшие яйца, идеально чистую посуду для взбивания, венчик кладите в морозилку и следите, чтобы желток ни в ком случае не попал в белок.
Для приготовления классического безе подготовим продукты по списку.
Если у вас есть кухонная машина - это безусловный плюс! Потому как взбивать белки в крепкую пену - дело долгое... Итак, белки выливаем в чашу. Чуть взобьем. Когда они начнут пузыриться, добавим лимонный сок. Желательно процесс взбивания не прекращать.
Затем, продолжая взбивать, по одной ложке добавляем сахарную пудру. Можно сахар, но смотрите, чтобы крупинки полностью растворились.
На весь процесс вам понадобится минут 15. Белки должны быть взбиты так, как показано на фото. Если вынуть венчик, то будет вот такой "клюв", который отлично держит форму и не опадает.
Собираем смесь - она отлично держит форму, не растекается.
Выкладываем смесь в кулинарный мешок и отсаживаем на противень, застеленный пергаментом. Если нет кулинарного мешка, можно взять обычный пакет, отрезать уголок, наполнить его и отсаживать безе. А можно просто ложкой.
Сушим в разогретой до 90-110 градусов духовке час-полтора. Почему такой разброс температур? Потому что у кого-то и при 90 градусах безе сухое уже через час, а у кого-то, как у меня, например, только при 110 градусах оно сохнет, а не томится часами.
Есть духовка с конвекцией, воспользуйтесь ею.
Никто вам не запрещает открывать дверцу духовки и следить за процессом, можно даже пощупать безешки :-), мы же не бисквит выпекаем :-)
Классическое безе готово. Оно отлично отделается от пергамента, не прилипает. Низ, как видите, не подгоревший. Безе очень нежные.
Видите, уже несколько безешек нет? Это сын и муж "воровали", пока я смотрела в объектив фотокамеры :-)
Наливаем чашечку чая и наслаждаемся.
Приятного чаепития!
Свежие комментарии