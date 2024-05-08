Безе классическое

Безе, меренга - от французского baiser - поцелуй. Нежный десерт, так любимый многими. Но такой коварный... потому что очень калорийный.

Сегодня готовим обычное, самое простое безе. Все что нужно - запастись терпением, потому как взбивать будем долго и упорно :-) Самое главное для нас - ХОРОШО взбить яичные белки!!!

Я уже писала в одном из рецептов, что белки у меня взбиваются всегда, даже если в них попал желток, даже если яйца комнатной температуры (как сегодня, например), даже если яйца не первой свежести, даже если я не использую соль... даже если сегодня солнечное и лунное затмение :-)

Если вы не уверены в своих силах, то лучше используйте свежайшие яйца, идеально чистую посуду для взбивания, венчик кладите в морозилку и следите, чтобы желток ни в ком случае не попал в белок.

Для приготовления классического безе подготовим продукты по списку.

Фото 1

Если у вас есть кухонная машина - это безусловный плюс! Потому как взбивать белки в крепкую пену - дело долгое... Итак, белки выливаем в чашу. Чуть взобьем. Когда они начнут пузыриться, добавим лимонный сок. Желательно процесс взбивания не прекращать.

Фото 2

Затем, продолжая взбивать, по одной ложке добавляем сахарную пудру. Можно сахар, но смотрите, чтобы крупинки полностью растворились.

Фото 3

На весь процесс вам понадобится минут 15. Белки должны быть взбиты так, как показано на фото. Если вынуть венчик, то будет вот такой "клюв", который отлично держит форму и не опадает.

Фото 4

Собираем смесь - она отлично держит форму, не растекается.

Фото 5

Выкладываем смесь в кулинарный мешок и отсаживаем на противень, застеленный пергаментом. Если нет кулинарного мешка, можно взять обычный пакет, отрезать уголок, наполнить его и отсаживать безе. А можно просто ложкой.

Сушим в разогретой до 90-110 градусов духовке час-полтора. Почему такой разброс температур? Потому что у кого-то и при 90 градусах безе сухое уже через час, а у кого-то, как у меня, например, только при 110 градусах оно сохнет, а не томится часами.

Есть духовка с конвекцией, воспользуйтесь ею.

Никто вам не запрещает открывать дверцу духовки и следить за процессом, можно даже пощупать безешки :-), мы же не бисквит выпекаем :-)

Фото 6

Классическое безе готово. Оно отлично отделается от пергамента, не прилипает. Низ, как видите, не подгоревший. Безе очень нежные.

Видите, уже несколько безешек нет? Это сын и муж "воровали", пока я смотрела в объектив фотокамеры :-)

Фото 7

Наливаем чашечку чая и наслаждаемся.

Приятного чаепития!