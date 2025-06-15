Чего нельзя делать папе, который растит девочку

Все, о чем сейчас пойдет речь, относится не только к папам и дочкам, но и к мамам, сыновьям, всем взрослым, которые участвуют во взрослении детей.
Нам, родителям, важно помнить, что дети крайне зависимы от нас.
Поэтому говоря о том, как папе не стоит общаться с дочкой, нужно сказать, что под запретом любые приемы небезопасного взаимодействия:
- Личностная критика — вот ты неряха криворукая.
- Грубости — ты глухая совсем, бананы из ушей вынь.
- Оценки и обидные прогнозы — никто тебя такую замуж не возьмет.
- Обвинения — это ты сама виновата.
- Осуждение — куда ты столько ешь, на свой живот посмотри.
- Обесценивание — какие у тебя могут быть проблемы?
- Сравнения — у других получается, а у тебя нет.
- Чрезмерные требования — а почему не пятерка?
- Манипуляции и угрозы, а также любая критика и шутки по поводу внешности и взросления.
Девочке очень важны папино присутствие, интерес, восхищение, любование, одобрение. И послание: «Ты прекрасна такая, какая есть. Я всегда буду любить тебя, что бы ни случилось. Я рядом. Ты под моей защитой. Твое мнение важно».
Свежие комментарии