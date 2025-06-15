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Чего нельзя делать папе, который растит девочку

Рассказывает Ирина Чеснова – семейный психолог, автор книг для детей и взрослых.
воспитание
Источник: Медиапроекты Mail

Все, о чем сейчас пойдет речь, относится не только к папам и дочкам, но и к мамам, сыновьям, всем взрослым, которые участвуют во взрослении детей. 

Нам, родителям, важно помнить, что дети крайне зависимы от нас.

Без нас они не выживут. Они хотят, чтобы их любили, они хотят нам нравиться и боятся, что их отвергнут. У каждого родителя есть огромная власть над ребенком, и нам важно учиться распоряжаться ею безопасно и использовать для того, чтобы заботиться. Заботиться, а не обижать. 

Поэтому говоря о том, как папе не стоит общаться с дочкой, нужно сказать, что  под запретом любые приемы небезопасного взаимодействия: 

  1.  Личностная критика — вот ты неряха криворукая. 
  2.  Грубости — ты глухая совсем, бананы из ушей вынь.
  3.  Оценки и обидные прогнозы — никто тебя такую замуж не возьмет.
  4.  Обвинения — это ты сама виновата.
  5.  Осуждение — куда ты столько ешь, на свой живот посмотри. 
  6.  Обесценивание — какие у тебя могут быть проблемы? 
  7.  Сравнения — у других получается, а у тебя нет. 
  8.  Чрезмерные требования — а почему не пятерка? 
  9.  Манипуляции и угрозы, а также любая критика и шутки по поводу внешности и взросления. 

Девочке очень важны папино присутствие, интерес, восхищение, любование, одобрение. И послание: «Ты прекрасна такая, какая есть. Я всегда буду любить тебя, что бы ни случилось. Я рядом. Ты под моей защитой. Твое мнение важно».

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воспитание
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