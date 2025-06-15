Чего нельзя делать папе, который растит девочку

Нам, родителям, важно помнить, что дети крайне зависимы от нас.

Без нас они не выживут. Они хотят, чтобы их любили, они хотят нам нравиться и боятся, что их отвергнут. У каждого родителя есть огромная власть над ребенком, и нам важно учиться распоряжаться ею безопасно и использовать для того, чтобы заботиться. Заботиться, а не обижать.