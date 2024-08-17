Казахстан. Размышления русской мамы о будущем.

Многие русские и русскоязычные совершают одну и туже ошибку, и я была в их числе. Мы даем оценку Казахстану и его перспективам исходя из нашего прошлого опыта. Но Казахстан тогда (Советский период, вряд ли тут на сайте есть те, кто застал еще Российскую империю-​)), Казахстан сегодня и Казахстан — завтра — это три совершенно разных страны…

Люди очень часто живут как бы в «капсуле». Определенный круг общения на работе и дома, однотипный набор занятий по хозяйству или той же работе. Привычные маршруты и способы передвижения. Поэтому в рамках такой модели, не все видится или видится не сразу и стоит только чему-​то поменяться, как открывается другая картина.

Например, пенсионеры в большинстве своем одну картину мира видят, люди, имеющие взрослых детей пусть даже студентов — другую. Мне открылся другой Казахстан после рождения ребенка. Хочешь не хочешь. а будешь смотреть на жизнь, если не глазами ребенка, то перспективой для него. И вот наш ребенок пошел в первый класс. Что мы увидели?

В нашем первом классе нет ни одного ребенка — казаха. Есть русские, турки, курды, корейцы, уйгуры, немцы и т.д. Казахов нет… А куда они подевались, если согласно статистике 70% населения Казахстана — казахи? А пошли они учиться в казахские классы — хоть в казахских школах, хоть в смешанных. Фишка сейчас такая в Казахстане, однозначно на Юге и Юго-​Востоке, но и до столицы дошла: если отдаешь ребенка в класс с русским языком обучения, значит, ты носитель рабского мышления. То бишь продолжаешь пресмыкаться перед Колонизаторами. К сожалению, перед таким давлением общества и «моды» может устоят не каждая казахская семья. Вот недавний рассказ семьи и Астаны. Мальчик начальную школу закончил на русском языке, но в семье говорят на казахском и в итоге решили перевести его в 5 классе в казахский класс. Какого ему было учиться первые полгода там — это отдельная история. Скажу только, что родители были в искреннем недоумении, почему их ребенок не понимает учителя, если они дома с рождения говорят с ним на казахском языке!? Я склоняюсь к тому, что проблемой стал «терминологический словарь». Вряд ли его родители знали на казахском языке такие сова как «Числитель» или «Делимое» и так далее в их детстве, и соответственно дома такие слова не употреблялись. А за это время язык жил своей жизнью и в нем эти слова появились. К сожалению, не могу проверить, во всех ли регионах Казахстана эти слова одинаково переводятся… Но это проблема всех развивающихся языков и возможна когда-​нибудь она будет решена. Есть и более творческие подходы. Кто уже закончил начальную школу на казахском языке и столкнулся с некачественным образованием (сплошь и рядом) — отдают с 5 по примерно 7 учебный год в русские классы, а потом за два-​три года до окончания снова в казахские классы.

Ну а что вы хотите, языковая политика предполагает, что к 2030 году студенты могут быть допущены до обучения в магистратуре только после сдачи экзамена по казахскому языку. Хотелось бы пожелать только, чтобы к тому времени страна смогла подготовить такое количество преподавательских кадров, которые бы смогли обучать не только на бакалавриате по всем специальностям, начиная от лингвистических и медицинских и заканчивая техническими и естественными специальностями, но и обучать тому же более углубленно в магистратуре. А еще, что гораздо важнее — сумели перевести весь тот учебный фонд литературы, в том числе первоисточники, который каждому студенту рекомендуют для самостоятельного ознакомления после каждой лекции/новой темы.

Но даже если без учета вышестоящей проблемы какого это, когда в стране одна — (большая) часть граждан — обучается на казахском языке, а другая — меньшая часть на русском. Сам факт, что мой ребенок живет в Казахстане, но не сидит за одной партой или в одном классе с казахом, меня тревожит. Что это означает для будущего страны? Эти дети растут параллельно, но почти не пересекаются, не соприкасаются друг с другом! Они даже друг друга не знают по именам!. Растут два разных поколения людей, которым в головы вкладывают разные картины мира. Что это, если не закладки для будущих конфликтов?

С 2023 года были внесены изменения в части изучения языков. В классах с русским языком обучения — дети начинают изучать государственный (казахский) язык с первого класса. Дети с казахским языком обучения начинают изучать русский язык как иностранный со второго класса. При этом из разговора с руссоведом в казахской школе следует, что интереса к изучению русского языка она у детей не наблюдает. Может виной всему, что современные дети вообще мало, что хотят изучать, а может просто не видят в этом больше необходимости. И это их право. Но это же означает, что снижается прослойка людей, владеющих русским языком в Казахстане. А язык – это отражение мышления, как мы знаем, и изучая другой язык и мышление наше меняется. А дети, родившиеся в независимом Казахстане и не изучающие русский язык — насколько они похожи по менталитету на тех казахов, с кем например, мне довелось учиться в школе? Это просто уже другие люди! Они или не знают, как например, в стране появились русские и другие национальности или их научили уже другой точке зрения.

Если взять проанализировать учебник по обучению грамоте (русского языка) за авторством Аймагамбетовой М.М., Богатырёвой Е.В., Бучиной Р.А., Регель Н.В., Трухановой О.И. (Ссылка на учебник на сайте электронного правительства и в издательстве:

https://www.gov.kz/memleket/en...

https://almatykitap.kz/catalog...

то можно обнаружить, что содержание учебника это по сути краткий и упрощенный обзор о культуре, традициях, быте, сказаниях и легендах казахского народа.

Учебник начинается со знакомства с Абаем Кунанбаевым – казахским поэтом и мыслителем, по сути основателем современного казахского языка. На каждой второй страничке слово Казахстан и казахский/-ая/-ое. Имена героев почти все казахские с небольшими вкраплениями русских или иностранных имен. В качестве рассказов, стихов, сказок и небылиц взяты работы казахстанских авторов и только лишь на каждом 4-5 уроке за основу берутся русские народные сказки или рассказы и стихи великих русских поэтов и писателей как Пушкин, Толстой и другие. По частоте, они лишь немного превосходят материалы, основанные на зарубежных авторах.

Многие заимствованные слова, например, «джигит» пишутся уже по-​казахски как «жигит», географические топонимы тоже пишутся в учебнике по правилам казахского, а не русского языка, например «Балкаш».

На полном серьезе в рамках урока по обучению грамоте (русского языка) дети делают звуковой анализ слов «бауырсак. кауырдак»? Зачем это, если предметом изучения является русский язык? Я это воспринимаю как размытие понятия русского языка, стирание границ между двумя языками, подмену одного другим. То есть по сути, дети учат и не русский язык даже. На его базе идет внедрение культурного кода другого народа! А русскоговорящие юные граждане стремительно теряют в качестве русского языка и наблюдается очень частая картина, когда выезжающие на ПМЖ в Россию дети не тянут обучение в российских школах в первую очередь по русскому языку!

Не очень веселая картина просматривается с получением средне-​специального и высшего образования. В районных центрах уже сложно получить обучение по многим специальностям на русском языке. Либо нет отделений с обучением на русском языке либо идет смешение, когда например преподавание английского языка идет на русском языке, а преподавание турецкого языка проводят на казахском языке, объединив с казахской группой. Так у нас готовят учителей английского и турецкого языков для школ с русским языком обучения.

Сразу вспомнилось, как один камрад с АШ (привет ксенонским байкам:-) очень советовал смотреть, что происходит в системе образования, чтобы понять, какая языковая политика проводится в стране.

Еще одна типичная картина, которую я наблюдаю на улицах нашего населенного пункта. Казахские дети наших соседей, воспитанные в уважении к старшему поколению, всегда здороваются с нами – взрослыми соседями. Но в упор не видят наших детей. И такая же картина наоборот. На улицах в большинстве своем играют отдельно казахские дети и отдельно другие дети.

Многие считают, что если сейчас массово заходит российский бизнес, то возрастет снова потребность в русском языке и его ценность снова начнет расти. Но, во-​первых, как понимать, если президент на встрече с представителями населения в Петропавловске сначала говорит, что разговаривайте на том языке, на каком Вам удобно. А через несколько дней на заседании Ассамблеи народов Казахстана кидает спич, что он уверен в том, что скоро казахский язык станет языком межнационального общения. Как вы думаете, сколько лет снова потребуется для того, чтобы выросла достаточная прослойка населения, для которой русский язык снова станет ценностью? Для этого как минимум потребуется, чтобы российский бизнес обеспечил рабочими местами хотя бы каждого 5 гражданина Казахстана и как минимум те же 30 лет.

Сейчас по статистике (если Вики не лжет) в Казахстане проживает 15% русскоязычного населения. Из них 55% — это уже пенсионеры… При этом отток русскоговорящей молодежи просто колоссальный. С одной из наших трех школ после девятого класса выбыло 16 человек. Основание – переезд на ПМЖ в РФ.

И еще есть такая особенность – в больших городах как Алматы, Астана, Караганда и несколько других пока еще сохраняется высокая концентрация русскоговорящих, культурных и образованных людей. Туда стекаются лучшие кадры, поэтому проблематика не так бросается в глаза. Поезжайте за 100 км от городов и там сосем другая картина. А если к этому добавить, что в областях уже и таджиков немерено живет, и вспомнить, кто поставил зимой 22 года Алмату на колени, то оптимизма лично у меня сильно поубавилось…

В общем, это еще неполный набросок наблюдений только этого года. Но даже этого мне достаточно, чтобы осознать – сегодняшний Казахстан – это уже совсем другая страна, населенная людьми с уже другими представлениями о жизни, ценностями и мечтами. И при всем моем уважении к моим одноклассникам, учителям, соседям — их дети и внуки, и тем более вновь прибывшие граждане Казахстана – кандасы– это уже совсем другие люди.

А каким будет Казахстан, когда все вышеописанное раскрутиться на полную мощь и начнет приносить свои плоды?

Источник: https://www.russiapost.su/arch...

