Рулет за 5 минут

 Ингредиенты:
 
1 банка сгущенки
1 яйцо
1 стакан муки
0,5 ч. ложки соды
 
Приготовление:
 
1. Все ингредиенты смешайте. 
2. Тесто вылейте на прямоугольный противень, застеленный бумагой для выпечки.
  3. Выпекать 5-7 минут в разогретой духовке.
 
Начинка - любой крем, джем, шоколадно-ореховая паста.
 
 
