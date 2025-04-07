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Миндальная халва

Миндальная халва по этому рецепту получается очень вкусной. Структура халвы достаточно мягкая, сама халва сладкая с ярким миндальным вкусом. Для усиления вкуса можно добавить ванилин на кончике ножа в процессе приготовления.

Ингредиенты

Миндаль - 300 г

Сахар - 150 г

Вода - 150 мл

Мука пшеничная - 80 г

Масло сливочное - 80 г

  • 448 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 8.36
  • Ж: 31.59
  • У: 34.04

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Все ингредиенты для миндальной халвы соберите по списку.

 

Фото 1

 

 

В удобную миску выложите все орехи и залейте кипятком на 15 минут.

 

Фото 2

 

 

Затем очистите орехи от шкурки.

 

Фото 3

 

 

Все очищенные орехи выложите в форму и отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. После чего охладите их.

 

Фото 4

 

 

В кастрюлю залейте воду, добавьте сахар, поставьте на небольшой огонь.

 

Фото 5

 

 

С момента закипания варите сироп 5-7 минут.

 

Фото 6

 

 

Миндаль выложите в чашу блендера.

 

Фото 7

 

 

Включите устройство на 2-3 минуты.

 

Фото 8

 

 

В сковороде на небольшом огне растопите сливочное масло и выложите муку, обжаривайте, помешивая, все 2-3 минуты.

 

Фото 9

 

 

Затем добавьте измельченный миндаль, перемешайте все, залейте сахарный сироп. Помешивая постоянно лопаткой, томите на небольшом огне ореховую массу в течение примерно 10 минут.

 

Фото 10

 

 

Затем эту ореховую массу выложите в силиконовую форму (или другую для вас удобную форму), отправьте в холодильник на ночь застывать.

 

Фото 11

 

 

Затем извлеките из формы миндальную халву и подавайте к столу. Приятного аппетита!

 

Фото 12

 

 

Миндальная халва, рецепт с фото
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