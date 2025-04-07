Миндальная халва

Ингредиенты
Миндаль - 300 г
Сахар - 150 г
Вода - 150 мл
Мука пшеничная - 80 г
Масло сливочное - 80 г
- 448 кКал
- 1 ч.
- Б: 8.36
- Ж: 31.59
- У: 34.04
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Все ингредиенты для миндальной халвы соберите по списку.
В удобную миску выложите все орехи и залейте кипятком на 15 минут.
Затем очистите орехи от шкурки.
Все очищенные орехи выложите в форму и отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. После чего охладите их.
В кастрюлю залейте воду, добавьте сахар, поставьте на небольшой огонь.
С момента закипания варите сироп 5-7 минут.
Миндаль выложите в чашу блендера.
Включите устройство на 2-3 минуты.
В сковороде на небольшом огне растопите сливочное масло и выложите муку, обжаривайте, помешивая, все 2-3 минуты.
Затем добавьте измельченный миндаль, перемешайте все, залейте сахарный сироп. Помешивая постоянно лопаткой, томите на небольшом огне ореховую массу в течение примерно 10 минут.
Затем эту ореховую массу выложите в силиконовую форму (или другую для вас удобную форму), отправьте в холодильник на ночь застывать.
Затем извлеките из формы миндальную халву и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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