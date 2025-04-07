Миндальная халва

Все ингредиенты для миндальной халвы соберите по списку.

Фото 1

В удобную миску выложите все орехи и залейте кипятком на 15 минут.

Фото 2

Затем очистите орехи от шкурки.

Фото 3

Все очищенные орехи выложите в форму и отправьте в уже разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. После чего охладите их.

Фото 4

В кастрюлю залейте воду, добавьте сахар, поставьте на небольшой огонь.

Фото 5

С момента закипания варите сироп 5-7 минут.

Фото 6

Миндаль выложите в чашу блендера.

Фото 7

Включите устройство на 2-3 минуты.

Фото 8

В сковороде на небольшом огне растопите сливочное масло и выложите муку, обжаривайте, помешивая, все 2-3 минуты.

Фото 9

Затем добавьте измельченный миндаль, перемешайте все, залейте сахарный сироп. Помешивая постоянно лопаткой, томите на небольшом огне ореховую массу в течение примерно 10 минут.

Фото 10

Затем эту ореховую массу выложите в силиконовую форму (или другую для вас удобную форму), отправьте в холодильник на ночь застывать.

Фото 11

Затем извлеките из формы миндальную халву и подавайте к столу. Приятного аппетита!