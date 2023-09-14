В школу без слез

«Первый раз в первый класс» - серьезное испытание для детей и их родителей. Как начать учебу в школе без стрессов?

«Первый раз в первый класс» - серьезное испытание для детей и их родителей. Как начать учебу в школе без стрессов? Мыслите позитивно. Начало школьной жизни — не только начало нового сложного этапа в жизни ребенка, но и повод для радости и приятных хлопот. Расскажите малышу про школу. Вспомните интересные и смешные случаи из своей собственной жизни, опыта близких родственников или знакомых детей постарше. «Худшее, что могут сделать родители, это делиться своими страхами и опасениями с ребенком. Родители должны высказываться о школе только в позитивном ключе, чтобы не напугать ребенка, не повышать его тревожность. Родитель - гарант безопасности для ребенка. Поэтому он не должен ничего бояться, в том числе и школы», — объясняет сотрудник психотерапевтической группы Клиники института питания РАМН Юлия Моргунова. Отправляйтесь за «школьным приданым» вместе с малышом. Это позволит ему почувствовать важность грядущего мероприятие и значимости своей роли в нем. Позвольте ему самому выбрать расцветку ранца, тетрадки, обложки для книг. Подберите красивый яркий пенал и ручки. Дома соберите и разберите с будущим первоклашкой портфель, позвольте ему «испортить» одну тетрадку, пробуя писать в ней знакомые буквы. Примерьте школьный костюм и обувь. Заранее проверьте, умеет ли ваш малыш самостоятельно обуваться и одеваться, причесываться, пользоваться умывальником и общим туалетом в новом месте. Сможет ли он сам собрать после урока свой портфель и ничего не забыть? Лучше подтянуть проблемные места заранее. «Составьте ему мини-расписание дел на день, режим-распорядок дня. Это самый эффективный способ сделать переход от каникул к учебе максимально безболезненным», - советует Моргунова. Поощряйте у малыша желание узнавать что-то новое самостоятельно, обобщать информацию, делать выводы. За несколько месяцев до школы начните побольше читать вместе с ребенком вместе, пересказывать содержание прочитанного, придумывать альтернативные версии сюжета, описывать личности персонажей. Уделяйте побольше времени занятиям, которые требуют усидчивости — рисованию, лепке, конструкторам, шитью и вязанию. Учите малыша доделывать свою работу до конца. Это очень пригодится в школе. Дети, которые не ходили в детский сад, не всегда приучены вставать рано. Начните приучать будущего первоклассника к режиму заранее. Постепенно сдвигайте время подъема и отхода ко сну, исключив за час-полтора до него подвижные игры и просмотр телевизора. Причем, пока ребенок не приспособится, такой режим стоит соблюдать даже в выходные и праздники. Не всегда бывшие детсадовцы идут в школу вместе. Возможно, в классе ребенок окажется в совсем новой компании. Постарайтесь заранее познакомиться с семьями одноклассников. Особенно тех, что живут по соседству. Пара совместных прогулок или пикников позволят малышам познакомиться, и они уже не будут чувствовать себя в одинокими в школе. «Если лето у ребенка прошло бурно, было много общения, друзей, он легче пойдет в школу, так как не будет бояться новых знакомств, и умеет уже это делать», - рассказывает Моргунова. Заранее погуляйте с ребенком по школе и вокруг нее. Покажите малышу, как найти его класс, туалет, столовую. Выясните, куда ведут лестницы, и как работает гардероб. Договоритесь, где и во сколько вы будете встречать малыша. Если будущий школьник хорошо изучит «школьную топографию», первые учебные дни пройдут для него гораздо комфортнее. Познакомьте малыша и его первого учителя заранее. Дайте возможность ребенку привыкнуть к педагогу, поговорить с ним, задать традиционные «почему». Тогда первого сентября в школе первоклашка увидит знакомое лицо и ему будет проще адаптироваться к требованиям учителя. Не предъявляйте к малышу слишком завышенные требования. Если первые оценки далеко не пятерки, не надо показывать школьнику, как вы в нем разочаровались. Ребенку и самому сейчас нелегко, и ему требуются не упреки, а помощь и поддержка родителей. «Не ждите , что ребенок каждый день будет ходить в школу и возвращаться домой с улыбкой на лице. Будьте готовы к соплям, слезам, капризам. Ваша родительская любовь будет лучшей помощью», - напоминает Моргунова. Побольше проводите времени с малышом — ведь освоение таких новых навыков, как чтение и письмо — такая же тренировка, как катание на велосипеде или роликах. Понаблюдайте за ребенком: возможно, причина школьных неудач не в способностях малыша, а в стиле преподавания.