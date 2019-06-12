Причин терпимого отношения к травле несколько:

· Страхи и комплексы. Часто родители сами провоцируют появление таких отклонений. Пытаясь привить малышу хорошие манеры и щедрость, они внушают ребенку мысль, что он обязан поступаться собственными принципами в угоду другим.

· Слабая нервная система. Проблемы со здоровьем могут пробудить в малютке боязнь за свою безопасность и нежелание давать отпор провокатору.

· Излишняя опека. Родители частенько решают все проблемы за ребенка, не давая тем самым преодолевать трудности в общении с одногодками.

Как научить малыша постоять за себя. 5 действенных способов

1. Разобраться в ситуации. Учите своего карапуза, перед тем как дать отпор, разобраться в причине ссоры. Если ребенка толкнули случайно или он чего-то не понял, то не следует сразу бросаться на обидчика с кулаками. Иногда дети склонны преувеличивать степень вины противника. Однако донесите до ребёнка, что никто не имеет права его дразнить и обижать.

2. Не обращать внимания на мелкие провокации. Поясните малышу, что если он станет болезненно реагировать на дразнилки, то над ним станут надсмехаться еще сильнее. Идеальным вариантом будет просто не реагировать на это.

Скоро хулиганам надоест отсутствие реакции с его стороны, и они перестанут приставать.

3. Развивать самокритичность. Научите осознавать степень собственной вины в определенной ситуации. Донесите до крохи, что если он виноват, необходимо нести ответственность за свои ошибки и уметь признавать их.

4. Не проявлять страх. Даже самую сложную ситуацию можно решить мирным путем. Учите ребенка не выказывать собственный страх, разговаривать с нападающими спокойно и убедительно. Для собственного спокойствия разучите с деткой несколько приемов, которые не слишком опасны для окружающих.

5. Искать друзей. Легче всего отыскать товарищей в кружках и секциях, которые посещает ребенок. Когда есть хорошие друзья и сплоченная компания, никакие обидчики не страшны. Наличие верных друзей делает ребенка спокойнее и увереннее в себе. Такие личности редко страдают от нападения провокаторов.

Не спешите бежать в школу с разбирательствами, если школьник пожаловался на то, что его обижают одноклассники. Такими действиями вы можете спровоцировать новый виток агрессии в его сторону.Виновных учитель накажет, а к вашему ребенку навсегда приклеится обидное прозвище «ябеда» или «слабак».