Почему ребенок не хочет в школу и что с этим делать: советы психолога

Уменьшить нагрузки. Нежелание идти в школу – наименьшее из того, как может сказываться хроническое переутомление. В младших классах всего один кружок и пара часов спорта в неделю – это уже предельная занятость, а в период бурного подросткового роста не по плечу могут стать даже привычные нагрузки. Позволяйте ребенку бросать кружки и «задвигать» какие-то занятия, не жертвуя ради них силами и, тем более, сном.

Наладить режим. Проблем с учебой (и не только с ней) станет меньше, если ребенок будет достаточно отдыхать – далеко не все дети сегодня могут этим похвастаться. Сразу после школы ребенку нужен хотя бы час для прогулки, а после обеда – для бесконтрольного ничегонеделания. Уроки лучше отложить на вечер; подъем интеллектуальной активности у детей начинается с 18 часов, и занятия пройдут легче.

Оптимизировать выполнение уроков. Часто камнем преткновения становится не столько школа, сколько домашние задания. Чтобы облегчить эти тяготы, научите ребенка структурировать свое время. Для начала нужно расставить приоритеты: определить, какие из уроков самые важные и сложные, и ими надо заняться в первую очередь; по каким достаточно «пробежаться», а какие можно пропустить вовсе.

Затем – распределить время, учитывая возможности возраста (делать все задания скопом утомительно и неэффективно). Дети 2–5-го классов способны концентрировать внимание на уроках около 20 минут, в средней школе – 45 минут, старшеклассники (по идее) – до полутора часов. После чего ребенку обязательно нужен перерыв, причем активный: подвигаться, помахать руками, поприседать, потанцевать.