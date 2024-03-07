Ёжики из индейки с рисом на сковороде

Для приготовления ёжиков из индейки с рисом на сковороде, соберите все продукты по списку. Мясо индейки можно взять любое. У меня - филе бедра. Рис берите длиннозерный - он меньше разваривается.

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Мясо индейки прокрутите в мясорубке. Добавьте к фаршу яйцо.

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Следом отправьте сырой рис. По вкусу можно добавить соль и специи.

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Все составляющие смешайте. Отбейте массу о дно чаши. Фарш станет плотнее. Благодаря этому готовые изделия не будут разваливаться при приготовлении.

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На сковороду налейте растительное масло. Руками слепите шарики и выложите в сковороду.

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Обжарьте их со всех сторон. Затем добавьте мелко нарезанный лук. Обжарьте лук 1-2 минуты до появления характерного аромата.

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Добавьте в сковороду горячую воду на половину мясных шариков. Под крышкой доведите до кипения. Тушите на малом огне 15-20 минут. Рис будет впитывать в себя воду и увеличиваться в размере. Если воды станет мало, а рисинки еще твердые, то можно добавить еще немного.

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В отдельной миске размешайте сметану в небольшом количестве воды и перелейте в сковороду.

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Прогрейте мясные ёжики в сметанном соусе 2-3 минуты. Переворачивайте их, чтобы они покрылись соусом со всех сторон

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Ёжики из индейки с рисом готовы!

Приятного аппетита!

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