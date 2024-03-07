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Ёжики из индейки с рисом на сковороде

Ёжики - это разновидность тефтелей. Отличие лишь в том, что в них рис добавляется в сыром виде. Получается вкусное и сытное блюдо для всей семьи.

Ингредиенты

Мясо индейки - 650 г

Рис сырой - 150 г

Яйцо - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Сметана - 2-3 ст. л.

Вода - 0,5 л

Растительное масло - 20 г

Соль, специи - по вкусу

  • 95 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 9.63
  • Ж: 2.44
  • У: 8.53

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления ёжиков из индейки с рисом на сковороде, соберите все продукты по списку. Мясо индейки можно взять любое. У меня - филе бедра. Рис берите длиннозерный - он меньше разваривается.

Фото 1

Мясо индейки прокрутите в мясорубке. Добавьте к фаршу яйцо.

Фото 2

Следом отправьте сырой рис. По вкусу можно добавить соль и специи.

Фото 3

Все составляющие смешайте. Отбейте массу о дно чаши. Фарш станет плотнее. Благодаря этому готовые изделия не будут разваливаться при приготовлении.

Фото 4

На сковороду налейте растительное масло. Руками слепите шарики и выложите в сковороду.

Фото 5

Обжарьте их со всех сторон. Затем добавьте мелко нарезанный лук. Обжарьте лук 1-2 минуты до появления характерного аромата.

Фото 6

Добавьте в сковороду горячую воду на половину мясных шариков. Под крышкой доведите до кипения. Тушите на малом огне 15-20 минут. Рис будет впитывать в себя воду и увеличиваться в размере. Если воды станет мало, а рисинки еще твердые, то можно добавить еще немного.

Фото 7

В отдельной миске размешайте сметану в небольшом количестве воды и перелейте в сковороду.

Фото 8

Прогрейте мясные ёжики в сметанном соусе 2-3 минуты. Переворачивайте их, чтобы они покрылись соусом со всех сторон

Фото 9

Ёжики из индейки с рисом готовы!

Приятного аппетита!

Фото 10
Фото 11
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