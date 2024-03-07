Ёжики из индейки с рисом на сковороде

Ингредиенты
Мясо индейки - 650 г
Рис сырой - 150 г
Яйцо - 1 шт.
Лук - 1 шт.
Сметана - 2-3 ст. л.
Вода - 0,5 л
Растительное масло - 20 г
Соль, специи - по вкусу
- 95 кКал
- 45 мин.
- Б: 9.63
- Ж: 2.44
- У: 8.53
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления ёжиков из индейки с рисом на сковороде, соберите все продукты по списку. Мясо индейки можно взять любое. У меня - филе бедра. Рис берите длиннозерный - он меньше разваривается.
Мясо индейки прокрутите в мясорубке. Добавьте к фаршу яйцо.
Следом отправьте сырой рис. По вкусу можно добавить соль и специи.
Все составляющие смешайте. Отбейте массу о дно чаши. Фарш станет плотнее. Благодаря этому готовые изделия не будут разваливаться при приготовлении.
На сковороду налейте растительное масло. Руками слепите шарики и выложите в сковороду.
Обжарьте их со всех сторон. Затем добавьте мелко нарезанный лук. Обжарьте лук 1-2 минуты до появления характерного аромата.
Добавьте в сковороду горячую воду на половину мясных шариков. Под крышкой доведите до кипения. Тушите на малом огне 15-20 минут. Рис будет впитывать в себя воду и увеличиваться в размере. Если воды станет мало, а рисинки еще твердые, то можно добавить еще немного.
В отдельной миске размешайте сметану в небольшом количестве воды и перелейте в сковороду.
Прогрейте мясные ёжики в сметанном соусе 2-3 минуты. Переворачивайте их, чтобы они покрылись соусом со всех сторон
Ёжики из индейки с рисом готовы!
Приятного аппетита!
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