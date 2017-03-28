Как убедить малыша трёх с половиной лет прислушиваться к мнению окружающих? Очень настырный ребёнок, делает только так, как хочет сам.

Ответ эксперта

Отвечает педагог арт-терапевт, член правления Российского дет­ского фонда Татьяна Шишова:

– Упрямство – это особенность характера, а пытаться в корне переделать характер – значит его ломать. Но и поощрять настырность – не выход. Именно в возрасте 3,5–4 лет дети, как правило, решают вопрос, кто в семье главный, и, если взрослые во всём идут у них на поводу, у детей возникает иллюзия главенства. В результате капризы и истерики становятся для ребёнка привычным способом воздействия на ситуацию, а это препятствует нормальному взрослению и чревато множеством неприятностей.

Упрямому ребёнку обязательно нужно выставлять границы, но эти границы не должны быть слишком узкими. Малыш стремится многое сделать по-своему? Пусть делает, если это не вредно и не опасно. Но пусть и учится исправлять свои ошибки сам (разумеется, с помощью и подсказкой взрослых).

В воспитании таких детей особенно чётко следует придерживаться «принципа естественных последствий»: разлил воду – пусть вытирает, испачкал что-то – пусть постирает… И конечно, надо учить ребёнка договариваться, понимая при этом, что это не такая уж и лёгкая воспитательная задача, а значит, следует набраться терпения и самому не пасовать перед трудностями.