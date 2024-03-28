10 фраз, которые нужно говорить девочке, чтобы она выросла счастливой

И это, и другие послания родители не просто говорят. Они так чувствуют. И показывают – проводят время, играют, интересуются тем, что девочке важно, утешают, когда больно и страшно. И любуются! Вы бы знали, сколько выросших девочек на приеме у психолога тоскуют по любованию, которого так не хватило. «Если бы я мог(-ла) выбрать любого ребенка на планете, я бы все равно выбрал(-а) тебя». Закройте глаза и представьте, каково это – ощущать, что ты – радость, а не обуза, что твое место на земле – только твое. И как это наполняет изнутри.