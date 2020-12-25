Зачем убивают русскую школу?

Тупой и ещё тупее

В 1970-е годы стало очевидно, что позднекапиталистическое общество (как и социалистическое) сложнее существующей системы управления. Любая такая управляющая система (подсистема) должна быть сложнее управляемого объекта, иначе катастрофы не избежать. Тысячелетиями элита была по культурно-образовательному, организационному и научно-техническому уровням намного выше низов. Однако последние двести лет (и особенно в XX веке) ситуация стала меняться. Экономический, научно-технический и образовательный прогресс постоянно повышали социально-политическую и образовательную компетентность общества. В какой-то момент эта грамотность низов стала угрожать позициям верхов, их статусу, власти и, соответственно, их собственности.

Эпоха неоварварства

«…Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца. А сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

Курс на регресс образования

«Чем лучше образование, тем быстрее совершится революция и уничтожит тех, кто ввел эту систему образования. Поэтому у власти срабатывает инстинкт самосохранения, она вводит пониженный уровень образования».

Нужно было срочно что-то делать. Либо самим верхам резко повысить свой порог нравственности, либо «опустить» (раскультурить) массы до безопасной образовательной отметки. Очевидно, что западные элиты сделали ставку на упрощение и деградацию народных масс.Ведь чтобы сравнительно тупые представители элиты могли управлять, массы должны стать ещё тупее. Выбранный верхушкой подход был прост: «тупой и ещё тупее».При этом культурно-образовательный уровень самих представителей верхов также сильно просел.К примеру, мы последние десятилетия наблюдаем серьёзную деградацию управленческой элиты, особенно на Западе. Нынешние управленцы – безликие, серые, часто откровенно глупые. Никаких новых Черчиллей, Рузвельтов и де Голлей.Эта же схема (примитивизации населения) была реализована в большей части мира, подвластной управленческим импульсам с Запада. Исключением стали только некоторые страны Азии, где сохранили свои традиции и использовали наработки советской школы (к примеру, Китай).Разрушение системы образования шло параллельно с культурной, психической и физической деградацией масс. В частности, для этого использовали проект «секс, наркотики и рок». Сексуальная революция, наркотики и упадочная музыка (которая постоянно упрощалась вплоть до нынешней попсы и рэпа) привели к разрушению традиционных ценностей и семьи, к росту болезней.Духовный, культурный и физический уровень народонаселения серьёзно опустился.К рубежу XX–XXI веков началась инволюция, деградация всего человечества. Причём развивалось всё весьма стремительно.Планету стали наполнять толпы новых варваров.Упрощение образования, искусства и культуры привело к выхолащиванию созидательного, творческого начала человека, к подмене созидания дрессурой (система тестов). Также разрушению подверглась возможность системного анализа, критического мышления.Сначала это произошло на Западе, затем (после развала СССР) на постсоветском пространстве и в России.Так, раньше на концертах сатирика, писателя Михаила Задорнова смеялись над «тупыми американцами». Которые считали, что именно они победили Наполеона и Гитлера. Но прошло сравнительно немного времени, и мы видим, что такими же тупыми становятся новые поколения граждан России.Первыми на дно опустили образование в Малой России (Украине), где была проведена «украинизация» сознания. Теперь «истинные украинцы» верят, что Олег Вещий и Ярослав Мудрый – это «укры», а Украинские фронты (якобы состоявшие из украинцев) «освободили Европу».Ныне примерно такая же ситуация и в России. Творческие кружки, дворцы культуры, шахматы и математику заменили на сети Макдоналдсов и развлекательно-торговые центры. А также на цифровую паутину, которая день и ночь развлекает детей и молодежь. Современные дети сегодня хорошо знают, кто такие Человек-паук и Бэтмен. Но, увы, для них уже неведомо (загадка), кто такие Перун, Святогор, Александр Ярославич, Рокоссовский, Александр Матросов и Иван Кожедуб.Дальше будет ещё хуже. Когда остатки советской систему образования умрут вместе с последними учителями старой школы.Наступает эпоха полной цифровизации школы. Эта цифровизация решит сразу несколько важных задач, которые стоят перед глобальной элитой. Будет окончательно сформирована система контроля над людьми (включая социальный рейтинг каждого). С разрушением среднего класса будут сформированы новые слои бедных и богатых. Завершена задача упрощения (примитивизации/деградации) школы. Новым рабам будет достаточно уметь лишь кое-как читать и выполнять указания цифровых приспособлений (гаджетов).Исходя из этих целей, и уничтожалась классическая русская (советская) школа в России.Так, международные структуры (к примеру, Всемирный банк и МВФ) ещё в 1990-е годы поставили перед российским правительством задачи «переходного» периода, которые вели к разрушению русской системы образования. Без выполнения этих условий Москве закрывали кредитную линию, доступ к мировой финансовой системе.В итоге в РФ были закрыты десятки педагогических институтов, тысячи дошкольных учреждений, разгромлена система профессионально-технического образования (основа самостоятельного народного хозяйства). Учебные заведения творческой направленности при министре образования (при А. Фурсенко) оказались на грани уничтожения.Лучшее в мире творческое образования было разгромлено. Фурсенко в 2007 году посчитал, чтоШколы остались без денег, оборудования и учителей. Наступило время жесткого кадрового голода. Элитой были введены губительные федеральные образовательные стандарты, которые нанесли удар по единому образовательному пространству, раздробили систему.Началась эпоха слияния, укрупнения и псевдооптимизации. И эра закрытия теперь уже экономически неэффективных (ненужных) школ. Если к 1994 году в стране было свыше 68,8 тысяч школ, то теперь у нас уже осталось не более 40 тысяч обучающих заведений.Убийственной оптимизации также подвергли и российское высшее образование России, ликвидировали половину военных училищ. Череда слияний, укрупнений институтов, университетов и училищ нанесла мощный удар по системе образования. Разрушила сложившиеся научные и преподавательские коллективы.Классическое российское вузовское образование раздробили на балакавриат и магистратуру. В результате чего абсолютное большинство молодежи в России превратилось сегодня в обладателей корочек о неполном, по сути, высшем образовании.Именно для этого Минобразование и протащило к нам западную Болонскую систему и ЕГЭ, практически ликвидируя тем самым качество и статус классического русского образования.Теперь же на кону – атакующий дистант и циничная цифра. Они сейчас окончательно добьют бесплатную, массовую и классическую школу для народа.Школу попытались урезать до места, где ученик получит набор минимальных знаний (желательно коммерческого характера). Школа подверглась бюрократизации.Учителей, родителей и школьников разделили различными барьерами. Учителя и преподаватели вынуждены были заполнять огромное количество ненужных документов, справок, отчётов. Это был сильный удар по образовательно-воспитательной работе.Министры образования Фурсенко и Ливанов так хорошо «поработали» над русской школой, что, в сущности, выполнили гитлеровскую программу, в которой русским достаточно было уметь считать до 100, читать, знать правила дорожного движения, петь, танцевать и представлять, где находится столица Рейха.В принципе, Владимир Жириновский, которому позволено резать правду-матку, в 2012 году во время обсуждения законопроекта «Об образовании в РФ», честно признался:В этом же духе не раз высказывался и Г. Греф.Ещё в 2016 году был принят проект «Современная цифровая образовательная среда». В её рамках учитель теряет традиционные функции, становится куратором «стада» обезличенных учеников, презентующих в картинках-слайдах свои цифровые умения (кое-как читать и считать хотя бы до 100).Для полного подчинения учителей вводится новая форма аттестации – единые федеральные оценочные материалы (аналог ЕГЭ для учителей).К 2025–2030 гг. планируется полный переход к цифровой школе. Во главе этих преобразований – прозападная Высшая школа экономики, Московская школа управления, фонд «Сколково» и Агентство стратегических инициатив под руководством Грефа. По сути, они представляют финансовый бизнес, тесно связанный с мировой финансовой олигархией. Плюс реализуются интересы мировых цифровых корпораций.В итоге, такие люди как Фурсенко, Ливанов и Греф формируют (соответствующую запросу мировых элит) систему псевдообразования для масс, которая навсегда закрепит за Россией статус полуколониальной периферии Запада и Востока.На Западе такой подход к образованию в РФ (курс на понижение качества и регресс), естественно, вполне устраивает. Так как он навсегда вычёркивает Россию и русских из авангардаи выталкивает русскую цивилизацию на обочину мира.У общества потребителей (рабов), которые ничего не могут и не должны создавать, нет шансов противостоять «законодателям цифровой моды». Поэтому все последние «реформы» образования в РФ – это удар по нашему будущему и по нашей независимости. Это попытка сменить наш национальный код и вектор развития русской цивилизации.Налицо не что иное, как образовательная (информационно-культурная) война против русского народа и против России.И эта война сегодня ведется внутри нашей страны. Через (по сути) стерилизацию и оскопление русской начальной, средней и высшей школы. С целью уничтожения в русских прогрессивного духа Ивана Грозного и Суворова, Ломоносова и Пушкина, Толстого и Королёва.Согласимся ли мы превратиться в обезличенных безграмотных рабов нового цифрового мирового порядка?