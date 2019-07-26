Почему наказание - это устаревший метод воспитания?

Есть случаи, когда в воспитание малыша, родители используют не совсем нормальные методы. Не стоить забывать о том, что плохие методы не к чему хорошему не приведут. Если вернуться назад в прошлое, то можно заметить, что до добра такие цели воспитания не доведут.

Итак чего не стоить делать в воспитание ребенка:

1)Бить его(если тока можно шлепнуть по попе);

2)Высмеивать;

3)Унижать;

4)Игнорировать;

5)Дразнить;

Такие методы не приведут к хорошему воспитанию.

Стоит не много разобраться почему эти методы мягко сказано не подходят?

Если родители занимаются рукоприкладством, пускай даже не сильным, то у ребенка в голове отложится, что проблемы можно решить с помощью кулака. И поэтому в дальнейшем малыш будет решать свои проблемы с помощью драки.

Будет только хуже.Очень давно это были методы воспитания, но времена изменились, и теперь это не методы для воспитания. Сначала кажется, что метод "бить" действует. Но на самом деле, метод кратковременный и его действие происходит только тогда, когда один из родителей рядом.

Дети все запоминают. Сначала родители бьют, потом в школе унижают, далее начальник, коллеги и вторая половинка. Тем самым ребенок не будет приспособленным к жизни. Исходя из всего можно сделать вывод: Детей лучше не бить, чтобы из них не выросли либо слюнтяй, либо хулиган.

Поэтому данный метод слишком агрессивен и особо эффекта от него не будет. Нужно помнить,что просто шлепнуть по попе или же ударить это разные вещи. Если часто наказывать с помощью рукоприкладства, то могут возникнуть проблемы с эмоциональным развитием.

Высмеивать, унижать, игнорировать

Унижать и высмеивать ребенка ни в коем случае нельзя. Малыш все слова воспринимает близко к сердцу.

Например: Если малышу сказать:"Ты такой большой, а до сих пор писаешься, не стыдно тебе". Вроде сами того не замечая как унизили свое чадо.

Такой метод приведет к тому, что ребенок будет закомплексован.

Возможно эффект будет, то малыш перестанет на время так делать. Но обида у него останется. У ребенка может появиться комплекс своего характера. Можно прийти к тому, что метод приносит больше вреда, чем пользу. Сначала лучше подумать, как и что лучше сказать. Какие мысли происходят в малюсенькой голове чада, когда родные его унижают или высмеивают:

1)Я им ненужен;

2)Меня не любят;

3)Мешаюсь родителям;

4)Из за меня ругаются;

Все эти мысли очень тяжело переваривает малыш. Ведь ему просто необходима особенно материнская ласка, забота, любовь. Метод игнорирования, возможно он и будет малую часть эффективен. Лучше не затягивать его более одной минуты. Есть такие родители, которые могут часами не разговаривать. Но могут и днями и неделями.

Это не слабая психическая травма у ребенка останется. Также наносит вред эмоциональному развитию. Ребенок в случае игнора со стороны родителей, будет чувствовать себя невидимым Данное правило воспитания, можно назвать "Агрессивным". Малыш может подумать, что он не существует для свои родных, или что он нечего для них не значит.

Для любого ребенка родитель самый важный, близкий и любимый человек. как родители относятся к ребенку, так он и будет учиться воспринимать самого себя.

Поэтому игнор может привести к тому, что в будущем малыш будет не уверенным в себе и отчаянным. Он не сможет найти свое место в жизни. В конце статьи стоит помнить, что нужно прислушиваться к своему ребенку.