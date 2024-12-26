Аптечка для мамы и малыша: какие лекарства должны быть под рукой

Если в вашей семье растет ребенок, без хорошо укомплектованной аптечки не обойтись. В первые годы жизни дети часто болеют, а еще они активно исследуют мир, падают и тянут в рот не самые съедобные вещи. Разбираемся, какие средства могут понадобиться для оказания первой помощи и лечения распространенных недомоганий у детей.