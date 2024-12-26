Аптечка для мамы и малыша: какие лекарства должны быть под рукой

1. Антигистаминные: от аллергии на котиков и рыбу
Аллергические реакции у детей могут возникнуть неожиданно и развиваться стремительно. Даже на первый взгляд безобидные аллергены, такие как пыльца, шерсть животных, продукты питания или лекарства, могут вызывать серьезные реакции.
Поэтому антигистаминные средства в виде капель или сиропов всегда должны быть под рукой. Эти препараты снимают отек, слезотечение, покраснения, кожные высыпания и зуд, которые могут возникнуть, если малыш, к примеру, поиграл с соседской кошкой или морской свинкой, либо попробовал новый продукт.
При этом важно использовать препараты, подходящие по возрасту и с учетом возможных индивидуальных реакций ребенка.
2. Средства от ссадин: покоряя диваны и горки
Дети — настоящие исследователи, и небольшие травмы у них случаются регулярно. В аптечке стоит иметь антисептики для обработки ссадин и порезов (например, перекись водорода или хлоргексидин), пластыри (можно выбрать яркие, с рисунками, чтобы малышу было приятно их носить), а также стерильные бинты.
Антисептические салфетки и спреи тоже подойдут для обработки мелких царапин. Такие средства помогут быстро и безопасно оказать первую помощь и предотвратить развитие инфекции.
3. Гладкая кожа без шрамов и растяжек
А если рана чуть более серьезная, и у ребенка остался шрам — пригодится гель для заживления ран. Он оказывает тройное активное действие: предупреждает избыточное образование рубцовой ткани, уменьшает покраснение, зуд, чувство натяжения, способствует разглаживанию шрама. Особенно это важно, если след остался на лице или другой видимой части тела.
«Контрактубекс» пригодится и маме — для восстановления кожи после родов или кесарева сечения. Средство можно использовать при атрофических, гипертрофических и келоидных рубцах, растяжках после беременности и для уменьшения контрактур, то есть ограничения мышечно-суставной подвижности из-за рубцов.
Начинайте применять гель сразу после образования шрама или затягивания ранки — так эффект будет максимальным.
4. Жаропонижающие и обезболивающие: от температуры и зубок
Детский организм активно адаптируется к окружающему миру, а иммунная система еще только формируется. Поэтому малыши болеют — и довольно часто.
При простуде, гриппе и других инфекциях у ребенка может подняться высокая температура, которая вызывает сильный дискомфорт и даже может стать причиной фебрильных судорог.
Для снижения температуры и облегчения боли подойдут препараты на основе парацетамола или ибупрофена. Эти средства безопасны для малышей при правильной дозировке, а также пригодятся маме, например, после родов или для облегчения головной боли.
Важно строго соблюдать возрастные ограничения и дозировки, указанные в инструкции. Парацетамол предпочтительнее для детей младше 3-х месяцев, а ибупрофен — при воспалениях, например, когда у малыша режутся зубки.
Но даже такие, казалось бы, базовые средства лучше давать после консультации с педиатром, особенно если речь идет о здоровье грудничка.
5. От коликов и запоров: ночи без слез
Детей часто беспокоит животик — они плачут, изгибаются и не могут уснуть, а вместе с ними не может уснуть вся семья.
Если колики возникают в первые три месяца жизни ребенка, то проблемы с пищеварением обычно настигают младенца чуть позже, когда начинают вводится новые продукты — овощи, фрукты, каши, мясо и рыба.
Средства от коликов, например, на основе симетикона помогают справиться с избыточным газообразованием, а микроклизмы, глицериновые свечи или препараты на основе лактулозы облегчают запор. Также в аптечку можно положить специальную грелочку от коликов, многоразовую и простую в использовании.
Важно помнить, что все эти средства нужно применять только по назначению педиатра и обязательно сверять рекомендуемый возраст на упаковке с реальным возрастом вашего ребенка.
Правильно подобранные лекарства помогают малышу чувствовать себя лучше и, конечно, дают родителям больше времени для отдыха.
6. Для носика и горла — чтобы сопли и кашель не мешали исследовать мир
Спреи для горла, капли для носа и детские препараты от кашля помогут малышу при заболеваниях верхних дыхательных путей.
Солевые капли для носа можно применять даже новорожденным — они хорошо увлажняют слизистую и облегчают дыхание.
При выборе средств для горла и от кашля стоит обращать внимание на возрастные ограничения и обязательно консультироваться с врачом.
Например, для младенцев подойдут безопасные формы, такие как растворы для промывания носа или мягкие сиропы от кашля.
7. Электронный термометр — чтобы держать руку на пульсе
Для измерения температуры тела удобен электронный термометр — безопасный и простой в использовании. Ртутные термометры из нашего детства лучше не использовать из-за риска отравления ртутью, если он разобьется.
Также полезно приобрести электронный термометр для воды, чтобы всегда контролировать температуру ванны и купать малыша в комфортной водичке.
Правильная температура воды для купания малыша — около 37 °C, то есть близкая к температуре тела. Она позволит ребенку расслабиться и получить удовольствие от водных процедур.
Собирая аптечку для мамы и малыша, важно:
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Проверять сроки годности: просроченные препараты могут быть не только неэффективными, но и опасными. Поэтому важно регулярно сортировать медикаменты и выкидывать старые.
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Хранить в недоступном месте: аптечка должна быть вне зоны досягаемости для ребенка, а лекарства нужно сразу убирать после использования.
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Отдельная аптечка для мамы и малыша: чтобы нужные лекарства были всегда под рукой.
Правильно собранная аптечка подарит вам уверенность и поможет вырастить здорового и счастливого ребенка.
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