Коревые вечеринки. Зачем родители специально заражают детей инфекцией?

Детские инфекции не только крайне широко распространены, но и очень опасны. Поэтому зачастую врачи предлагают от них прививаться.

Однако у современных родителей другой взгляд на мир, и они нередко организовывают коревые, краснушные или ветряночные «вечеринки».

Распространенные детские инфекции типа кори, ветрянки, свинки, краснухи и прочих потому и называют детскими, что наибольший процент заболевших ими отмечается в закрытых детских коллективах: садах и школах.

Однако сегодня набирает силу движение матерей, которые считают, что ребенку лучше приобрести натуральный иммунитет, то есть переболеть инфекцией, а не использовать вакцину. Поэтому сейчас многие женщины, услышав, что где-то у знакомых ребенок заболел корью, ветрянкой или другими инфекциями, бегут туда со своими детьми, чтобы подцепить заразу. Называются такие встречи коревыми (сейчас как раз поднялась волна заболеваемости данной инфекцией) или ветряночными, краснушными (что встречается чаще) вечеринками.

Врачи говорят, что природный иммунитет к той или иной инфекции несомненно лучше приобретенного. «Когда человек переболевает некоторыми инфекционными заболеваниями, иммунитет у него остается стойкий и пожизненный. Потому что антитела к болезни организм выработал сам. Если же речь идет о химически введенных антителах, то они со временем уменьшаются, пожираются собственной иммунной системой человека, из-за чего их следует регулярно обновлять, добавлять антигены от болезни. Эти антигены будут перевариваться иммунной системой и перерабатываться в антитела от перенесенной инфекции», — говорит врач-педиатр, иммунолог Анна Шуляева.

И вот тут, казалось бы, и оправдывается логика матерей, желающих для своих детей максимальной защиты. Но врачи считают, что действовать так не надо ни в коем случае. Во-первых, та же корь — это очень опасное заболевание. Ведь ее вызывает вирус, который циркулирует по организму и поражает ЖКТ, нервные клетки, стенки сосудов. Он нередко становится виновником аллергии и заметно снижает иммунитет больного, вследствие чего у того не хватает сил, чтобы бороться с бактериями.

«Намеренное заражение детей опасно тем, что ребенок может быть не подготовлен. Допустим, он пришел из садика или школы с уже имеющимся вирусом из числа ОРЗ, организм уже борется с ним, родители же могут не заметить температуру в пределах 37 градусов. И вот тут к этому вирусу присоединяется еще и другой: корь, ветрянка, краснуха и т. д. Организму будет достаточно тяжело бороться с двумя инфекциями одновременно», — говорит Шуляева.

Собираясь намеренно заразить ребенка на коревой или другой вечеринке вирусами, родители должны хорошенько подумать и взвесить все за и против. Ведь все детские инфекции имеют серьезные осложнения.

Первыми страдают дети с уже имеющимися заболеваниями, например, хроническими. «Смертельными такие детские инфекции будут для детей со сниженным иммунитетом и патологиями каких-либо систем, например, бронхо-легочной. Потому что вирусы обычно садятся именно на слабое место в броне иммунитета. Защитные силы организма справиться с такой повышенной нагрузкой не могут, иммунитет (и так слабый из-за постоянного подтачивания его хроническими заболеваниями) еще больше снижается. Ситуация усугубляется до предела», — отмечает иммунолог.

Также стоит понимать, что все детские инфекции в принципе бьют по определенным болевым точкам. Так, наиболее частыми осложнениями кори являются бактериальная пневмония, воспаления гортани, бронхиты, ложные крупы и асфиксия на их фоне. Сами взрослые также могут подхватить корь, и у них в числе осложнений наиболее часто встречаются менингиты, менингоэнцефалиты, полиневриты и коревые энцефалиты.

Ветрянка также имеет в числе осложнений пневмонию, энцефалиты. Также она приводит и к различным кожным проблемам. После инфицирования краснухой могут проявиться такие осложнения, как ангины, отиты, артриты и различные расстройства нервной системы.

Так что лучше все же делать вакцинацию. «Привитые дети, даже если инфицируются вирусом и заболевают, переносят болезнь легче и не имеют того количества осложнений, которые могут их преследовать после натуральной иммунизации. И заболевание у них проходит легче, и выздоравливают они быстрее», — говорит Шуляева.

Если уже начинается рост заболеваемости и заходят разговоры об эпидемии, то даже привитых детей следует ограждать от заболевших, а не играть в русскую рулетку, говорит иммунолог. Кроме того, в обязательном порядке надо активно использовать превентивные меры профилактики заражения: проветривание помещений, влажную уборку на регулярной основе, достаточное увлажнение воздуха, полноценные сон и питание и многое другое. Меры простые, но действенные. Вакцинация по графику со своевременной ревакцинацией позволит получить необходимый иммунитет и избежать осложнений. А вот ходить по коревым вечеринкам не стоит: риск намного выше пользы.