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Что приготовить на завтрак за 10 минут: рецепты простых и вкусных блюд

Утро каждого из нас расписано по минутам, и многие из нас выбиваясь из этого графика, чаще всего, пропускают завтрак. Но всего 10 минут на завтрак — и день пройдет максимально продуктивно ;).

Сэндвич с индейкой, сыром и зеленым яблоком

Ингредиенты:

  • Горчица (зернистая) — 2 ч. л.
  • Хлеб (цельнозерновой) — 2 ломтика
  • Майонез (домашний) — 2 ч. л.
  • Индейка (запеченная или варёная) — 70-100 г
  • Сыр (чеддер) — 30 г
  • Яблоко (зеленое) — 1/4 шт.
  • Салат (латук) — 2 пера

Способ приготовления:

Тонко нарежьте индейку, сыр и яблоко. Намажьте горчицей один кусочек хлеба, другой — домашним майонезом.
Выложите на хлеб индейку, чеддер, яблоко и латук. Накройте вторым кусочком хлеба.

Запеченная овсянка с бананом и яблоком

Ингредиенты:

  • Хлопья (овсяные) — 45 г
  • Банан — ⅓ шт.
  • Яблоко — ½ шт.
  • Яйца — 1 шт.
  • Молоко — 120 мл
  • Семена (льна) — 1 ст. л.
  • Мед — 2 ч. л.
  • Корица — ¼ ч. л.

Способ приготовления:

Разомните банан вилкой в кружке. Добавьте молоко, яйцо, мед и тщательно перемешайте. Добавьте овсяные хлопья, корицу, семена льна и нарезанное яблоко. Перемешайте. Готовьте в микроволновой печи 2-3 минуты.

Палеоблинчики

Ингредиенты:

  • Мука (кокосовая) — 2 ст. л.
  • Яйца — 4 шт.
  • Вода — ½ стакана
  • Масло (кокосовое) — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Взбейте все ингредиенты для теста в блендере до однородной консистенции. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте ее маслом. Налейте тесто тонким слоем. Выпекайте каждый блин до золотистого цвета около минуты, переверните и выпекайте еще 30 секунд. Подавайте со свежими фруктами, медом и орехами.

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