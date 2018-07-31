Что приготовить на завтрак за 10 минут: рецепты простых и вкусных блюд

Утро каждого из нас расписано по минутам, и многие из нас выбиваясь из этого графика, чаще всего, пропускают завтрак. Но всего 10 минут на завтрак — и день пройдет максимально продуктивно ;).
Сэндвич с индейкой, сыром и зеленым яблоком
Ингредиенты:
- Горчица (зернистая) — 2 ч. л.
- Хлеб (цельнозерновой) — 2 ломтика
- Майонез (домашний) — 2 ч.
- Индейка (запеченная или варёная) — 70-100 г
- Сыр (чеддер) — 30 г
- Яблоко (зеленое) — 1/4 шт.
- Салат (латук) — 2 пера
Способ приготовления:
Тонко нарежьте индейку, сыр и яблоко. Намажьте горчицей один кусочек хлеба, другой — домашним майонезом.
Выложите на хлеб индейку, чеддер, яблоко и латук. Накройте вторым кусочком хлеба.
Запеченная овсянка с бананом и яблоком
Ингредиенты:
- Хлопья (овсяные) — 45 г
- Банан — ⅓ шт.
- Яблоко — ½ шт.
- Яйца — 1 шт.
- Молоко — 120 мл
- Семена (льна) — 1 ст. л.
- Мед — 2 ч. л.
- Корица — ¼ ч. л.
Способ приготовления:
Разомните банан вилкой в кружке. Добавьте молоко, яйцо, мед и тщательно перемешайте. Добавьте овсяные хлопья, корицу, семена льна и нарезанное яблоко. Перемешайте. Готовьте в микроволновой печи 2-3 минуты.
Палеоблинчики
Ингредиенты:
- Мука (кокосовая) — 2 ст. л.
- Яйца — 4 шт.
- Вода — ½ стакана
- Масло (кокосовое) — 1 ст. л.
Способ приготовления:
Взбейте все ингредиенты для теста в блендере до однородной консистенции. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте ее маслом. Налейте тесто тонким слоем. Выпекайте каждый блин до золотистого цвета около минуты, переверните и выпекайте еще 30 секунд. Подавайте со свежими фруктами, медом и орехами.
Свежие комментарии