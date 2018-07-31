Что приготовить на завтрак за 10 минут: рецепты простых и вкусных блюд

Утро каждого из нас расписано по минутам, и многие из нас выбиваясь из этого графика, чаще всего, пропускают завтрак. Но всего 10 минут на завтрак — и день пройдет максимально продуктивно ;).

Сэндвич с индейкой, сыром и зеленым яблоком

Ингредиенты:

Горчица (зернистая) — 2 ч. л.

Хлеб (цельнозерновой) — 2 ломтика

Новости СМИ2 Майонез (домашний) — 2 ч.

Индейка (запеченная или варёная) — 70-100 г

Сыр (чеддер) — 30 г

Яблоко (зеленое) — 1/4 шт.

Салат (латук) — 2 пера

Способ приготовления:

Тонко нарежьте индейку, сыр и яблоко. Намажьте горчицей один кусочек хлеба, другой — домашним майонезом.

Выложите на хлеб индейку, чеддер, яблоко и латук. Накройте вторым кусочком хлеба.

Запеченная овсянка с бананом и яблоком

Ингредиенты:

Хлопья (овсяные) — 45 г

Банан — ⅓ шт.

Яблоко — ½ шт.

Яйца — 1 шт.

Молоко — 120 мл

Семена (льна) — 1 ст. л.

Мед — 2 ч. л.

Корица — ¼ ч. л.

Способ приготовления:

Разомните банан вилкой в кружке. Добавьте молоко, яйцо, мед и тщательно перемешайте. Добавьте овсяные хлопья, корицу, семена льна и нарезанное яблоко. Перемешайте. Готовьте в микроволновой печи 2-3 минуты.

Палеоблинчики

Ингредиенты:

Мука (кокосовая) — 2 ст. л.

Яйца — 4 шт.

Вода — ½ стакана

Масло (кокосовое) — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Взбейте все ингредиенты для теста в блендере до однородной консистенции. Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте ее маслом. Налейте тесто тонким слоем. Выпекайте каждый блин до золотистого цвета около минуты, переверните и выпекайте еще 30 секунд. Подавайте со свежими фруктами, медом и орехами.

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