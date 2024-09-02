Тушеный молодой картофель с фаршем, кабачками и грибами

Наконец-то к нам пришла весна, на рынке каждый день стали появляться различные молодые овощи и уже можно начинать готовить любимые обеденные блюда своей семьи. Сегодня я поделюсь с вами блюдом жаркого из молодого картофеля с мясным фаршем - простым, сытным и калорийным семейным блюдом. Фарш можно взять абсолютно любой - свиной, говяжий, куриный, индюшиный или смешанный.

Подготовьте продукты по списку. Лук, морковь и чеснок почистите, помойте вместе с грибами и зеленью. Молодой картофель чистится по желанию: если клубни совсем мелкие, то достаточно будет хорошо помыть их под проточной водой.

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В небольшом количестве постного масла обжарьте слегка мясной фарш. Как только он побелеет, всыпьте нарезанный мелким кубиком лук.

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Спустя 3-4 минуты положите в сковородку нарезанную крупно морковь и картофель. Опять-таки, картофель режется исходя из размера, я порезала пополам. Перемешайте содержимое сковороды, накройте крышкой, сделайте тише огонь. Тушите минут 5.

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Нарежьте грибы крупно, переложите в сковороду, накройте крышкой. Грибы пустят воду, и картофель с фаршем в ней будут тушиться. При необходимости подливайте кипяченую воду из чайника. Тушите минут 10.

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Дальше нарежьте кабачок крупными кусочками, положите в сковороду вместе с чесноком и острым перцем. Не забывайте подливать воду время от времени. Подливу посолите и поперчите по вкусу. Если она получится слишком жидкой, тогда можно загустить ее с помощью муки. Для этого разведите неполную столовую ложку муки в небольшом количестве холодной воды и вылейте ее в сковороду. Спустя минуту подлива станет глянцевой и густой.

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Когда картофель будет абсолютно мягким, всыпьте нарубленную свежую зелень, перемешайте аккуратно блюдо в последний раз, выключите плиту, накройте сковороду крышкой. Обязательно дайте жаркому настояться несколько минут перед подачей.

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Теперь выловите и выбросьте чеснок и жгучий перец, разложите жаркое по порциям и подавайте со свежим хлебом.

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Тушеный молодой картофель с фаршем, кабачками и грибами готов. Приятного.