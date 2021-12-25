Матвиенко стыдно за Кравцова, а нам страшно за детей: почему недопустимо принимать цифровые поправки в закон об образовании

Законопроект цифролоббистов о внесении серьезных поправок в ФЗ «Об образовании», ставший скандально известным благодаря резкой реакции на него спикера Совфеда Валентины Матвиенко, снова наглядно показал масштабы крючкотворства в законодательной власти и в Правительстве. Неслучайно Матвиенко заявила, что ей стыдно за попытки министра Кравцова поскорее протащить документ любой ценой и назвала его действия недопустимыми. Однако при ближайшем рассмотрении текста ПФЗ мы обнаружили, что ко второму чтению он радикально трансформировался по воле цифровиков, перестав соответствовать своему изначальному названию. Так что Валентина Ивановна узрела далеко не все его подводные камни: фактически его принятие может привести к уничтожению традиционного очного образования, узаконению частных цифровых «образовательных» платформ и доступа к цифровому контенту через обязательную регистрацию в ЕСИА (портал госуслуг) или ЦОК (платформа-проект Минцифры, Минпросвета и университета «Иннополис»), бесконтрольному распространению ПД и электронному контролю детей и родителей. Этому отчуждению законного права каждого гражданина России на человеческое, живое очное обучение необходимо срочно ставить шлагбаум: под угрозой здоровье, развитие и личные данные, а значит - будущее наших детей.



Законопроект № 1150148-7 «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1150148-7), на первый взгляд, носил вполне невинную задачу – позволял региональным и муниципальным властям организовывать обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих. В том числе – в школах, в рамках ранней профориентации. Хотя и это только на первый взгляд, о чем мы еще порассуждаем ниже. Большинство граждан и СМИ обратили на него внимание уже после одобрения Госдумой, когда в Совете Федерации случился скандал с очередным пятном на репутации министра просвещения Сергея Кравцова (ему не привыкать).



«Я не могу удержаться, чтобы не сказать о том, что очень странную позицию занял министр просвещения. Понимая, что допущена ошибка, Совет Федерации должен действовать строго в правовом поле. Вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать, исправить, он включил все свои рычаги, ну, правда, рычаги слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой, против отклонения. Это вообще ненормальный стиль для руководителя такого уровня, мне стыдно за его действия», – эмоционально заявила Матвиенко .



О какой именно ошибке говорила глава СФ? В части 3 статьи 16 273-ФЗ «Об образовании» на сегодня упоминается перечень профессий и специальностей среднего профессионального и высшего образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. В редакции документа, вышедшего из Госдумы, предполагалось убрать слово «исключительно» из всей ч. 3, тогда как по смыслу поправок его надо было удалить только из первого предложения. То есть в случае одобрения СФ надо было создавать новый перечень профессий, для обучения которым электронное обучение и дистант не допустимы в принципе. В целом это было бы неплохо – тогда нельзя было бы вообще применять «онлайн» для подготовки, в частности, поваров, врачей, музыкантов... Министру Кравцову было так важно поскорее протащить документ, что он призывал Матвиенко закрыть глаза на нестыковку – за что и огреб по полной от более опытной дамы-политика.



Но чуть позже, при анализе всех поправок ко второму чтению в данный ПФЗ, утвержденных депутатами, выяснилось, что за «мухой» юридической неточности глава Совфеда и многие другие эксперты не заметили «слона». Оказывается Кравцов с командой цифролоббистов воспользовался поправками, чтобы выполнить России поручение президента :



«д) внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:

применение с 1 января 2023 г. исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся».



То есть вместо ранней профориентации служащих регионов в этот же ПФЗ совершенно не к месту вбухали внедрение государственных информресурсов для цифрового образовательного контента в каждой школе и колледже, где в каком-либо виде используется ЭО и ДОТ. И сюда же добавили широчайшие полномочия Минпросвета по ведению реестра, экспертизы и одобрения цифрового образовательного контента (в том числе – от частников). По сути, речь идет об узаконении на государственном уровне платформ онлайн-уроков во всех школах России. А если на стене висит ружье, в последнем акте оно обязательно выстрелит.



Теперь становится понятно, почему в Стратегии цифровой трансформации образования-2021, опубликованной на сайте Минпросвета и подготовленной под руководством «цифрового» вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказано следующее:



«до 2024 года 33% уроков в каждом классе должны будут проводиться с использованием цифрового образовательного контента, а 100% школьников смогут получить по запросу его «таргетированную подборку», будут участвовать в реализации сетевых программ обучения с использованием видеочатов и других средств коммуникации;

90% документооборота образовательных организаций к 2024 году должно осуществляться исключительно в электронной форме. К этому же моменту планируется перевести все школы на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности – то есть непосредственно в обучении будет произведен отказ от бумажных учебников и тетрадей, от чистописания ручкой, от чертежей карандашами и т.д. Это автоматически означает перевод всех обучающихся на цифровые образовательные сервисы (платформы) персонализированного обучения, которые будут предоставлять электронные учебники и тетради;

к 2030 году проверка 50% домашних заданий школьников будет доверена искусственному интеллекту. И 100% педагогических работников должны будут (а не просто «обеспечиваются возможностью») использовать сервис по автоматизированному планированию и таргетированному подбору соответствующего контента».



Также логично объясняется и желанный для цифролоббистов итог внедрения эксперимента ЦОС в 15 регионах, как они сами его и прописали: распространение ЦОС на всю страну. То есть данные поправки в ФЗ «Об образовании» с аргументацией типа «раз уж «прогресс» не остановить, и «цифровая школа» неизбежно будет замещать традиционную, давайте делать это на государственных платформах» позволяют продвигать цифру уже с начальных классов на всех уровнях обучения. Создавать систему, которая вскоре неизбежно вытеснит живого учителя, традиционную систему оценок и т.д. Очень жаль, что всего этого Валентина Ивановна как бы не заметила, а обратила внимание только на «вычеркивание двух слов»…



Приведем конкретные цитаты из ПФЗ, иллюстрирующие агрессивное продвижение цифры на всех образовательных фронтах – при полном прикрытии Минпросвета. В статью 18 273-ФЗ «Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы» вносится очень мощная поправка, согласно которой школы в рамках работы по образовательным госпрограммам наравне с аккредитованными государством учебниками и учебными пособиями теперь могут выбирать:



«электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».



Федеральный перечень этих электронных ресурсов, равно как одобрение и осуществление их экспертизы, как и прописывание критериев для этой экспертизы, порядок и форма отбора экспертных заключений и т.д. – все отдается на откуп ведомству Кравцова. Становится понятно, почему министр так «топил» за скорейшее принятие ПФЗ – это ж какая золотая жила для него и его цифровой команды в Минпросвете. Они будут «с барского плеча» пускать частников-хозяев платформ в школы, это право у министерства прописано в монопольном порядке. И конечно это по факту станет полным узаконением электронного образования – вдобавок к тем обязательным процентам оцифровки, которых надо достичь согласно стратегиям, федеральным проектам и приказам Минпросвета и Минцифры.



Еще одна важнейшая поправка, которую по документу предлагается внести в статью 16 273-ФЗ «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». Она утверждает обязательное использование ГИС при «электронном обучении» в школах:



«При реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, предусматривающих обработку персональных данных обучающихся , организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна использовать государственные информационные системы, создаваемые, модернизируемые и эксплуатируемые для реализации указанных образовательных программ».



Однако если кому-то кажется, что таким образом осуществляется «суверенизация» цифрового обучения – это совершенно не соответствует действительности. Достаточно взглянуть на активно ныне раскручиваемую вполне себе государственную платформу «Цифровой образовательный контент» (ЦОК https://educont.ru/), учредителями которой являются Минпросвет, Минцифры и… Университет «Иннополис» в Татарстане. Последнее заведение курируется (https://innopolis.university/about/) тем же вице-премьером Чернышенко и министром цифры Шадаевым, тесно сотрудничает с «Национальной технологической инициативой» (НПО форсайтщика-трансгуманиста Дмитрия Пескова, основателя АСИ, автора форсайт-проектов «Образование-2030» и «Образование-2035»), готовят там исключительно айтишников/программистов/робототехников, а занятия проходят только на английском языке – воистину высшая степень прогресса и нацсуверенитета!



Так вот, в рамках проекта ЦОК подписчикам, сдавшим свои ПД цифровикам, предлагаются все те же знакомые платформы, вызвавшие возмущение родителей при добровольно-принудительном «ковидном» дистанте – «Сберкласс» (постоянный фигурант материалов «Катюши» ), «Учи.ру», «Фоксфорд»… И подобные ГИС с цифровым образовательным контентом частных контор, согласно поправкам в 273-ФЗ, должны работать во всех школах, использующих ЭО и ДОТ (то есть во всех школах России!), к 1 января 2023 г. И это прописывается даже до подведения предварительных итогов эксперимента ЦОС в 15 регионах страны!



Теперь вкратце об очевидных рисках. Эта псевдонационализация «цифровой школы» одновременно с жестким ее насаждением с применением федерального (правительственного) админресурса не решает ни одной проблемы, которые таит в себе использование ЭО и ДОТ. Здесь снова ни слова нет о высоких рисках для здоровья и развития детей от погружения в «электронное образование». У Минпросвета и Минздрава до сих пор нет ни одного серьезного исследования, доказывающего эффективность и безопасность как железной, так и информационной цифровой составляющей ЦОС/МЭШ/онлайн-курсов и т.д. Тут нельзя не вспомнить п. 1 ст. 27 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:



«Условия работы с машинами, механизмами, установками, устройствами, аппаратами, которые являются источниками физических факторов воздействия на человека (шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий, теплового, ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не должны оказывать вредное воздействие на человека».



А также приведем пп. 8 п. 1 ст. 41 273-ФЗ «Об образовании в РФ», которым устанавливается, что охрана здоровья обучающихся включает в себя «обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность». Ну и разумеется вспомним п. 9 ст. 13 273-ФЗ:



«Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается».



Серьезных научных исследований/статей/монографий/заявлений выдающихся ученых о том, что мертвое машинное обучение, длительная работа за компьютером, не говоря о телефоне и планшете, негативно сказывается почти на всех функциях организма, великое множество. «Катюша» регулярно освещает эти факты – в частности, мы писали о масштабном исследовании экс-руководителя НИИ гигиены и здоровья детей при Национальном медцентре здоровья детей Минздрава РФ Владислава Кучмы и его коллектива научных работников, которое прошло рецензирование академиков РАН и РАО, множества докторов наук и профессоров. Речь о материале «Особенности жизнедеятельности и самочувствия детей и подростков, дистанционно обучающихся во время эпидемии COVID-19» . Приведем только основный вывод Кучмы сотоварищи, про многочисленные жалобы и проблемы со здоровьем обучающихся на дистанте можете почитать сами по ссылке выше:



«Дистанционное обучение детей и подростков в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) показало, что современная цифровая школа не располагает безопасными для здоровья технологиями онлайн-обучения, включая электронные средства доставки учебной информации в зависимости от возраста и состояния здоровья обучающихся. Необходим государственный заказ на проведение широкомасштабных многоцентровых исследований по обоснованию системы гигиенической безопасности цифровой школы с соответствующим финансированием».



Материалы и лекции специалистов про опасность цифры для развития и организма человека можно приводить бесконечно. Вот еще пара цитат. Профессор психиатрии Ульмского университета, директор центра нейронауки Психиатрической университетской клиники в Ульме, автор множества исследований и монографий по исследованию мозга (в том числе мирового бестселлера «Антимозг: цифровые технологии и мозг») Манфред Шпитцер:



«Частота использования гаджетов влияет на способность человека к концентрации, на его психическое здоровье. Ухудшается сон, растет число ДТП – это уже доказанные вещи. Перед отходом ко сну дети не должны использовать цифровые приборы. Психика – это мой профиль, так что могу точно сказать: использование электронных устройств повышает уровень страха, агрессии, депрессивности, снижает эмпатию, уровень удовлетворенности жизнью, провоцирует возникновение различных зависимостей. Мы также проводили сравнение работы мозга после приема и зависимости от наркотиков, сравнивая это с цифровой зависимостью – в частности, от пользования соцсетью Facebook. Эффекты совершенно идентичны – чем дольше пользуется человек соцсетью, тем более ухудшается его настроение и чувство удовлетворенностью жизнью, тем больше хочется там оставаться.



Американское исследование случаев самоубийств среди нескольких десятков тысяч людей показало, что среди активных пользователей соцсетей этот риск повышается на 30% среди мужчин и на 100% среди женщин. Также было зафиксировано двойное увеличение таких случаев среди несовершеннолетних. Со смартфонами все тоже не так просто: если телефон просто лежит на столе, в зоне близости к ребенку, он уже отвлекает его внимание. Если же телефон далеко, тогда внимание ребенка концетрируется намного лучше. Постоянное использование гаджетов приводит к снижению успеваемости ребенка в школе, особенно по математике. Использование компьютеров в школах, как показывают европейские исследования PISA, провоцирует ухудшение успеваемости. Что касается здравоохранения, образования, защиты нас и наших детей в будущем – все это нельзя отдавать на откуп растущим аппетитам IT-гигантов. Меня очень сильно беспокоит, что никаких жестких защитных мер властями не предпринимается. Ближайшая перспектива – уничтожение учителя как класса. Хотя на самом деле компьютер должен быть привязан к учителю, а не наоборот».



Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, доктор биологических наук, член научно-консультативного комитета Международной программы по неионизирующим излучениям ВОЗ, эксперт IARC (Международное агентство по изучению рака), лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники, соавтор книги «Сотовая связь и здоровье» Олег Григорьев:



«Заявляю как радиобиолог с огромным опытом, как эксперт ВОЗ и IARC: электромагнитное поле Wi Fi — это риск функциональному состоянию, здоровью и когнитивным функциям детей. Для детей до 5-го класса Wi Fi должен быть полностью исключен. Остальным возрастам — ограничен, но всю полноту ответственности за риски должна нести администрация школы. В принципе, большего неспециалистам знать не нужно — суть я озвучил предельно ясно.



Вопрос электромагнитных «детских» норм давно остро стоит на повестке дня, даже отраслевая наука под крылом Минцифры выступает за такую регламентацию. Если (наши власти, чиновники от образования, Роспотребнадзор и т.д.) хотят детей видеть идиотами - тогда пусть ставят Wi Fi в школах. Это вовсе не фигуральное выражение в данном случае. Если они хотят увеличивать риск онкологии и комплекс астено-вегетативных заболеваний — то же самое.



И еще один важный момент — сейчас любят замыливать эту тему дискуссиями с участием непрофессионалов. Мне кажется, дискуссии по сугубо научным вопросам, в которых участвуют люди без специального образования, не целесообразны. (Властям) необходимо принимать точку зрения экспертов. В Российской Федерации я — единственный член рабочих групп ВОЗ и Международного агентства по изучению рака в области гигиены неионизирующих излучений, в том числе с решающим голосом по критериям канцерклассификации радиочастот в периоде 2020-2024 гг. Очень надеюсь, что к ученым наконец начнут прислушиваться».



Это были свежие высказывания специалистов от 2021 г., а есть еще монографии, например - Мартынова З. Е. Влияние компьютера на жизнь и здоровье учащихся // ), Шуляк А.С. Компьютер и здоровье // , Макарова Л.В., Лукьянец Г.Н. ГАДЖЕТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАЩИМИСЯ ВО ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Новые исследования. – 2019. – №1(57); Шарапов А.Н., Догадкина С.Б., Кмить Г.В., Ермакова И.В., Рублева Л.В., Безобразова В.Н. ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ВЕГЕТАТИВНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ СЕРДЕЧНОГО РИТМА, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ И ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА // Новые исследования. – 2019. – №1(57); Макарова Л.В., Лукьянец Г.Н., Шибалова М.С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В РЕЖИМЕ ДНЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ // Новые исследования. – 2019. – №2(58); Безруких М.М., Иванов В.В., Голландцева А.И. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОКУЛОМОТОРНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ЧТЕНИИ ТЕКСТА С РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ У ПОДРОСТКОВ // Новые исследования. – 2019. – №4(60) и многие другие). Имеющихся на сегодня данных более чем достаточно для заключения: без всестороннего и объективного изучения комиссией независимых исследователей последствий внедрения электронного образования принятие новых законов в этой сфере представляется недопустимым. Однако вместо моратория мы видим исключительно цифробесие – причем со стороны персонажей, ранее подписавшихся под документами о недопустимости использования тех же смартфонов в школьном образовании (речь идет, в частности, о г-не Кравцове в его бытность начальником Рособрнадзора ).



Заметим еще, что на сегодня нет апробированных научных психолого-педагогических, методических разработок и заключений для проведения «занятий» с помощью цифрового образовательного контента. Оборудование, используемое для ЭО и ДОТ, не имеет отдельных санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии для школы. Действующие СанПиНы по организации обучения в школах не покрывают все ЭСО и технологии, используемые в той же ЦОС.



Другая, не менее значимая опасность ПФЗ связана с тем, что авторы поспешили внести в него положение об обработке персональных данных обучающихся в цифре в рамках ГИС. На практике это приведет к новому витку сбора ПД под угрозой недопущения к изучению основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, если школа выберет безальтернативное использование ЭО и ДОТ. В случае косвенного принуждения обучающихся к сдаче ПД и предоставления «добровольного», это фактически будет нарушать статьи 23 и 24 Конституции РФ, гарантирующие каждому право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и не допускающие сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия.



Будет нарушена и статья 3 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая по сути повторяет Конституцию. Надо четко понимать, что без «цифрового портфолио» и постоянного контроля за всеми проявлениями развития, без скармливания его достижений нейросети вся эта система «персональных образовательных траекторий» просто не сможет работать так, как мечтают цифросектанты, в своих планах уже поделившие нас на касты.



Трансграничный характер передачи персональных данных пользователей цифровых платформ, возможность доступа к ним частных компаний, в т.ч. – иностранных, перспектива сбора полного набора сведений о ребенке, в том числе о его здоровье, психологическом портрете, внеучебных достижениях и т.д. в рамках создания его цифрового профиля, связаны с неустранимыми рисками нарушения приватности и кражи/утечки ПД, использования их преступниками/структурами других государств/частными компаниями в своих корыстных интересах. Тогда как хранение информации об образовании граждан в разрозненном виде и в традиционном формате, в отдельных бумажных архивах школ/университетов намного безопаснее во всех отношениях и автоматически обнуляет приведенные выше риски.



Таков наш уже не очень краткий, хотя и далеко не полный, анализ предлагаемых поправок в ФЗ «Об образовании». С учетом того, какую именно политику в области цифровизации образования проводит Минпросвет, не приходится сомневаться в том, что он постарается максимально использовать предоставленные в ПФЗ безграничные полномочия для форсированного уничтожения традиционной школы со всеми ее ключевыми элементами: занятиями в классе с живым учителем, бумажными учебниками, традиционной шкалой оценок, домашними заданиями, контрольными и экзаменами, фундаментальными предметными знаниями во всех областях (на уровне общего образования) и т.д.



Мы находимся в полшаге от полной замены привычного очного обучения на т.н. «онлайн-курсы» на цифровых платформах (для подавляющего большинства) под контролем алгоритмов нейросети (ИИ), с присвоением каждому ученику «персональной траектории развития» (цифрового профиля/портфолио) с рейтингом личных «достижений», в рамках которой ему придется существовать до конца жизни, в полном соответствии с рынком заказчиков «образовательных услуг» – крупных транснациональных корпораций. Причем пускать человека по траектории будет тот же алгоритм в рамках присваиваемого человеку соцрейтинга – никакого свободного выбора граждан не предусмотрено.



Аналогичная «трансформация» образования в систему социальной инженерии и прямого управления людьми осуществляется по всей планете. Выход из цифровой ловушки только один – полный отказ от прожектов форсайтщиков, объединение всех здравых национальных сил (ученых, общественников, педагогов, родителей, экспертов) для разработки подлинной Стратегии развития образования России с учетом защиты ее нацбезопасности и суверенитета, в которой будет сделан акцент на сохранение и приумножение лучших традиций русской/советской школы, образования, выведшего СССР в мировые лидеры по многим отраслям, в т.ч. в науке, в середине 20 века. В этой стратегии должен быть четко прописан желаемый образ будущего страны и молодого поколения, с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности.